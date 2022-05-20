Welcome to English in a minute, where we teach you all about idiom in American English.
ກັບມາພົບກັນອີກເທື່ອນຶ່ງເນາະທ່ານໃນລາຍການພາສາອັງກິດໃນ 1 ນາທີຂອງພວກເຮົາ ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາສອນໃຫ້ທ່ານຮູ້ກ່ຽວກັບສຳນວນພາສາອັງກິດແບບອາເມຣິກັນ.
If people tell you that you need to make up your mind, what do you think they mean? Let's listen.
ຖ້າທ່ານໄດ້ຍິນຄົນບອກທ່ານເປັນພາສາອັງກິດວ່າ “you need to make up your mind,” ແລ້ວທ່ານຈະເຂົ້າໃຈວ່າແນວໃດ? ພວກເຮົາລອງມາຟັງການສົນທະນາຕໍ່ໄປກ່ອນເນາະບາງທີທ່ານອາດຈະເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງມັນກໍເປັນໄດ້.
I want to go to France to see the Eiffel Tower or Italy for the awesome the awesome food, or maybe Spain for the amazing beaches.
ຂ້ອຍຢາກໄປຫລິ້ນເມືອງຝຣັ່ງ. ຢາກເບິ່ງໄປຕຶກຊີ້ຟ້າແອຟແຟລ (Eiffel) ຫລື ບາງທີກໍໄປກິນອາຫານແຊບໆ ຢູ່ອີຕາລີ ຫລືບາງເທື່ອກໍໄປປະເທດສະເປນ ໄປຫລິ້ນໄປຊົມຊາຍທະເລທີ່ສວຍງາມ.
OK, Ok, make up your mind.
ໂອເຄ, ໂອເຄ, ໃຫ້ຕັດສິນໃຈໂລດນະ ຢູ່ເວົ້າຍາວຫລາຍ.
Make up your mind. ຕັດສິນໃຈໂລດ.
“Make up your mind.” is a way of saying make a decision or pick something.
“Make up your mind” ເປັນວິທີເວົ້າອີກແບບນຶ່ງທີ່ຢາກບອກວ່າ ໃຫ້ຕັດສິນໃຈ ຫລື ໃຫ້ເລືອກເອົາອັນໃດອັນນຶ່ງ.
It might mean making a choice from two or more things.
ມັນອາດຈະໝາຍຄວາມວ່າ ໃຫ້ເລືອກເອົາລະຫວ່າງສອງອັນ ຫລືສອງຢ່າງ, ຫລືຫລາຍຢ່າງກວ່ານັ້ນ.
Some people have trouble making a decision, so others might tell them, make up your mind and pick one, make up your mind, and that's English in a minute.
ບາງຄົນອາດມີບັນຫາ ຫລືຄວາມຫຍຸ້ວຍາກໃນການຕັດສິນໃຈ. ສະນັ້ນຄົນອື່ນອາດຈະບອກໃຫ້ລາວຕັດສິນໃຈກັນ ແມ້, ເລືອກເອົາອັນໃດອັນນຶ່ງແມ້ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ.
ຄຳວ່າ Mind, m-i-n-d =mind ແປວ່າໃຈ ຫລື ຈິດໃຈ
ຄຳວ່າ Decision, d-e-c-i-s-i-o-n =decision ແປວ່າການຕັດສິນໃຈ
ຄຳວ່າ Pick, p-i-c-k =pick ແປວ່າ ເລືອກເອົາ
And that's English in a minute.
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