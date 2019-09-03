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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

8 ຄົນເສຍຊີວິດ ຫຼັງຈາກ ເກີດໄຟໄໝ້ເຮືອ ນັກດຳນ້ຳ ຢູ່ນອກແຄມຝັ່ງ ລັດຄາລີຟໍເນຍ

ພາບສະໜອງໂດຍ ກົມດັບເພີງ ປະຈຳເມືອງແຊນຕາ ບາບາຣາ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ພວກນັກດັບໄຟ ກຳລັງພາກັນດັບໄຟ ຢູ່ເທີງເຮືອນັກດຳນ້ຳ ຫຼັງຈາກທີ່ເກີດໄຟໄໝ້ຂຶ້ນ ຢູ່ເທີງເຮືອນັກດຳນ້ຳພານິດລຳດັ່ງກ່າວ ຢູ່ນອກແຄມຝັ່ງ ພາກໃຕ້ຂອງລັດຄາລີຟໍເນຍ, ວັນທີ 2 ກັນຍາ 2019.

ຕຳຫຼວດ​ຍາມ​ຊາຍ​ຝັ່ງ ສະ​ຫະ​ລັດ ກ່າວ​ວ່າ ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 8 ຄົນ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ແລະ 26 ຄົນ
​ຫາຍ​ສາບ​ສູນ ແລະ ສົງ​ໄສ​ວ່າ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ແລ້ວ ຫຼັງ​ຈາກ​ໄຟ​ໄດ້​ໄໝ້​ຢູ່​ເທິງ​ເຮືອນັກ​ດຳ​ນ້ຳ
​ຢູ່ນອກ​ຊາຍ​ຝັ່ງ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ.

ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຍາມ​ຊາຍ​ຝັ່ງ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ສະ​ມາ​ຊິກ​ເຮືອ 5 ຄົນ​ຖືກ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ໄວ້ໄດ້
ຫຼັງ​ຈາກໄຟ​ໄດ້​ໄໝ້​ເຮືອ​ນັກ​ດຳ​ນ້ຳ​ພ​າ​ນິດ ຊື່​ວ່າ Conception, ເຊິ່ງ​ຈອດ​ຢູ່​ໃກ້​ກັບ​ເກາະ
ແຊນ​ຕາ ຄ​ຣູ​ສ (Santa Cruz) ນອກ​ຊາຍ​ຝັ່ງຂອງ ​ເມືອງ ແຊນ​ຕາ ບາ​ບາ​ຣາ.

ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ກ່າ​ວ​ວ່າ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກຳ​ລັງ​ຄົ້ນ​ຫາ​ຜູ້​ໂດຍ​ສານ​ຄົນ​ອື່ນໆ ​ຜູ້​ທີ່​ຍັງ​ບໍ່​ຖືກ​ພົບ​ເຫັນ
ເທື່ອ.

ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ເວົ້າ​ວ່າ ຜູ້​ໂດຍ​ສານ​ທີ່​ຫາຍ​ສາບ​ສູນ​ໄດ້​ນອນຢູ່​ກ້ອງ​ເຮືອ ຕອນ​ທີ່​ໄຟ​
ໄດ້​ໄໝ້​ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ມືດ​ຂອງວັນ​ຈັນ​ວານນີ້.

ຕຳຫຼວດ​ຍາມ​ຊາຍ​ຝັ່ງ ຮ້ອຍ​ເອກ ໂມ​ນິ​ກາ ໂຣ​ເຈັ​ສ​ເຕີ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຂ່າວ​ໃນ
​ເມືອງ ອັອກ​ສ໌​ນາດ (Oxnard) ວ່າເວ​ລາ​ທີ່​ໄຟ​ໄດ້​ໄໝ້, “ສະ​ມາ​ຊິກ​ເຮືອ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຕື່ນ​ແລ້ວ
ແລະ ຢູ່​ເທິງ​ຂົວ ແລະ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ໂດດ​ອອກ.” ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ສະ​ມາ​ຊິກ​ເຮືອ​ສອງ​ຄົນ
​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ​ເລັກ​ນ້ອຍ.

ພາບ​ທີ່​ນຳ​ອອກ​ເຜີຍ​ແຜ່​ໂດຍ​ກົມ​ດັບ​ເພີງ​ ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຮືອ​ນັກ​ດຳ​ນ້ຳ​ນັ້ນ​ຖືກ​ໄຟ​
ໄໝ້​ທົ່ວ​ລຳ. ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຍາມ​ຊາຍ​ຝັ່ງ​ຕໍ່​ມາ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ໄຟ​ໄດ້​ຖືກມອດ ແລະ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ
ພື້ນ​ທີ່​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ເຮືອ​ນັ້ນ ​ໄດ້​ຈົມ​ລົງ​ໃນ​ນ້ຳ​ເລິກ 20 ແມັດ ເຫຼືອ​ພຽງ​ປາຍ​ແຫຼມ​ຂອງ
​ຫົວ​ເຮືອ​ຊີ້​ຢູ່​ເທິງ​ໜ້າ​ນ້ຳ.

ເຮືອ Conception ໄດ້​ນຳ​ພາ​ນັກ​ດຳ​ນ້ຳ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ໝູ່​ເກາະ ຊາ​ແນ​ລ (Channel)
ຢູ່ນອກ​ຊາຍ​ຝັ່ງພາກ​ໃຕ້​ຂອງລັດ ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ ໃນ​ທ້າຍ​ອາ​ທິດ​ຂອງວັນ​ແຮງ​ງານ. ເຮືອ
ລຳ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຖືກ​ເຊົ່າ​ໂດຍ​ບໍ​ລິ​ສັດ Woldwide Diving Adventures, ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ບໍ​ລິ​ສັດ
​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໃນ​ເມືອງ ແຊນ​ຕາ ບາ​ບາ​ຣາ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ

The U.S. Coast Guard says 34 people are missing after a fire erupted aboard a dive boat off the coast of Southern California.

Local media are reporting that several people died in the fire, but the Coast Guard could not immediately confirm any fatalities.

Coast Guard officials said five crew members were rescued after the fire broke out on the 20-meter commercial dive boat near Santa Cruz Island off the coast of Santa Barbara.

They said are searching for other passengers who have not been accounted for.

Officials say the missing passengers were sleeping below desk when the fire broke out before dawn Monday morning.

An image posted by the fire department showed the dive vessel engulfed in flames. The Coast Guard says most of the fire has now been extinguished.

The boat was on a Labor Day weekend cruise taking divers to the Channel Islands off the coast of Southern California.

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