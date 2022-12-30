Welcome to English in a minute. ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການພາສາອັງກິດໃນ 1 ນາທີ.
Magicians perform tricks. But what can you do with a whole bag of them?
ພວກນັກຫຼິ້ນກົນ ສະແດງກົນໃຫ້ເບິ່ງ. ແຕ່ວ່າ ທ່ານສາມາດເຮັດແນວໃດໄດ້ ຖ້າທ່ານມີ a whole bag of them ຫລື ມີກົນນັ້ນເຕັມຖົງ? ພວກເຮົາມາພາກັນໄປຟັງບົດສົນທະນາລະຫວ່າງ Anna ແລະ Dan ຕໍ່ໄປນີ້ເບິ່ງເນາະ ບາງທີມັນອາດຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ?
I have a date tonight.
ຂ້ອຍມີນັດກັບຜູ້ສາວມື້ແລງໜິ.
Wow, what are you going to do?
ວ້າວ, ເຈົ້າຊິເຮັດຫຍັງແດ່ຫລະ?
I thought we'd start at a karaoke club and then go bowling.ຂ້ອຍຄິດວ່າພວກເຮົາຈະເລີ່ມຕົ້ນຢູ່ທີ່ການໄປສະໂມສອນຄາຣະໂອເກະ ແລະຈາກນັ້ນກໍໄປຫຼິ້ນໂບລິງ.
And if it's still going well, ice skating.
ແລະຖ້າຫາກວ່າມັນຍັງໄປໄດ້ດີຢູ່ ກໍໄປແລ່ນສະເກັດນຳກ້ອນອີກ.
Well Dan. Should you be using up your whole bag of tricks on date number one?
ເອີ່ Dan. ເຈົ້າຄວນຈະໃຊ້ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໃນແຜນຂອງເຈົ້າໃນການອອກນັດຄັ້ງທີ 1 ໝົດເລີຍຫວະ?
Well, I'm saving axe-throwing for date number two.
ເອີ່, ຂ້ອຍກໍາລັງເອົາການແຂ່ງດຶກຂັວນສັບຝາໄວ້ຫລິ້ນສຳລັບການນັດຄັ້ງທີສອງ.
Oh, ໂອ້ ຊັ້ນຫວາ.
A bag of tricks is a set of plans for getting something done or reaching a goal.
A bag of tricks ຖ້າແປຕາມໂຕກໍແມ່ນ ຖົງຂອງກົນທີ່ມີທັງໝົດ. ແຕ່ສຳນວນນີ້ໃນພາສາອັງກິດແມ່ນຊຸດຂອງແຜນການສໍາລັບການເຮັດບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ຫຼື ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າຫມາຍ.
For Dan, his bag of tricks is meant to impress his date. Make sure you let her win at Bowling, Dan.
ສໍາລັບ Dan ແລ້ວ bag of tricks ຂອງລາວແມ່ນຫມາຍເຖິງການເຮັດໃຫ້ຜູ້ສາວ ຫລືແຟນຂອງລາວມີຄວາມປະທັບໃຈ. ແຕ່ວ່າ ຈົ່ງເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເຈົ້າປ່ອຍໃຫ້ນາງຊະນະການລິ້ນໂບລິງແດ່ໄດ໋ເດີ້, Dan
and that's English in a minute.