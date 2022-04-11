ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ເຕືອນກ່ຽວກັບການປະຕິບັດການ ທີ່ໃຫຍ່ກວ່າເກົ່າ ຂອງຣັດເຊຍ ໃນພາກຕາເວັນອອກ

ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ເຕືອນວ່າ ກອງທະຫານ ຣັດເຊຍ “ຈະຫັນໄປທຳການປະຕິບັດການທີ່ໃຫຍ່ກວ່າເກົ່າອີກ” ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງ ຢູເຄຣນ, ໃນຂະນະທີ່ເວົ້າວ່າກອງກຳລັງຂອງທ່ານຈະຕຽມພ້ອມ ແລະ “ຈະຕອບໂຕ້.”
ໃນການກ່າວລະຫວ່າງຄຳປາໄສທາງວິດີໂອປະຈຳວັນເມື່ອແລງວັນອາທິດວານນີ້, ທ່ານ ເຊເລັນສກີໄດ້ກ່າວວ່າຫຼາຍວັນຂ້າງໜ້າຈະເປັນວັນທີ່ສຳຄັນຄືືທຸກວັນໃນສົງຄາມທີ່ແກ່ຍາວມາໄດ້ 6 ອາທິດແລ້ວນັ້ນ.
ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວໃນລະຫວ່າງການສຳພາດກັບລາຍການ “60 Minutes” ຂອງໂທລະພາບ CBS ທີ່ອອກອາກາດ ໃນຄືນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ການຢູ່ລອດຂອງ ຢູເຄຣນ ແມ່ນຂຶ້ນກັບການເພີ່ມການຂົນສົ່ງອາວຸດຂອງ ສະຫະລັດ ແລະ ວ່າ ທ່ານໄດ້ມອບລາຍຊື່ ຂອງສິ່ງທີ່ຢູເຄຣນຕ້ອງການ ໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ ສະ ຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ.
ທ່ານເຊເລັນສກີໄດ້ກ່າວວ່າ “ເພິ່ນມີລາຍຊື່ແລ້ວ. ປະທານາທິບໍດີ ໄບເດັນ ສາມາດເຂົ້າສູ່ປະຫວັດສາດໃນຖານະເປັນຄົນຜູ້ທີ່ໄດ້ຢືນຄຽງບ່າຄຽງໄຫຼ່ກັບປະຊາຊົນ ຢູເຄຣນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຊະນະ ແລະ ໄດ້ເລືອກສິດທິທີ່ຈະມີປະເທດເປັນຂອງຕົນເອງ.
ບັນດາລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະພາບຢູໂຣບໄດ້ປະຊຸມກັນໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ເພື່ອທຳການປຶກສາຫາລືຮອບໃໝ່ ກ່ຽວກັບ ມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ຣັດເຊຍ.
ໃນນະຄອນຫຼວງມົສກູ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີປະເທດ ອອສເຕຣຍ ທ່ານ ຄາລ ເນແຮມເມີ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມຜູ້ນຳຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດິເມຍ ປູຕິນ, ເຊິ່ງເປັນການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງທຳອິດໂດຍຜູ້ນຳຢູໂຣບ ນັບຕັ້ງແຕ່ທ່ານ ປູຕິນ ໄດ້ເປີດການບຸກລຸກຢູເຄຣນໃນທ້າຍເດືອນກຸມພາ.
ທ່ານໄບເດັນ ຈະຈັດການເຈລະຈາທາງໄກໃນວັນຈັນມື້ນີ້ກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິນເດຍ ທ່ານ ນາເຣັນດຣາ ໂມດີ. ໃນຂະນະທີ່ ສະຫະລັດ ພະຍາຍາມທີ່ຈະກົດດັນຣັດເຊຍດ້ວຍມາດຕະການລົງໂທດ, ລວມທັງອຸດສາຫະກຳພະລັງງານທີ່ສຳຄັນຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ, ອິນເດຍໄດ້ເອົາທ່າທີເປັນກາງ, ໂດຍສືບຕໍ່ຊື້ນໍ້າມັນຂອງຣັດເຊຍ ແລະ ແກັສໃນຂະນະທີ່ບໍ່ໄດ້ອອກສຽງໃນການລົງຄະແນນສຽງເພື່ອຫ້າມຣັດເຊຍຈາກສະພາສິດທິມະນຸດອົງການສະຫະປະຊາຊາດດ້ວຍ.
ໂຄສົກທຳນຽບຂາວທ່ານນາງເຈັນ ຊາກີ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງເມື່ອວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ທ່ານ ໄບເດັນ ຈະໃຊ້ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວເພື່ອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ “ຜົນທີ່ຕາມມາຂອງສົງຄາມ ທີ່ໂຫດຮ້າຍຂອງຣັດເຊຍຕໍ່ຢູເຄຣນ ແລະ ບັນເທົາຜົນກະທົບທີ່ຍືນຍົງຂອງມັນຕໍ່ການສະໜອງອາຫານໃນໂລກ ແລະ ຕະ ຫຼາດສິນຄ້າຕ່າງໆ.”
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