Welcome to English in a minute. ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການພາສາອັງກິດໃນ 1 ນາທີ.
A goose is a kind of water bird. A bump is a raised area. But what are goose bumps?
ຫ່ານເປັນສັດປະເພດຂອງນົກທີ່ຫຼິ້ນນ້ໍາ. A bump ແມ່ນບ່ອນທີ່ພອງຂຶ້ນມາ. ແຕ່ goose bumps ແມ່ນຫຍັງ?
ແຕ່ຄຳວ່າ goose bumps ເດ່ຫລະ ມັນມີໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດກັນແທ້? ພວກເຮົາມາພາກັນໄປຟັງບົດສົນທະນາລະຫວ່າງ Anna ແລະ Dan ຕໍ່ໄປນີ້ເບິ່ງເນາະ ບາງທີມັນອາດຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ?
Last night I saw the best movie in a movie theater. Camp Scary Stuff.
ໃນຄືນວານນີ້ ຂ້ອຍເບິ່ງຮູບເງົາທີ່ດີໜ້າສົນໃຈທີ່ສຸດ ເລື້ອງ Camp Scary Stuff ຢູ່ໂຮງຮູບເງົາ.
Was the movie actually scary?
ຮູບເງົາ ແທ້ໆແລ້ວມັນກໍເປັນຕາຢ້ານອີ່ຫລີບໍຫລະ?
The entire time I had goose bumps.
ຂົນຫົວຂ້ອຍລຸກຕະຫລອດເວລາເລີຍ.
Must have been pretty scary.
ມັນກະຊົງເປັນຕາຢ້ານຫຼາຍເນາະ.
Well, and a movie theater was really cold. Brrr
ເອິ ແລະໂຮງຮູບເງົາກະເປັນເອົາແທ້ ເອົາວ່າ. Brrr
Without feathers, the skin on a goose has lots of small bumps. Sometimes when humans are really cold or afraid, we get bumps on our skin. We call them goose bumps. It's your body's way of saying “put on a coat” or “Ahh I'm scared”.
ເມື່ອບໍ່ມີຂົນ ຫນັງຂອງຫ່ານກໍຈະມີຕຸ່ມນ້ອຍເຕັມໄປທົ່ວເລີຍ. ບາງຄັ້ງເມື່ອມະນຸດເຮົາໜາວ ຫຼືຢ້ານຫຼາຍ ເຮົາຈະເກີດອາການທີ່ມີຕຸ່ມຢູ່ຕາມຜິວໜັງ ຊຶ່ງພາສາລາວເອີ້ນວ່າ ຂົນໜາວລຸກ ຫລືຂົນຫົວລຸກ. ພວກເຮົາເອີ້ນມັນວ່າ goose bumps. ມັນເປັນວິທີທີ່ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຢາກບອກວ່າ "ໃສ່ເສື້ອໃຫຍ່ກັນໜາວ ແມະ" ຫຼື "ໂອ່ຍ ຂ້ອຍຢ້ານຫລາຍ".