ທ້າວ ຈັດຊີ ສມອລແລດ, ດາລາສະແດງລະຄອນສະຫະລັດຖືກປ່ອຍອອກຈາກຄຸກ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ວາງເງິນປະກັນ 100,000 ໂດລາແລ້ວ.
ນັກສະແດງລະຄອນຄົນນີ້ ໄດ້ໄປປາກົດໂຕຢູ່ສານໃນນະຄອນຊີຄາໂກ, ລັດອີລີນອຍ, ບ່ອນທີ່ຜູ້ພິພາກສາໄດ້ກຳນົດເງິນປະກັນໂຕ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລາວຍອມມອບໜັງສືຜ່ານແດນໃຫ້ ກ່ອນຈະຖືກປ່ອຍ ອອກຈາກບ່ອນຄຸມຂັງໄປ. ທ້າວ ສມອລແລດ ແລະສະມາຊິກຂອງຄອບຄົວລາວໄດ້ຍ່າງອອກຈາກສານໄປ ໂດຍມີການຫ້ອມລ້ອມ ຂອງພວກນັກຂ່າວຢ່າງຖ້ວມລົ້ນ ແຕ່ລາວກໍບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳເຫັນຫຍັງແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ.
ທ້າວ ສມອລແລດ ໄດ້ເຂົ້າມອບຕົວໃນເວລາປະມານ 5 ໂມງເຊົ້າຂອງວັນພະຫັດວານນີ້ ຫລັງຈາກຖືກກ່າວຫາໂດຍຕຳຫລວດນະຄອນຊີຄາໂກວ່າ ໄດ້ກະທຳໃຫ້ມີຄວາມສັບສົນ ທີ່ເປັນອາດຊະຍາກຳອັນຮ້າຍແຮງ ແລະໃຫ້ລາຍງານ ເທັດ.
ດາລາສະແດງຄົນຜິວດຳທີ່ເປັນຄົນຮັກຮ່ວມເພດ ຫລືເກຢ່າງເປີດເຜີຍອາຍຸ 36 ປີ ຄົນນີ້ຢູ່ໃນລະຄອນໂທລະພາບເລື້ອງ "Empire" ໄດ້ສ້າງໃຫ້ມີພາຍຸທາງສື່ສັງຄົມອອນລາຍຂຶ້ນ ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ເມື່ອລາວບອກຕຳຫລວດໃນວັນທີ 29 ມັງກອນວ່າ ສອງຄົນທີ່ປາກົດວ່າເປັນຜູ້ສະໜັບສະໜຸນປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ໂຈມຕີລາວ, ເອົາບ້ວງໃສ່ຄໍລາວ ແລະກໍເອົາຢາຊັກຜ້າຂາວຖອກໃສ່ລາວ ພາຍຫລັງທີ່ລາວ ໄດ້ໄປແວ່ຮ້ານຂາຍເຂົ້າຈີ່ປາເຕ ຫລື sandwich ຢູ່ໃນນະຄອນຊີຄາໂກ.
ໃນຂໍ້ຄວາມທີ່ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ້ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ທ່ານທຣຳ ໄດ້ປະນາມ ທ້າວ ສມອລແລດ. “ແລ້ວ ສຳລັບ MAGA ແລະຄົນຫລາຍສິບລ້ານຄົນ ທີ່ເຈົ້າໄດ້ໂຈມຕີໂດຍໃຊ້ຄຳເວົ້າທີ່ມີລັກສະນະຈຳແນກຜິວພັນ ແລະເປັນອັນຕະລາຍນັ້ນເດ່ຫລະ!?” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານທີ່ໝາຍເຖິງຄຳຂວັນທີ່ໃຊ້ໃນການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານໃນປີ 2016 ທີ່ເວົ້າວ່າ "Make America Great Again" ຊຶ່ງແປວ່າ “ເຮັດໃຫ້ອາເມຣິກາກັບມາສູ່ການເປັນປະເທດຍິ່ງໃຫຍ່ຄືນອີກ.”
ທ້າວ ສມອລແລດ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜັບຢ່າງຖ້ວມລົ້ນຈາກ ພວກນັກສະແດງ ແລະບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ແຕ່ວ່າ ຕຳຫລວດໄດ້ພົບເຫັນວ່າ ມີຄຳເວົ້າທີ່ບໍ່ກົງກັນ ໃນການບອກເລົ່າຂອງລາວ.
ໃນສ່ວນນຶ່ງຂອງການສືບສວນທີ່ດຳເນີນໄປເປັນເວລາ ສາມອາທິດນັ້ນ ຕຳຫຼວດເວົ້າວ່າ ພວກເພິ່ນໄດ້ກວດເບິ່ງກ້ອງວົງຈອນປິດທີ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງໄວ້ຢູ່ທົ່ວ ຂົງເຂດທີ່ ມີການໂຈມຕີທີ່ຢູ່ໃນການກ່າວຫາວ່າໄດ້ເກີດຂຶ້ນນັ້ນ. ຕຳຫລວດໄດ້ຮຽກຕົວນ້ອງຊາຍຂອງລາວສອງຄົນ ມາສອບປາກຄຳ ແຕ່ວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ຖືກປ່ອຍຕົວ ໃນສອງມື້ຕໍ່ມາ ແລະກໍບໍ່ໄດ້ຖືກຖືວ່າເປັນຜູ້ຕ້ອງສົງໄສອີກຕໍ່ໄປ. ຕຳຫລວດເວົ້າວ່າ ທ້າວສມອລແລດ ໄດ້ເອົາເງິນໃຫ້ພວກນ້ອງຊາຍຂອງລາວ 3,500 ໂດລາ ເພື່ອເຮັດທຳການໂຈມຕີ ທີ່ເປັນການສະແດງເອົານັ້ນ.
ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ທ່ານ ແອດດີ ຈອນສັນ (Eddie Johnson) ຜູ້ບັນຊາການຕຳຫລວດນະຄອນບານຂອງຊີຄາໂກ ກ່າວ ຕໍ່ພວກນັກຂ່າວວ່າ ຕຳຫລວດເຊື່ອວ່າ ທ້າວ ສມອລແລດໄດ້ເຮັດຄືວ່າ ມີການໂຈມຕີ ເພື່ອເປັນການສະແດງໃຫ້ຄົນຮູ້ແບບໂລດໂຜນ ເພາະລາວບໍ່ພໍໃຈຕໍ່ເງິນເດືອນທີ່ລາວໄດ້ຮັບ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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