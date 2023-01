Welcome to English in a minute. ຍິນ​ດີ​ຕ້​ອນ​ຮັບທ່ານເຂົ້າ​ສູ່ລາຍ​ການ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ໃນ 1 ​ນາ​ທີ.

When a person on a boat goes overboard, they fall into the water.

ເມື່ອ​ຄົນຜູ້​ນຶ່ງທີ່ຢູ່​ເທິງ​ເຮືອ ແລ້ວອອກນອກ​ເຮືອໄປ ລາວກໍຈະ​ຕົກລົງ​ໄປ​ໃນ​ນໍ້າ.

Oh Oh, should we be worried about Jonathan and Ana?

ອຸ້ຍ​ຕາຍ, ແລ້ວພວກເຮົາຄວນຈະເປັນຫ່ວງ Jonathan ກັບ Ana ບໍ່? ພວກ​ເຮົາມາພາ​ກັນ​ໄປ​ຟັງການສົນ​ທະ​ນາລະ​ຫວ່າງຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເບິ່ງ​ເນາະວ່າ​ ຈະ​ເປັນ​ແນວ​ໃດກັນ​ແທ້​?

What all did you get at the store?

ມີຫຍັງແດ່​ຫລະ ເຄື່ອງທັງໝົດທີ່​ເຈົ້າ​ໄດ້​ມາ​ແຕ່​ຮ້ານຫັ້ນ?

Mayo, olive oil, rice and coffee.

ມາ​ຢອນ​ແນ, ນ້ໍາມັນໂອ​ລິ​ຟ, ເຂົ້າ, ແລະກາເຟ.



You know Anna, you didn't have to go overboard with the supplies.

ເຈົ້າຮູ້ຈັກບໍ່ Anna, ເຈົ້າບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຕື່ນ​ຫລາຍ​ເກີນ​ໄປ​ກັບເຄື່ອງຢູ່​ຂອງກິນ.

This crisis isn't going to last forever.

ວິກິດການນີ້ຈະບໍ່ແກ່​ຍາວ​ໄປຕະຫຼອດເລີຍດອກ.

To go overboard means to do or say too much because you are overly excited. Go overboard ຫມາຍຄວາມວ່າ ເຮັດ ຫຼືເວົ້າຫຼາຍໂພດ ເພາະທ່ານຕື່ນເຕັ້ນຫລາຍເກີນ​ໄປ.

Ana bought a lot of stuff at the store. In other words, she went overboard. For Anna that's not too surprising.

Ana ຊື້ເຄື່ອງຂອງຫຼາຍຢ່າງຢູ່ຮ້ານ. ຖ້າ​ຈະ​ເວົ້າ​ອີກ​ແບບນຶ່ງ ກໍ​ແມ່ນ​ລາວ go overboard, ເຮັດຫລື​ເວົ້າ​ແບບແຕກ​ຕື່ນ ຫລື ຕື່ນ​ເຕັ້ນ​ຫລາຍຈົນ​ເກີນ​ໄປ. ສໍາລັບ Anna ແລ້ວ ການ​ເຮັດ​ແນວນັ້ນ ກໍບໍ່ ເປັນເລື້ອງແປກຫລາຍເກີນໄປດອກ.

And that's English in a minute.