English in a Minute, 61 “Bite My Tongue” ຈະບໍ່ເວົ້າຫຍັງກ່ຽວກັບບາງສິ່ງບາງຢ່າງ, ຈະງຽບຢູ່.

Welcome to English in a minute, where we teach you all about idioms in American English.

ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ເຂົ້າ​ສູ່​ລາຍ​ການ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ໃນ 1 ​ນາ​ທີ ຊຶ່ງພວກ​ເຮົາຈະ​ສອນ​ໃຫ້​ທ່ານ​ຮູ້ສຳ​ນວນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ແບບ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນທັງ​ນັ້ນ.

We have some phrases that sound a little painful, like this one: “I'm going to bite my tongue.”

ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ບາງ​ປະ​ໂຫຍກ​ທີ່ຟັງໆ​ແລ້ວ ຄື​ວ່າ​ມີຄວາມ​ເຈັບ​ປວດ​ຢູ່ຫ​ນ້ອຍນຶ່ງ​, ເຊັ່ນປະ​ໂຫຍກ​ນີ້ “I'm going to bite my tongue.”

ປະ​ໂຫຍກນີ້​ຖ້າ​ຈະ​ແປ​ຕາມ​ໂຕ​ກໍ​ແມ່ນ ຂ້ອຍ​ຈະ​ກັດ​ລີ້ນ​ຂອງ​ຂ້ອຍ​ໄວ້.

This does not sound good. Like it might hurt. Let's listen again.

ອັນນີ້ຟັງ​ແລ້ວ​ກໍບໍ່ຄ່ອຍດີປານ​ໃດ. ​ຄື​ວ່າມັນອາດຈະມີ​ຄວາມເຈັບປວດ. ພວກ​ເຮົາລອງ​ມາ​ຟັງການ​ສົນ​ທະ​ນາ​ຕໍ່​ໄປ​ກ່ອນ​ເນາະ ບາງ​ທີ​ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຄວາມ​ໝາຍ​ຂອງ​ມັນ​ກໍ​ເປັນ​ໄດ້.



I couldn't believe that happened. ຂ້ອຍ​ບໍ່​ເຊື່ອເລີຍ​ວ່າ ສິ່ງ​ນັ້ນໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​.

I know. Are you going to say something?

ຂ້ອຍ​ຮູ້. ເຈົ້າຢາກຈະເວົ້າອັນ​ໃດ​ບໍ່ຫລະ?

No, I'm going to bite my tongue. ບໍ່ ຂ້ອຍຈະມິດ​ງຽບ​ຢູ່.

I can't believe you're not going to say something.

ຂ້ອຍ​ບໍ່ເຊື່ອ​ເລີຍວ່າ​ ເຈົ້າ​ຈະ​ບໍ່ເວົ້າຫຍັງ​ເລີຍ​.

In American English, if I say that I'm going to bite my tongue. It means that I won't talk about something. I am going to keep quiet. ໃນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດແບບ​ອາ​ເມຣິ​ກັນ ຖ້າຂ້ອຍເວົ້າວ່າ I'm going to bite my tongue ມັນຫມາຍຄວາມວ່າຂ້ອຍຈະບໍ່ເວົ້າກ່ຽວກັບບາງສິ່ງບາງຢ່າງ. ຂ້ອຍຈະງຽບຢູ່.

This is an informal phrase, not one for business. ນີ້ແມ່ນປະໂຫຍກທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ, ບໍ່ແມ່ນ​ໃຊ້ສໍາລັບເວົ້າ​ໃນ​ວົງ​ການທຸລະກິດ ຫລື​ທາງ​ການ​.

I'm going to pass my tongue.

And that's English in a minute.