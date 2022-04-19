ປະຊາຊົນຊາວຕີມໍຕາເວັນອອກ ພາກັນໄປ່ປອນບັດໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ເພື່ອເລືອກເອົາ ຜູ້ທີ່ເຄີຍໄດ້ຮັບລາງວັນໂນແບລ ຫຼືປະທານາທິບໍດີຄົນເກົ່າ ຊຶ່ງເຄີຍເປັນອະດີດນັກລົບ ໃຫ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງເປັນຜູ້ນຳຄົນຕໍ່ໄປຂອງປະເທດ.
ໜ່ວຍປ່ອນບັດຕ່າງໆໃນຕີມໍຕາເວັນອອກ ຊຶ່ງເປັນປະເທດໃໝ່ສຸດໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ເລີ້ມເປີດໃນເວລາ 7 ໂມງເຊົ້າ ໃນອັນທີ່ເປັນການແຂ່ງຂັນກັນຄືນໃນການເລືອກຕັ້ງປີ 2007 ຊຶ່ງໄດ້ຮັບໄຊຊະນະພໍປະມານໂດຍອະດີດວິລະຊົນປະຕິວັດ ແລະຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນໂນແບລຂະແໜງສັນຕິພາບໃນປີ 1996 ທ່ານໂຮເຊ ຣາມອສ-ອໍຕ້າ (Jose Ramos-Horta.)
ເກືອບ 860,000 ຄົນ ຢູ່ໃນປະເທດທີ່ມີພົນລະເມືອງທັງໝົດພຽງ 1 ລ້ານ 3 ແສນຄົນ ແມ່ນມີສິດໄປປ່ອນບັດ ແລະການນັບຄະແນນສຽງອາດຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍໆມື້.
ທ່ານຣາມອສ-ອໍຕ້າ ຍັງໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນການເລືອກຕັ້ງຮອບທຳອິດເມື່ອວັນທີ 19 ມີນາຜ່ານມາ ໂດຍໄດ້ຮັບຄະແນນ 46 ເປີເຊັນແລະປະທານາທິບໍດີຟັງຊິສໂກ “ລູ-ອູໂລ” ກິວເຕເຣັສ ໄດ້ຮັບຄະແນນ 22 ເປີເຊັນ ແຕ່ບໍ່ກາຍຫ້າສິບເປີເຊັນຂອຄະແນນສຽງທັງໝົດ.
ມີຜູ້ໄປປ່ອນບັດໃນທົ່ວປະເທດຫຼາຍກວ່າ 77 ເປີເຊັນ ໂດຍເລືອກເອົາຜູ້ສະໝັກທັງໝົດ 16 ຄົນ ນີ້ແມ່ນຫຼາຍເປັນປະຫວັດການ.
ຜູ້ຊະນະຈະເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງເປັນເວລາ 5 ປີ ໃນວັນທີ 20 ພຶດສະພານີ້ ຊຶ່ງເປັນວັນສະຫຼອງຄົບຮອບ 20 ປີໃນການໄດ້ຮັບເອກກະລາດຂອງຕີມໍຕາເວັນອອກຈາກອິນໂດເນເຊຍ ຊຶ່ງໄດ້ຢຶດຄອງອະດີດອານານິຄົມຂອງປອກຕຸຍການເປັນເວລາ 24 ປີ.
ການເລືອກຕັ້ງໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເບິ່ງກັນວ່າ ເປັນໂອກາດທີ່ຈະລິເລີ້ມການເມືອງທີ່ຕົກຢູ່ສະພາບການບໍ່ໄປບໍ່ມາ ລະຫວ່າງສອງພັກໃຫຍ່ ຄືພັກສະພາແຫ່ງຊາດເພື່ອບູລະນະສ້າງສາຕີມໍເລັສເຕ ທີ່ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ CNRT ແລະພັກແນວໂຮມປະຕິວັດເພື່ອຕີມໍຕາເວັນອອກທີ່ເປັນເອກກະລາດ ຫຼື Fretilin.