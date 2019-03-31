ປະຊາຊົນ ເວເນຊູເອລາ ໄດ້ຈັດການປະທ້ວງແຂ່ງກັນໃນວັນເສົາວານນີ້, ເພື່ອປະກາດ
ການສະໜັບສະໜູນສຳລັບປະທານາທິບໍດີ ນິໂຄລັສ ມາດູໂຣ, ທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍ
ເຫຼືອຈາກ ຣັດເຊຍ ແລະ ຈີນ, ຫຼື ຜູ້ທີ່ປະກາດຕົນເອງເປັນປະທານາທິບໍດີ ຊົ່ວຄາວທ່ານ
ຮວນ ກວາອີໂດ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງຈາກ ສະຫະລັດ ແລະ 50 ປະເທດອື່ນໆ.
ບັນດາຜູ້ຕິດຕາມຂອງທ່ານ ກວາອີໂດ ໄດ້ພົບປະກັນໃນເມືອງ ລອສ ເຕເກສ (Los
Teques) ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບນະຄອນຫຼວງ ຄາຣາກັສ, ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ສະໜັບສະໜູນທ່ານ
ມາດູໂຣ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນໃນໃຈກາງຂອງນະຄອນຫຼວງ ສຳລັບສິ່ງທີ່ຖືກເອີ້ນວ່າການ
ຊຸມນຸມ “ຕໍ່ຕ້ານຈັກກະພັດ.”
ການປະທ້ວງໄດ້ເກີດຂຶ້ນມື້ນິ່ງ ຫຼັງຈາກສະຫະພັນກາແດງ ແລະ ວົງເດືອນແດງສາກົນ
ໄດ້ປະກາດວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ແຈກຢາຍສິ່ງຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳ
ໃນປະເທດທີ່ຖືກທຳລາຍໂດຍເງິນເຟີ້ ແລະ ຈະເລີ່ມການດຳເນີນການພາຍໃນ 20 ວັນ.
ການອະນຸມັດດັ່ງກ່າວ ຈະເປັນຂີດໝາຍການປ່ຽນແປງໃນນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ
ມາດູໂຣ ກ່ຽວກັບ ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພາຍນອກ, ເຊິ່ງຖືກກີດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໃນ ເວເນ
ຊູເອລາ.
ທັງທ່ານ ມາດູໂຣ ແລະ ກວາອີໂດ ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ະເຮັດໃຫ້ຕົນເອງປາກົດວ່າ ເປັນ
ຜູ້ກອບກູ້ຂອງປະເທດ ດ້ວຍການຄວບຄຸມການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານອາຫານ ແລະ ຢາ ທີ່
ຊາວ ເວເນຊູເອລາ ຕ້ອງການຢ່າງແຮງ. ແຕ່ອົງການກາແດງເວົ້າວ່າ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ເຂົ້າ
ຂ້າງໃຜ. ມີລາຍງານວ່າ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການກາແດງໄດ້ພົບປະກັບທ່ານ ມາດູໂຣ
ແລະ ທ່ານ ກວາອີໂດ ກ່ຽວກັບ ການແຈກຢາຍສິ່ງຊ່ວຍເຫຼືອ ກ່ອນທຳການປະກາດ
ໃດໆ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ ຊາວ ເວເນຊູເອລາ ໄດ້ທຸກທໍລະມານກັບໄຟຟ້າມອດໃນຄືນວັນສຸກ
ທີ່ຜ່ານມາ. ມັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນປະມານ 7 ໂມງແລງ ຕາມເວລາໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ໄດ້ກະ
ທົບຕໍ່ 20 ຈາກ 23 ລັດໃນ ເວເນຊູເອລາ, ອີງຕາມສື່ມວນຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ. ສາເຫດ
ຂອງໄຟຟ້າມອດແມ່ນບໍ່ຈະແຈ້ງ, ແຕ່ປະເທດດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ປະເຊີນກັບບັນຫາໄຟ
ຟ້າມອດຫຼາຍອາທິດມາແລ້ວ, ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາການກະຈາຍນ້ຳໃຊ້, ການສັນຈອດ,
ແລະ ການບໍລິການອິນເຕີແນັດ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວຝຣັ່ງ.
ພວກຜູ້ສະໜັບສະໜູນຂອງທ່ານ ກວາອີໂອ ໄດ້ປະທ້ວງ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາໄຟຟ້າມອດ
ໂດຍສະເພາະ.
ໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ, ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດາ
ນັກຂ່າວໃນລັດ ຟລໍຣິດາ ວ່າ ເວເນຊູເອລາ ແມ່ນ “ກຳລັງມີບັນຫາຄັ້ງໃຫຍ່”, ໃນມື້ເມື່ອ
ເຈົ້າໜ້າ ທຳນຽບຂາວ ຄົນອື່ນໆໄດ້ເວົ້າວ່າ ອາດຈະມີມາດຕະການລົງໂທດທາງເສດ
ຖະກິດໃນໄວໆນີ້.
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