Burned out ໝາຍຄວາມວ່າອິດເມື່ອຍຫຼາຍ ຫຼືໝົດແຮງແລ້ວ

51 Burned out

Welcome to English in a Minute!

If you have heard American English, maybe you heard this phrase:

“Burned out”

Does this mean something was on fire, and now is out? Or maybe it means totally tired? See if you can tell. Listen:

Person 1: “Sarah got so burned out spending so much time volunteering at the hospital.”

Person 2: “She is really going to need a vacation.”

Person 1: “Totally.”

“Burned out” means you are very tired. It means you have lost interest in something. That is because you have done too much of the same thing. It is like a light bulb that has stopped shining, because all its energy is used up inside.

Now, it’s your turn to think of ways to use “burned out!”

And that’s “English in a Minute!”

ທ່ານນັກຮຽນ​ນັກ​ສຶກສາ​ທັງຫຼາຍ ມາ​ຊ້ອມ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ກັນ​ຈັກ​ບາດ​ເໜາະ ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ສຳນວນ “Burned out” ​ ໃນ​ຄໍາອະທິບາຍ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ຟັງ​ຜ່ານ​ໄປ. ສະ​ເພາະ​ຄຳ​ວ່າ burn, b u r n, burn ຊື່ໆ ມັນ​ແປ​ວ່າ ຈູດ ຫຼື​ເຜົາ ​ແຕ່​ຄຳ​ວ່າ “Burned out” ​ ​ ມັນ​ແປ​ວ່າ ໄໝ້​ໝົດ.

If you have heard American English, maybe you heard this phrase:

“Burned out” ຖ້າ​ທ່ານ​ເຄີຍ​ໄດ້​ຍິນ​ໄດ້​ຟັງ​ພາສາ​ອັງກິດ​ມາ​ກ່ອນ

ທ່ານ​ກໍ​ອາດ​ເຄີຍ​ໄດ້ຍິນ​ສຳນວນ “Burned out” ມາ​ແລ້ວ. ມັນ​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍວ່າແນວ​ໃດລະ?

Does this mean something was on fire, and now is out? Or maybe it means totally tired? See if you can tell. Listen:

ມັນ​ແປ​ວ່າ ສິ່ງ​ໃດ​ສິ່ງ​ນຶ່ງ​ກຳລັງຖືກ​ໄຟ​ໄໝ້​ຢູ່​ເບາະ ​ແລະ​ມັນ​ໄໝ້​ໝົດ​ແລ້ວ​ເບາະ? ຫຼື​ມັນ​ແປ​ວ່າ ​ເມື່ອຍ​ຫຼາຍ ​ເມື່ອຍ​ອີ່ຫຼີ​ອີ່​ຫຼໍ. ລອງ​ມາ​ຟັງ​ບົດ​ສົນທະນາ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້​ເບິ່ງ ວ່າ​ທ່ານ​ຊິ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ວ່າ​ແນວ​ໃດ.

Person 1: “Sarah got so burned out spending so much time volunteering at the hospital.”

“Sarah ​ເມື່ອຍ​ແທ້​ເມື່ອຍ​ວ່າ ​ໃຊ້​ເວລາ​ຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ ອາສາ​ສະໝັກ​ຊ່ອຍ​ວຽກ​ຢູ່​ໂຮງໝໍ.

Person 2: “She is really going to need a vacation.” ລາວ​ຈຳ​ເປັນຕ້ອງ​ໄດ້​ຫາ​ເວລາ​ໄປ​ພັກຜ່ອນແທ້.​

Person 1: “Totally.”

ແທ້ ຕ້ອງ​ໄປ​ພັກຜ່ອນ​ໃຫ້​ເຕັມສ່ວນ.

“Burned out” means you are very tired.

ສຳນວນ “Burned out” ​ແປ​ວ່າ ເມື່ອຍ​ແທ້​ເມື່ອຍ​ວ່າ​

It means you have lost interest in something.

ແປ​ວ່າ ​ເຈົ້າ​ໝົດ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ຕໍ່​ສິ່ງ​ໃດ​ສິ່ງ​ນ່ຶງ​ບາງ​ຢ່າງແລ້ວ.

That is because you have done too much of the same thing.

ຍ້ອນວ່າ​ເຈົ້າ​ເຮັດ​ແຕ້​ອັນ​ເກົ່າ​ຊ້ຳ​ແລ້ວ​ຊ້ຳ​ອີກ. It is like a light bulb that has stopped shining, because all its energy is used up inside.

ມັນ​ບໍ່​ຕ່າງ​ຫຽັງ ກັບ​ດອກ​ໄຟຟ້າ ທີ່​ຢູ່​ບໍ່​ຢູ່​ຢຸດ​ເຊົາ​ສົ່ງ​ແສງ​ສະ​ວ່າງອອກ ​

ເພາະວ່າ​ພະລັງງານ​ຢູ່​ທາງ​ໃນຂອງ​ມັນ​ຖືກ​ນຳ​ໃຊ້​ໄປ​ໝົດ​ແລ້ວ.

Now, it’s your turn to think of ways to use “burned out!”

ບັດ​ນີ້ ​ເປັນ​ຜຽນ​ຂອງ​ທ່ານ​ແລ້ວ​ ທີ່​ຈະ​ນໍາເອົາສຳນວນ “burned out

ໄປ​ໃຊ້!”

And that’s “English in a Minute!”