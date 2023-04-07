Welcome to English in a minute. ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການພາສາອັງກິດໃນ 1 ນາທີ.
Desperate can mean things are very bad or very difficult.
Desperate ສາມາດຫມາຍຄວາມວ່າ ສິ່ງທີ່ບໍ່ດີຫຼາຍ ຫຼື ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ. ແຕ່ວ່າ “Desperate Times Call for Desperate Measures” ມັນຫມາຍຄວາມແນວໃດກັນແທ້? ໄປຟັງບົດສົນທະນາລະຫວ່າງ Anna ກັບ Jonathan ລອງເບິ່ງເນາະ, ບາງທີມັນອາດຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ໃຊ້ສຳນວນນີ້ຫລາຍຂຶ້ນ?
Jonathan: What in the world are you doing? ແມ່ນເຈົ້າກຳລັງເຮັດຫຍັງຢູ່ເກາະດຽວນີ້?
Anna: Jonathan I'm playing Connect four and it's close.
Jonathan ຂ້ອຍກໍາລັງຫຼີ້ນໝາກຕໍ່ 4 ອັນໃສ່ກັນ ຫລື Connect four ແລະ ມັນກະໃກ້ຊິແລ້ວແລ້ວຫລະ.
Jonathan: Isn't that for two players?
ມັນບໍ່ແມ່ນສໍາລັບໃຫ້ສອງຄົນຫລິ້ນຫວາ?
Anna: Yes, but I'm alone, so I have to play against myself.
ແມ່ນແລ້ວ, ແຕ່ຂ້ອຍຢູ່ຄົນດຽວ. ສະນັ້ນ ຂ້ອຍຕ້ອງຫຼິ້ນກັບຕົວເອງ.
Jonathan: Well, I guess desperate times call for desperate measures.
ເອີ ບາງທີຂ້ອຍຄິດວ່າ ໃນເວລາທີ່ໝົດຫວັງ ຫລື ຈົນຕາແຈມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີມາດຕະການທີ່ຈົນຕາແຈ.
Anna: I won and I lost.
ຂ້ອຍຊະນະແລ້ວ ແລະຂ້ອຍກໍເສຍໄຊ.
In difficult times, we do things we probably wouldn't have to do in normal times. The phrase desperate times call for desperate measures. It’s a way of expressing this. Just to be clear, playing Connect four by yourself is a little desperate.
ໃນເວລາທີ່ພົບຫຍຸ້ງຍາກ ພວກເຮົາກໍຈະເຮັດໃນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາອາດຈະບໍ່ຕ້ອງໄດ້ເຮັດໃນສະພາບທີ່ປົກກະຕິ. ຄຳວ່າ ເວລາໝົດຫວັງຫລື ຈົນຕາແຈ ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມາດຕະການທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດ ແມ່ນເປັນວິທີການສະແດງອອກເຖິງສະພາບນີ້. ແຕ່ຢາກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ ເດີ້ ຫຼີ້ນເກມຕໍ່ຄອນເນັກ (Connect) ສີ່ຄົນດຽວ ແມ່ນມີຄວາມຈົນຕາແຈຢູ່ໜ້ອຍນຶ່ງ.
and that's English in a minute.