80 ເປີເຊັນ ຂອງກໍລະນີຕິດເຊື້ອ ໃນແຮງງານລາວ ທີ່ກັບຈາກໄທ ແມ່ນສາຍພັນແດລຕາ

ຮອງສາດສະດາຈານ ດຣ. ບົວເທບ ພູມິນ, ຮອງຫົວໜ້າກົມປິ່ນປົວ ແລະຟື້ນໜ້າທີ່ການຂອງກະຊວງສາທາລະສຸກຂອງລາວ ແລະຫົວໜ້າທີມຄຸ້ມຄອງກໍລະນີຂອງໂຄວິດ-19 ແລະເປັນຜູ້ນໍາສໍາຄັນໃນປິ່ນປົວພະຍາດໂຄວິດໃນລາວ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ 80 ເປີເຊັນ ຂອງການຕິດເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາຂອງແຮງງານລາວທີ່ຫລັ່ງໄຫລກັບບ້ານເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ ແມ່ນເປັນສາຍພັນແດລຕາຊຶ່ງເປັນສາຍພັນທີ່ພົບຄັ້ງທໍາອິດຢູ່ອິນເດຍ. ສາຍພັນນີ້ແຜ່ເຊື້ອໄວ ແລະເຮັດໃຫ້ເສຍຊີວິດໄວກວ່າສາຍພັນອື່ນ ແລະກໍມີນຶ່ງກໍລະນີໃນນັ້ນໄດ້ເສຍຊີວິດໄປແລ້ວ ຫລັງຈາກຕິດພະຍາດດັ່ງກ່າວຢູ່ໄທ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວແລ້ວມາປິ່ນປົວໃນລາວ ແລະບໍ່ໄດ້ພໍເທົ່າໃດມື້ຫລັງຈາກນັ້ນກໍເສຍຊີວິດໄປ. ນອກຈາກນັ້ນ ກໍມີແຮງງານຄົນນຶ່ງຫລັງຈາກກັກຕົວ 14 ວັນ ແລະອອກຈາກສູນກັກກັນຕົວແລ້ວ ກໍຍັງກວດພົບໂຄວິດ-19 ຢູ່ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄະນະແພດຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນແປງຂັ້ນຕອນການປິ່ນປົວ ແລະອາດຈະໄດ້ຍືດເວລາກັກກັນຕົວໄປອີກ ຊຶ່ງໃນຂະນະນີ້ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນກໍານົດວິທີການໃໝ່ໄດ້ເປັນທີ່ແນ່ນອນເທື່ອ ດັ່ງທີ່ ດຣ. ບົວເທບອະທິບາຍວ່າ:
ທ່ານນາງກ່າວອີກວ່າ ເນື່ອງຈາກຫລາຍເຂດໃນໄທ ເຊັ່ນຢູ່ບາງກອກແລະແຫ່ງອື່ນໆ ມີການປິດເມືອງຊຶ່ງຫ້າມເປີດກິດຈະການ ແລະຫ້າງຮ້ານຕ່າງໆທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ແຮງງານລາວຫລັ່ງໄຫລກັບບ້ານມື້ລະຮ້ອຍຄົນຂຶ້ນໄປ ແລະເຂົາເຈົ້າກໍກາຍເປັນກຸ່ມນໍາໜ້າໃນການເຮັດໃຫ້ກໍລະນີຄົນເປັນພະຍາດນີ້ໃນລາວ ເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນໃນວັນທີ 21 ກໍລະກົດວານນີ້ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອ ໃໝ່ໃນລາວ 153 ກໍລະນີຊຶ່ງລ້ວນແລ້ແຕ່ເປັນກໍລະນີນໍາເຂົ້າໂດຍກຸ່ມແຮງງານມາຈາກໄທ. ໃນນັ້ນພວກເຂົ້າມາແຂວງສະຫວັນນະເຂດພົບວ່າມີຜູ້ຕິດເຊື້ອ 93 ກໍລະນີ, ລອງລົງມາແມ່ນຈໍາປາສັກ 36 ກໍລະນີ, ສ່ວນທີ່ເຫລືອແມ່ນແຂວງ ສາລະວັນ, ຄໍາມ່ວນ ແລະນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ຈໍານວນຜູ້ຕິດເຊື້ອທີ່ເພີ້ມດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ລາວມີຈໍານວນຜູ້ຕິດເຊື້ອທັງໝົດເກືອບຮອດ 4 ພັນຄົນແລ້ວມາຮອດມື້ນີ້ ຊຶ່ງເພີ້ມຂຶ້ນພັນກວ່າຄົນເມື່ອທຽບໃສ່ຕົ້ນເດືອນນີ້.
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