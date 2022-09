Welcome to English in a minute, where we teach you all about idioms in American English.

ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ເຂົ້າ​ສູ່​ລາຍ​ການ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ໃນ 1 ​ນາ​ທີ.

A fire hose releases huge amounts of water to help put out fires. So why would someone be drinking from a fire hose?

ທໍ່ນ້ຳ​ດັບ​ເພີງ​ປ່ອຍ​ນ້ຳໃນ​ປະ​ລິ​ມານ​ຫຼວງ​ຫຼາຍເພື່ອ​ຈະ​ຊ່ວຍ​ດັບ​ໄຟ​ໄດ້. ສະນັ້ນ ເປັນ ຫຍັງບາງຄົນຈຶ່ງໄປດື່ມນ້ຳ​ຈາກທໍ່ນ້ຳ​ດັບ​ເພີງ? ພວກ​ເຮົາ​ມາ​ພາ​ກັນ​ໄປ​ຟັງ​ການ​ສົນ​ທະ​ນາ​ກັນ​ລະ​ຫວ່າງ Anna ກັບ Dan ລອງເບິ່ງ​ເນາະ ​ບາງ​ທີມັນ​ອາດ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ໄດ້​ຫລາຍ​ຂຶ້ນ.

So how has work training been going Dan? ເອີ້ ການຝຶກອົບຮົມຂອງ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ແນວ​ໃດ​ຫລະ Dan?

I feel like I'm drinking from a fire hose. Ten hours straight every single day. It’s a lot.

ຂ້ອຍຮູ້​ສຶກ​ວ່າ​ຂ້ອຍ​ກຳ​ລັງ​ດື່ມ​ຈາກ​ທໍ່​ດັບ​ເພີງໜີ້​ຫລະ. 10 ຊົ່ວ​ໂມງ​ເຮັດ​ວຽກ​ຕະ​ຫລອດ​ເລີຍ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ມື້. ມັນ​ຫຼາຍອີ່​ຫລີ​ໄດ໋.

Wow. Things sure are different from when I started back then, training was more like drinking from a little small straw.

ວ້າວ. ແນ່ນອນ​ເຮັດ​ສິ່ງ​ຕ່າງທີ່​ຕ້ອງ​ເຮັດ​ແມ່ນແຕກຕ່າງຈາກຕອນ ທີ່ຂ້ອຍເລີ່ມຕົ້ນໃນ ເມື່ອກ່ອນ, ການຝຶກອົບຮົມຕອນນັ້ນ ແມ່ນຄ້າຍຄືກັບການດື່ມນ້ຳຈາກ​ຫລອດ​ດູດອັນ​ນ້ອຍໆ.

Wow. Must have been nice. That sounds a lot easier.

ວ້າວ. ຈັ່ງ​ຊັ້ນ​ມັນ​ກະ​ດີ​ຫລະ​ບໍ້. ຟັງ​ແລ້ວມັນ​ກໍງ່າຍກວ່າຕັ້ງ​ຫລາຍ​ເນາະ.

If someone says they are drinking from a fire hose, they feel overwhelmed. They don't feel like they can keep up with everything they must do or learn.

ຖ້າຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງເວົ້າວ່າພວກເຂົາດື່ມນ້ຳຈາກທໍ່ດັບເພີງແມ່ນເຂົາເຈົ້າຮູ້ສຶກບໍ່​ໄຫວ ຫລື​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໄດ້, ຮູ້​ສຶກ​ໜ​ັກ​ໜ່ວງ​ຫລາຍ. ເຂົາເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າຕົນ​ເອງບໍ່ສາມາດນຳ​ທັນ ຫລື​ເຮັດ​ໄດ້ຕາມ​ຂໍ້​ກໍ​ນົດທຸກຂໍ້ທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ເຮັດ ຫຼື ຮຽນ.

And that's English in a minute.