ຫ້າປີ ລຸນຫລັງ ເອທິໂອເປຍໄດ້ເລີ້ມສ້າງເຂື່ອນ ເຣນແນສຊັນ(Renaissance) ຢູ່ເທິງ
ແມ່ນໍ້ານາຍລ໌ແລ້ວ ອີຈິບ ແລະຊູດານ ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງກັນ ລຸ່ມລົງມາ ກໍພາກັນເປັນຫ່ວງນໍາ
ຜົນກະທົບຕໍ່ລະດັບຂອງນໍ້າໃນແມ່ນໍ້າດັ່ງກ່າວ ແລະຜົນເສຍຫາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຕໍ່
ຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະອຸດສະຫະກໍາຕ່າງໆ. ການເຈລະຈາ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸການແກ້ໄຂ
ບັນຫາແບບສັນຕິວິທີ ກໍຍັງດໍາເນີນສືບຕໍ່ໄປຢູ່ ດັ່ງທີ່ ເອັດເຫວີດ ເຢີຣານຽນ (Edward
Yeranian) ລາຍງານມາຫາ ວີໂອເອ ຈາກນະຄອນໄຄໂຣນັ້ນ ກໍແມ່ນວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າ
ຈະບໍ່ມີທ່າທາງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຈະຕົກລົງກັນໄດ້ກໍຕາມ.
ອີຈິບຖືກຂະໜານນາມ ໂດຍນັກປະຫວັດສາດຊາວກຣີສສະໄໝໂບຮານ
ທ່ານ ເຮີໂຣໂດທັສວ່າ "ເປັນຂອງຂວັນຈາກແມ່ນໍ້ານາຍລ໌” -ມາຮອດທຸກມື້ນີ້
ຊຶ່ງເປັນເວລາ 2000 ປີມາແລ້ວ ນໍ້າປະປາຂອງອີຈິບກໍາລັງປະເຊີນກັບໄພ
ຂົ່ມຂູ່ທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ.
ເອທິໂອເປຍ ເລີ້ມຕົ້ນກໍ່ສ້າງເຂື່ອນຢູ່ໃນແມ່ນໍ້າທີ່ເປັນສາຂາຂອງແມ່ນໍ້ານາຍລ໌
ສາຍນຶ່ງ ໃນປີ 2013. ເມື່ອມັນກ້າວໄປເຖິງຂັ້ນໃກ້ຈະສ້າງສໍາເລັດແລ້ວ ອີຈິບ
ຊໍ້າຢ້ານວ່າ ເຂື່ອນດັ່ງກ່າວອາດເຮັດໃຫ້ປະລິມານນໍ້າໃນສ່ວນທີ່ສະໜອງ
ໃຫ້ແກ່ຕົນ ຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ ຢູ່ໃນສົນທິສັນຍາສາກົນປີ 1929 ນັ້ນຫລຸດລົງ.
ໃນໄລຍະທີ່ໄປຢ້ຽມຢາມ ນະຄອນຫລວງ ອາດິສອາບາບາ (Addis Abeba)
ຂອງເອທິໂອເປຍໃນຫລາຍປີກ່ອນໜ້ານີ້ ປະທານາທິບໍດີອັບແດລ ຟາຕາ
ແອລ ຊິສຊີ (Abdel Fattah el Sissi) ຂອງອີຈິບ ພະຍາຍາມທີ່ຈະເຮັດໃຫ້
ເບິ່ງຄືວ່າ ບໍ່ມີຄວາມຂຸ່ນເຄືອງໃຈຫຍັງ ແຕ່ກໍເປັນທີ່ຈະແຈ້ງຂາວວ່າ ທ່ານມີ
ຄວາມເປັນຫ່ວງຢູ່.
ທ່ານອັບແດລ ຟາຕາ ແອລ ຊິສຊີ (Abdel Fattah el Sissi) ປະທານາທິບໍດີ
ຂອງອີຈິບກ່າວເປັນພາສາອາຣັບວ່າ
"ທ່ານຈະສາມາດພັດທະນາ ແລະຂະຫຍາຍເສດຖະກິດດ້ວຍການໃຊ້ເຂື່ອນ
ແຕ່ກໍໃຫ້ຮູ້ໄວ້ວ່າ ຢູ່ອີຈິບປະຊາຊົນອາໄສແຕ່ນໍ້າທີ່ມາຈາກແມ່ນໍ້ານີ້ ເທົ່ານັ້ນ
ໃນການດໍາລົງຊີວິດ."
ພວກນັກຊ່ຽວຊານດ້ານນໍ້າເວົ້າວ່າ ຄວາມເປັນຫ່ວງນີ້ ແມ່ນມີເຫດຜົນດີ.
ທ່ານ ກາຍ ຈັອບບິນສ໌ (GUY JOBBINS) ທີ່ສະຖາບັນພັດທະນາຕ່າງປະເທດ
ຂອງອັງກິດໃຫ້ຄໍາເຫັນວ່າ
"99 ເປີເຊັນຂອງນໍ້າໃຊ້ຢູ່ໃນອີຈິບແມ່ນມາຈາກແມ່ນນໍ້ານາຍລ໌ ແລະການ
ເຮັດແນວນັ້ນ ແມ່ນສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການນໍາໃຊ້ນໍ້າເຂົ້າໃນທຸກຢ່າງ ທີ່ອີຈິບ
ອາດມີ ຊຶ່ງລວມທັງ: ດ້ານກະສິກໍາ, ອຸດສະຫະກໍາ, ນໍ້າດື່ມ. ສະນັ້ນ ອີຈິບຈຶ່ງ
ມີຄວາມເປັນຫ່ວງຫລາຍ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງໃດໆ ທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ ຕໍ່ປະ
ລິມານນໍ້າທີ່ໄຫລລົງມາໃສ່ແມ່ນໍ້ານາຍລ໌ ຫລືຫ່ວງຕໍ່ກໍານົດເວລາຂອງການ
ປ່ອຍນໍ້ານັ້ນອອກໄປ."
ບໍ່ມີໃຜຮູ້ຢ່າງແນ່ນອນເທື່ອວ່າ ເຂື່ອນດັ່ງກ່າວຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ຂະແໜງກະສິ
ກໍາຫລື ຊີວິດການເປັນຢູ່ໂດຍທົ່ວໄປຂອງປະຊາຊົນໃນອີຈິບຫລາຍປານໃດ.
ແຕ່ວ່າ ການໄຫລຂອງນໍ້າ ໃນແມ່ນໍ້ານາຍລ໌ ແມ່ນໄດ້ຖືກປ່ຽນແປງໄປແລ້ວ ຍ້ອນເຂື່ອນສູງແອສວານ (Aswan High Dam) ຂອງອີຈິບເອງ ທີ່ສ້າງສໍາ
ເລັດໃນປີ 1971 ໂດຍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອຈາກອະດີດສະຫະພາບໂຊຫວຽດ.
ບາງຄົນກໍເຕືອນວ່າ ຄຸນນະພາບຂອງນໍ້າອາດເຊື່ອມໂຊມລົງ ຍ້ອນວ່າ ລະດັບມົນ
ລະພິດທີ່ມາຈາກການເຮັດກະສິກໍາ ແລະອຸດສະຫະກໍາ ຢູ່ໃນແມ່ນໍ້າທີ່ບົກລົງນັ້ນ
ສູງຂຶ້ນ. ທ່ານ ກາຍ ຈັອບບິນສ໌ ກ່າວວ່າ
"ຖ້າຫາກປະລິມານຂອງນໍ້າ ທີ່ໄຫລລົງມາ ຈາກແມ່ນໍ້ານາຍລ໌ ເຂົ້າໄປຫາອີຈິບ
ນັ້ນ ຫາກຫລຸດລົງແລ້ວ ຄວາມສາມາດຂອງແມ່ນໍ້າ ໃນການລ້າງສຸເອົາສິ່ງເສດ
ເຫລືອຕ່າງໆ ຢູ່ໃນບ່ອນເຫລົ່ານີ້ໃຫ້ລົງໄປຫາທະເລ ກໍແມ່ນຫລຸດລົງ."
ການເຈລະຈາ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງກັນ ໄດ້ດໍາເນີນສືບຕໍ່ໄປ. ທ່ານ ຊາເມ ຊູຄຣີ
(Sameh Shoukri) ໄດ້ພົບກັບພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ເອທິໂອເປຍ ແລະຊູແດນ ຢູ່ກອງ
ປະຊຸມສຸດຍອດສະຫະພັນອາຟຣິກາຢູ່ນະຄອນອາດິສ ອາບາບາ (Addis Abeba) ໃນເດືອນມັງກອນທີ່ຜ່ານມາ.
ນັກຂ່າວ ຮິສຊາມ ກັສເຊມ (Hisham Kassem) ເວົ້າວ່າ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງຫລັກ ແມ່ນ
ຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າ ເອທິໂອເປຍ ຈະເຮັດໃຫ້ນໍ້າ ຢູ່ໃນອ່າງເກັບນໍ້າ ຢູ່ຫລັງເຂື່ອນນັ້ນ ໃຫ້ເຕັມຢູ່ຕະຫລອດເວລາ 12 ປີ ຫລືຈະເຮັດໃຫ້ມັນເຕັມຢູ່ເປັນເວລາສາມປີ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ການໃຊ້ນໍ້າຢູ່ໃນອີຈິບຖືກຈໍາກັດຢູ່ໃນໄລຍະເວລາດັ່ງກ່າວນັ້ນ.
ທ່ານ ຮິສຊາມ ກັສເຊມ (Hisham Kassem) ບັນນາທິການ ແລະຜູ້ພິມປຶ້ມ
ອະທິບາຍເປັນພາສາອັງກິດວ່າ
"ຖ້າຫາກບໍ່ມີການຕົກລົງກັນໄດ້ ມັນກໍອາດຈະມີຄວາມຫາຍະນະອັນໃຫຍ່
ຫລວງ ເພາະມັນອາດໝາຍຄວາມວ່າ ດິນທີ່ໃຊ້ເຮັດກະສິກໍາ ຢູ່ຫລາຍບ່ອນ
ຂອງອີຈິບ ຈະຖືກຕັດ ເຮັດໃຫ້ຂາດນໍ້າ ແລ້ວໄພແຫ້ງແລ້ງ ກໍຈະມີຜົນກະທົບ
ອັນຮ້າຍແຮງຕໍ່ ປະເທດດັ່ງກ່າວ."
ໄດ້ມີການນາບຂູ່ວ່າຈະມີສົງຄາມເກີດຂຶ້ນ ໃນຕອນນຶ່ງ ທີ່ອະດີດປະທານາທິບໍດີ
ຮັອສນີ ມູບາຣັກ (Hosni Mubarak) ທີ່ເຕືອນວ່າ ທ່ານຈະທໍາລາຍທຸກເຂື່ອນ ທີ່ເອທີໂອເປຍສ້າງຂຶ້ນຢູ່ເທິງແມ່ນໍ້ານາຍລ໌. ແຕ່ທ່ານ ຮິສຊາມ ກັສເຊມ
(Hisham Kassem) ເວົ້າວ່າ ການເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນທາງອອກທີ່ດີເລີຍ:
ທ່ານ ຮິສຊາມ ກັສເຊມ (Hisham Kassem) ກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ
"ຖ້າການແກ້ໄຂບັນຫາໂດຍຜ່ານທາງການທູດຫາກບໍ່ສໍາເລັດ ແລະອີຈິບ ຫາກໃຊ້ກໍາລັງທະຫານ ມັນກໍຈະເປັນຄວາມລົ້ມເເຫລວທາງການທູດທີ່
ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດຂອງອີຈິບ ແລະມັນກໍຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມ
ສາມາດຂອງອີຈິບ ໃນການທີ່ຈະໄດ້ຮັບອາວຸດ."
ໃນຂະນະດຽວກັນ ປະທານາທິບໍດີ ຊິສຊີ (Sissi) ກໍຢືນຢັນວ່າ ບໍ່ມີວິກິດການໃດ
ເກີດຂຶ້ນ ແລະພວກນັກການທູດກໍຍັງສືບຕໍ່ ພົບປະເຈລະຈາກັນຢູ່.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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