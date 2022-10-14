ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູເຄຣນກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ກຳລັງຣັດເຊຍໄດ້ໂຈມຕີນະຄອນຫຼວງກີຢິບແລະເຂດຄາກີບ ດ້ວຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຫຼືໂດຣນຂ້າຕົວຕາຍ ນຶ່ງມື້ຫຼັງຈາກລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດຂອງອົງການເນໂຕ້ ທີ່ປະຊຸມກັນຢູ່ນະຄອນບຣັສເຊີລສ໌ ສັນຍາວ່າຈະສົ່ງອາວຸດເພີ້ມຕື່ມ ໄປໃຫ້ຢູເຄຣນ.
ຣັດເຊຍໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟ ແລະແມ່ນກະທັງໂດຣນຂ້າຕົວຕາຍທີ່ຜະລິດໂດຍອີຣ່ານໂຈມຕີປະເທດຢູເຄຣນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຂະນະທີ່ປະທານາທິບໍດີໂວໂລດີເມຍ ເຊເລນສກີໄດ້ທຳການຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເພີ້ມຕື່ມຈາກປະເທດຕາເວັນຕົກ.
ປະທານາທິບໍດີເຊເລນສກີ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຕ້ອງການຄວາມເປັນໄປໃນການທີ່ຈະປິດເຂດນ່ານຟ້າ. ຄວາມສາມາດຂອງພວກເຮົາໃນເວລານີ້ ຍັງບໍ່ພຽງພໍເທື່ອ. ພວກເຮົາມີພຽງແຕ່ 10 ເປີເຊັນໃນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຕອງການ ຕາມຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ.”
ສະຫະລັດ ເນເທີແລນ ຝຣັ່ງ ແລະສະເປນ ຕ່າງກໍໄດ້ສະໜອງຕອບຕໍ່ການຮຽກຮ້ອງດັ່ງກ່າວ ໂດຍໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ທີ່ຈະຈັດສົ່ງລະບົບປ້ອງກັນໄພທາງອາກາດເພີ້ມຕື່ມໄປໃຫ້ຢູເຄຣນໂດຍໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້ ແລະໃນຕົ້ນອາທິດນີ້ ເຢຍຣະມັນກໍໄດ້ປະກາດວ່າລະບົບປ້ອງກັນໄພທາງອາກາດຂອງຕົນຊຸດທຳອິດ ໄດ້ສົ່ງໄປຮອດປະເທດຢູເຄຣນແລ້ວ.
ທ່ານເຈັນ ສໂຕລເຕັນເບີກ ເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງອົງການເນໂຕ້ ກ່າວວ່າ “ໃນໄລຍະສອງສາມມື້ທີ່ຜ່ານມານີ້ ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນມີການລະດົມໃນເລື້ອງນີ້ ເວລາມີການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອົງການພັນທະມິດເນໂຕ້ດຳເນີນການເພີ້ມຕື່ມ ພວກເຂົາເຈົ້າທີ່ຈິງແລ້ວກຳລັງດຳເນີນການເພີ້ມຕື່ມ.”
ການໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍເມື່ອໄວໆມານີ້ ໄດ້ພາໃຫ້ເກີດຄວາມຢ້ານກົວ ກ່ຽວກັບການເພີ້ມທະວີຄວາມໂຫດຫ້ຽມຂອງສົງຄາມ.
ທ່ານນາງແມຣີ ແກລນສ໌ (Mary Clantz) ຈາກສະຖາບັນສັນຕິພາບສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ລາວກຳລັງຄືກັນກັບວ່າ ພວມຖອດນວມອອກແລ້ວ.”
“ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ດີວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຄວາມທາລຸນໂຫດຮ້າຍຕ່າງໆມາແລ້ວ ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນການໂຈມຕີຕໍ່ພົນລະເຮືອນ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ພວກເຮົາຈະເຫັນສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນເພີ້ມຕື່ມໃນເວລານີ້.”
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານລອຍ ອອສຕິນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ໄດ້ເຕືອນວ່າ ອົງການເນໂຕ້ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເພີ້ມການໃຊ້ຈ່າຍໃນດ້ານປ້ອງກັນປະເທດເພື່ອຈະທຳການປ້ອງກັນໂຕ ແລະຢູເຄຣນໃຫ້ດີຂຶ້ນຕື່ມ.
ທ່ານລອຍອອສຕິນ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ລົງທຶນເພີ້ມຕື່ມໃນການຂະຫຍາຍພື້ນຖານອຸດສາຫະກຳ ແລະເພື່ອໃຫ້ເປັນທີ່ແນ່ໃຈວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງແລ້ວ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ທົດແທນສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນບາງຢ່າງ ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ສະໜອງໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນ.
ແຕ່ຜູ້ນຳໃນດ້ານປ້ອງກັນປະເທດຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ພັນທະມິດເນໂຕ້ຈະບໍ່ຖືກແກ່ເຂົ້າສູ່ໃນອັນທີ່ທ່ານເອີ້ນວ່າ “ສົງຄາມທາງເລືອກ” ຂອງຣັດເຊຍ.