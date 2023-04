Welcome to English in a minute. ຍິນ​ດີ​ຕ້​ອນ​ຮັບທ່ານເຂົ້າ​ສູ່ລາຍ​ການ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ໃນ 1 ​ນາ​ທີ.

Desperate can mean things are very bad or very difficult.

Desperate ສາມາດຫມາຍຄວາມວ່າ ສິ່ງທີ່ບໍ່ດີຫຼາຍ ຫຼື ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ. ແຕ່​ວ່າ “Desperate Times Call for Desperate Measures” ມັນຫມາຍຄວາມແນວໃດກັນ​ແທ້? ໄປ​ຟັງ​ບົດ​ສົນ​ທະ​ນາລະ​ຫວ່າງ Anna ກັບ Jonathan ລອງ​ເບິ່ງ​ເນາະ, ບາງ​ທີ​ມັນ​ອາດ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ຮູ້​ໃຊ້​ສຳ​ນວນນີ້​ຫລາຍ​ຂຶ້ນ?

Jonathan: What in the world are you doing? ແມ່ນ​ເຈົ້າກຳລັງເຮັດຫຍັງຢູ່ເກາະ​ດຽວນີ້?

Anna: Jonathan I'm playing Connect four and it's close.

Jonathan ຂ້ອຍກໍາລັງຫຼີ້ນໝາກຕໍ່ 4 ອັນ​ໃສ່​ກັນ ຫລື Connect four ແລະ ມັນກະໃກ້ຊິແລ້ວ​ແລ້ວຫລະ.

Jonathan: Isn't that for two players?

ມັນບໍ່ແມ່ນສໍາລັບໃຫ້ສອງຄົນ​ຫລິ້ນ​ຫວາ?

Anna: Yes, but I'm alone, so I have to play against myself.

ແມ່ນແລ້ວ, ແຕ່ຂ້ອຍຢູ່ຄົນດຽວ. ສະນັ້ນ ຂ້ອຍຕ້ອງຫຼິ້ນກັບຕົວເອງ.

Jonathan: Well, I guess desperate times call for desperate measures.

ເອີ ບາງ​ທີ​ຂ້ອຍ​ຄິດ​ວ່າ ໃນເວລາທີ່ໝົດ​ຫວັງ ຫລື ຈົນ​ຕາ​ແຈມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້​ມີມາດຕະການທີ່ຈົນ​ຕາ​ແຈ.

Anna: I won and I lost.

ຂ້ອຍຊະນະແລ້ວ ແລະຂ້ອຍກໍເສຍໄຊ.

In difficult times, we do things we probably wouldn't have to do in normal times. The phrase desperate times call for desperate measures. It’s a way of expressing this. Just to be clear, playing Connect four by yourself is a little desperate.

ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່ພົບຫຍຸ້ງ​ຍາກ ​ພວກ​ເຮົາກໍ​ຈະ​ເຮັດໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ອາດ​ຈະ​ບໍ່​ຕ້ອງໄດ້​ເຮັດ​ໃນ​ສະ​ພາບ​ທີ່ປົກ​ກະ​ຕິ. ຄຳວ່າ ເວລາໝົດຫວັງຫລື ຈົນ​ຕາ​ແຈ ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມ​າດ​ຕະ​ການທີ່​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ເຮັດ ແມ່ນ​ເປັນວິທີການສະແດງອອກເຖິງ​ສະ​ພາບນີ້. ແຕ່ຢາກ​ໃຫ້​ຮູ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ ເດີ້ ຫຼີ້ນເກມຕໍ່​ຄອນ​ເນັກ (Connect) ສີ່ຄົນດຽວ ແມ່ນມີຄວາມ​ຈົນ​ຕາ​ແຈ​ຢູ່​ໜ້ອຍ​ນຶ່ງ.

