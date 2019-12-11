ໃນຂະນະທີ່ປີ 2019 ກຳລັງຈະສິ້ນສຸດລົງນີ້, ເສດຖະກິດຂອງສະຫະລັດກໍໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນໂຕເລກທີ່ເຂັ້ມແຂງຫລາຍຢ່າງ ຊຶ່ງເປັນຈຸດສູງສຸດຂອງການຂະຫຍາຍໂຕ ຕະຫລອດໄລຍະ 11 ປີ ຢ່າງເປັນປະຫວັດການ. ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳໃຫ້ເຫດຜົນວ່າ ເພາະສະນັ້ນຫລະ ທ່ານສົມຄວນຈະໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນການເລືອກຕັ້ງຄືນໃຫ້ເຂົ້າດຳລົງຕຳແໜ່ງອີກຕໍ່ໄປໃນປີ 2020 ນີ້. ແຕ່ວ່າ ດັ່ງທີ່ Ardita Dunellari, ນັກຂ່າວວີໂອເອ ອະທິບາຍວ່າ ມີໄພອັນຕະລາຍຢູ່ຂ້າງໜ້ານີ້ ທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ທັງເສດຖະກິດແລະການໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງຄືນຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີພົບອຸປະສັກ ກໍເປັນໄດ້. ບົວສະຫວັນຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ກຳລັງດີ້ນຮົນຕໍ່ສູ້ກັບຂັ້ນຕອນຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນຢູ່ ແຕ່ວ່າ ຢູ່ເຂດນອກຂອງນະຄອນຫລວງ ນັ້ນ ທ່ານທຣຳຫວັງວ່າ ຊາວອາເມຣິກັນສ່ວນໃຫຍ່ກຳລັງເພັ່ງເລັງໃສ່ລາຄາຕະຫລາດຫຸ້ນທີ່ຂຶ້ນສູງຢ່າງເປັນປະຫວັດການຂອງປະເທດ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີທຣຳກ່າວດັ່ງນີ້:
"ພວກເຮົາໄດ້ເລີ້ມມີການຂະຫຍາຍໂຕທາງເສດຖະກິດທີ່ພຸ້ງສູງຂຶ້ນແບບທີ່ ພວກເຮົາບໍ່ເຄີຍເຫັນມາກ່ອນ."
ຖ້ອຍຄຳຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອຖືສູງຂຶ້ນໂດຍມີຂໍ້ມູນທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ອັດຕາໄພຫວ່າງງານຫລຸດລົງສູ່ຈຸດ 3.5 ເປີເຊັນ ຊຶ່ງເປັນອັດຕາຕ່ຳຢູ່ໃນຮອບເຄິ່ງສັດຕະວັດຜ່ານມາ.
ສະພາບການນັ້ນ ອາດຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານທຣຳ ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ຫາພວກປ່ອນບັດ ໄດ້, ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງທ່ານມາກຄ໌ ແຮມຣິກຄ໌ (Mark Hamrick), ນັກເສດຖະສາດທ່ານນຶ່ງ.
ທ່ານແຮມຣິກຄ໌ (Hamrick), ນັກວິເຄາະເສດຖະກິດລະດັບສູງຢູ່ບໍລິສັດ Bankrate.com ກ່າວດັ່ງນີ້:
"ປະທານາທິບໍດີໄດ້ຮັບຄຸນງາມຄວາມດີ ແລະປະທານາທິບໍດີກໍໄດ້ຖືກຕຳໜິ ເມື່ອເສດຖະກິດຂະຫຍາຍໂຕດີ ຫລືບໍ່ດີ."
ແຕ່ວ່າ ເສດຖະກິດກຳລັງຂະຫຍາຍໂຕດີຢູ່ບໍ ດຽວນີ້?
ບັນດາຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ພາກັນເວົ້າວ່າ ຄວາມແຕກໂຕນກັນໃນດ້ານຄ່າແຮງ ແລະຊ່ອງຫວ່າງທີ່ນັບມື້ນັບເລິກເຂົ້າໄປ ລະຫວ່າງຄົນຮັ່ງກັບຄົນທຸກ ເປັນສິ່ງທີ່ປະທານາທບໍດີທຣຳບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ເລີຍ.
ສະມາຊິກສະພາສູງ ເອລີຊາເບັດ ວໍເຣນ (Elizabeth Warren), ຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ເວົ້າວ່າ:
"ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ຈຸດທີ່ອາເມຣິກາຢູ່ໃນເວລານີ້ ແມ່ນຈຸດທີ່ພວກຢູ່ບ່ອນສູງສຸດ ມີແຕ່ພາກັນດູດເອົາຄວາມຮັ່ງມີໄປໝົດ ແລະປະປ່ອຍຄົນອື່ນໆ ທຸກຄົນໃຫ້ຢູ່ຄ້າງຢູ່ທາງຫລັງ."
ບັນດາຜູ້ປ່ອນບັດທັງຫລາຍ ຕ້ອງໄດ້ທຳການຕັດສິນວ່າຜູ້ໃດເວົ້າຖືກໃນເດືອນພະຈິກໜ້ານີ້.
ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນ ມັນກໍຍັງມີຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຫລາຍຢູ່ກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ ແລະການເຈລະຈາກັບປະເທດຄູ່ຄ້າ ເຊັ່ນຈີນ ທີ່ກຳລັງດຳເນີນໄປຢູ່ນີ້, ທີ່ພວກນັກວິເຄະເຫດການເຕືອນວ່າມັນເຮັດໃຫ້ບັນດາຜູ້ລົງທຶນທັງຫລາຍຢູ່ໃນສະພາວະຫວັ່ນວິຕົກຢູ່.
ທ່ານແຮມຣິກຄ໌ (Hamrick) ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ:
"ຄວາມເປັນຈິງກໍຄືວ່າ ພວກເຮົາຍັງມີອັດຕາພາສີທີ່ຢູ່ໃນຫັ້ນ, ຍັງມີໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກອັດຕາພາສີທີ່ຈະອອກມາເພີ້ມອີກຢູ່. ແລະຍັງມີການເພີ້ມຂຶ້ນ ໃນການຂັດແຍ້ງ ທາງການຄ້າທີ່ດຽວນີ້ສາມາດຈະມີຂຶ້ນໃນອານາຄົດອັນໃກ້ນີ້ ລະຫວ່າງສະຫະລັດກັບຝຣັ່ງ ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ."
ໃນຂະນະທີ່ປີແຫ່ງການເລືອກຕັ້ງທີ່ເປັນການຕັດສິນຊີ້ຂາດຫຍັບໃກ້ເຂົ້າມາຢູ່ນັ້ນ, ຄຳຖາມກ່ຽວກັບຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງເສດຖະກິດຂອງສະຫະລັດ ແລະ ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບກັນໃນດ້ານລາຍໄດ້ ອາດຈະເປັນປັດໄຈຕັດສິນຊີ້ຂາດຢູ່ໃນປະເທດ ທີ່ຍັງມີຄວາມເຫັນອັນແຕກແຍກກັນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ກ່ຽວກັບການນຳພາຂອງປະເທດຢູ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້.
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As 2019 draws to a close, the U.S. economy is posting strong numbers, capping a remarkable 11-year streak of expansion. President Donald Trump argues that's why he deserves to win reelection in 2020. But as VOA's Ardita Dunellari explains, there are dangers ahead that could rattle both the economy and the president's reelection message.
President Donald Trump is battling against the impeachment proceedings in Washington, but outside of the capital, Trump hopes most Americans are focused on the country's record-high stock prices.
President Donald Trump:
"We have launched an economic boom the likes of which we have never seen before."
The president's message received a boost with data showing that unemployment rates have dropped to 3.5% -- a half-century low.
That could help Trump connect with voters, says economist Mark Hamrick.
Mark Hamrick, Senior Economic Analyst, Bankrate.com:
"The president gets the credit and the president gets the blame when the economy is performing well or not."
But is the economy performing well?
Democratic presidential candidates say wage disparities and the deepening gap between rich and poor are problems that President Trump is ignoring.
Sen. Elizabeth Warren, Democratic Presidential Candidate:
"I think where we are in America right now, is it's those at the top who are just sucking up all the wealth and everybody else who is left behind."
Voters get to decide who is right in November.
But in the meantime, there remains lots of uncertainty about the economy and the administration's ongoing negotiations with trading partners like China, which analysts warn is keeping investors on edge.
Mark Hamrick, Senior Economic Analyst, Bankrate.com:
"The reality is that we still have tariffs in place, there is still a threat of more tariffs coming on. And there's also an escalation of trade disputes that's in the offing now between the U.S. and France, for example."
As a decisive election year draws closer, questions about
the American economy's strength and income inequality could be decisive factors in a country that remains deeply divided over its current leadership.