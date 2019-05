ພວກປ່ອນ​ບັດ​ໃນ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ ຫລື ອີ​ຢູ (EU) ເລີ້ມພາ​ກັນ​ໄປ​ປ່ອນ​ບັດ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ມື້ນີ້ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ພວກເຂົາ​ເຈົ້າ​ເລືອກ​ເອົາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ຂອງຢູ​ໂຣບ ຜູ້ທີ່​ຈະມີ​ອິດ​ທິ​ພົນ ໃນ​ການ​ສ້າງ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ຫລາຍ​ຮ້ອຍ​ລ້ານ​ຄົນ​ຢູ່​ທົ່ວ​ 28 ປະ​ເທດ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ດັ່ງ​ກ່າວ ພາ​ກັນ​ເຂົ້າ​ຮ່ວ​ມ​ ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງທີ່​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ເປັນ​ເວ​ລາ 4 ມື້ນັ້ນ.

ຜົນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ທຳ​ອິດ ມີ​ກຳ​ນົດ​ຈະ​ປະ​ກາດ​ອອກ​ມາ​ໃຫ້​ຮູ້​ ໃນ​ຕອນ​ບ່າຍໆ ຂອງວັນ​ອາ​ທິດ ​ຈະ​ມາ​ເຖິງນີ້.

ການ​ຢັ່ງ​ຫາງ​ສຽງ​ກ່ອນ​ການ​ລົງຄະ​ແນນ​ສຽງ​ການ​ປ່ອນ​ບັດ​ໄດ້ສະ​ແດງ​ຮ່ອງ​ຮອຍໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ ​ຜູ້​ສະ​ໝັກເລືອກ​ຕັ້ງ ທີ່ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ນິ​ຍົມ​ສູງ ແລະມີຫົວ​ຊາດນິ​ຍົມ ທີ່​ຢາກ​ເຫັນ​ຂອບ​ເຂດ​ການ​ເຄື່ອນໄຫວ​ຂອງ EU ຖືກ​ຈຳ​ກັດ​ໃຫ້​ໜ້ອຍ​ລົງເພື່ອ​ເອື້ອ ອຳ​ນວຍໃຫ້ແຕ່​ລະ​ປະ​ເທດສະ​ມາ​ຊິກ ​ມີສິດ​ໃນ​ການ​ສ້າງ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງເພີ້ມ​ຂຶ້ນນັ້ນ ແມ່ນ​ໄດ້​ຮັບ​ຄະ​ແນນນິ​ຍົມ​ສູງ.

ສຳ​ລັບ​ດຽວນີ້ແລ້ວ ສະ​ພາ​ດັ່ງ​ກ່າວຍັງ​ຈະ​ຮັກ​ສາສະ​ມາ​ຊິກ​ 751 ຄົນ​ໄວ້ຢູ່ຄື​ເກົ່າ. ຈຳ​ນວນ​ສະ​ມາ​ຊິກນັ້ນ ​ມີ​ກຳ​ນົດ​ຈະ​ຫລຸດ​ລົງ​ຍ້ອນ​ການ​ຖອນ​ຕົວ​ຂອງ​ອັງ​ກິດ ຫລື Brexit ທີ່​ມີ​ແຜນວ່າ ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນໃນ​ເດືອນ​ມີ​ນາ​ຜ່ານ​ມາ, ແຕ່ກໍ​ຊັກ​ຊ້າ​ຢູ່​ເລື້ອຍ​ມາໃນ​ຂັ້ນ​ຕອນການ​ຖອນ​ຕົວ​ຂອງ​ອັງ​ກິດນັ້ນ ​ຄວາມ​ໝາຍ​ວ່າອັງ​ກິດ​ຍັງ​ເປັນປະ​ເທດ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຢູ່ ແລະ ​ເພາະ​ສະ​ນັ້ນ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ຄັ້ງ​ນີ້.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດຢູ່​ລຸ່ມນີ້

Voters in the European Union began casting ballots Thursday as they pick representatives for the European Parliament who will shape the future of the bloc.



Hundreds of millions of people across 28 member countries are participating in the election, which takes place over the course of four days.



The first results are due to be announced late Sunday.



Opinion polls ahead of the voting signaled gains for populist and nationalist candidates who want to see the scope of the EU's actions more limited in favor of increased authority for individual member states to make their own policies.



For now, there will remain 751 members of parliament. That number was due to drop with the planned exit of Britain in March, but repeated delays in the Brexit process mean Britain is still a member state and thus must participate in the election.