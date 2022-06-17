Welcome to English in a minute, where we teach you all about idiom in American English.
ກັບມາພົບກັນອີກເທື່ອນຶ່ງເນາະທ່ານໃນລາຍການພາສາອັງກິດໃນ 1 ນາທີຂອງເຮົາ. ໃນລາຍການນີ້ ພວກເຮົາຈະສອນໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຳນວນພາສາອັງກິດແບບອາເມຣິກັນ.
Imagine you are standing outside after a rainstorm and you take a deep breath. Oh, it's new, fresh and it smells good.
ລອງວາດພາບ ວ່າທ່ານກຳລັງຢືນຢູ່ຂ້າງນອກ ຫລັງຈາກຝົນຕົກເຊົາໃໝ່ໆ ແລ້ວທ່ານກໍຫາຍໃຈແຮງໆ ສູບເອົາອາກາດສົດເຂົ້າໄປເລິກໆ ລອງເບິ່ງ ແລ້ວທ່ານຈະຮູ້ສຶກແນວໃດ? ມັນທັງໃໝ່, ສົດຊື່ນ ແລະຮູ້ສຶກວ່າ ໄດ້ຮັບແຕ່ກິ່ນດີໆ ແມ່ນບໍ່?
But, what does this have to do with American English?
ແຕ່ວ່າ ບັນຍາກາດດັ່ງກ່າວ ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງແນວໃດຫລະ ກັບພາສາອັງກິດແບບອາເມຣິກັນ? ພວກເຮົາລອງມາຟັງການສົນທະນາຕໍ່ໄປກ່ອນເນາະ ບາງທີທ່ານອາດຈະເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງມັນກໍເປັນໄດ້.
I love the new baseball coach. He's got great ideas for making us better players.
ຂ້ອຍມັກຄູຝຶກບານບ້ວງໃໝ່ຄົນນີ້ອີ່ຫລີໄດ໋. ລາວມີຄວາມຄິດດີໆ ຫລາຍຢ່າງ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເປັນນັກຫລິ້ນບານທີ່ດີຂຶ້ນ.
He does. He's like a breath of fresh air for the team.
ແມ່ນແທ້. ລາວເປັນຄືກັນກັບອາກາດສົດໆ ໃໝ່ໆ ສຳລັບທີມຂອງພວກເຮົາ.
“A breath of fresh air” means something new. It's a nice change from the way things used to be. You can use this phrase to describe an event, a place or even a person, and you can use this phrase in any situation.
“A breath of fresh air” ແປວ່າ ສິ່ງທີ່ໃໝ່ໆ ສົດໆ ເປັນສິ່ງທີ່ພາໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງໃໝ່ ຈາກສິ່ງທີ່ເຄີຍເປັນມາ. ທ່ານຈະສາມາດໃຊ້ສຳນວນນີ້ໄດ້ ເພື່ອບັນລະຍາຍເຖິງສະຖານທີ່ ຫລື ແມ່ນແຕ່ສຳລັບຄົນກໍໄດ້. ແລະທ່ານກໍຈະໃຊ້ສຳນວນນີ້ໃນສະພາບໃດກໍໄດ້.
ຄຳວ່າ breath ແປວ່າ ການຫາຍໃຈ ຫລື ລົມຫາຍໃຈ. ເວລາເຮົາໄປໂຮງໝໍເພື່ອກວດສຸຂະພາບ ທ່ານໝໍມັກຈະບອກພວກເຮົາວ່າ “take a deep breath” ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ຫາຍໃຈແຮງໆ ເບິ່ງ ຫລືຫາຍໃຈເຂົ້າເລິກໆ.
ຄຳວ່າ fresh ແປວ່າສົດ ຫລືສົດຊື່ນ ຫລືຈະແປວ່າສົດຊື່ນແຈ່ມໃສກໍວ່າໄດ້.
ຄຳວ່າ air ແປວ່າ ອາກາດ
ສຳນວນ “A breath of fresh air” ແປວ່າ ສິ່ງທີ່ໃໝ່, ສົດ ຫລື ສິ່ງທີ່ປ່ຽນແປງໃໝ່.
And that's English in a minute.
And that's English in a minute.
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