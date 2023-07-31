ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ໃນໄວໆນີ້ຈະເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດເພື່ອປຶກສາຫາລືການປະຕິບັດງານແຜນການສັນຕິພາບຂອງປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ເພື່ອສິ້ນສຸດສົງຄາມທີ່ ຣັດເຊຍ ໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນເມື່ອປີກາຍນີ້.
ຫົວໜ້າຂອງຫ້ອງການປະທານທິບໍດີຂອງທ່ານ ເຊເລັນສກີ, ທ່ານ ແອນດຣີ ເຢີມັກ, ໄດ້ກ່າວວ່າກອງປະຊຸມສຸດຍອດດັ່ງກ່າວຈະນຳເອົາບັນດາທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດມາເຕົ້າໂຮມກັນສຳລັບການເຈລະຈາທີ່ຈະມີຂຶ້ນລຸນຫຼັງການເຈລະຈາຮອບທຳອິດທີ່ຖືກຈັດຂຶ້ນໃນນະຄອນຫຼວງໂຄເປຮາເກັນ ຂອງ ຟິນແລນ ໃນເດືອນມິຖຸນາທີ່ຜ່ານມາ. ທ່ານ ເຢີມັກ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຢູເຄຣນ ແມ່ນກຳລັງ “ເຮັດວຽກຢ່າງໜັກເພື່ອລວມເອົາບັນດາຄູ່ຮ່ວມໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ຈາກທັງຕາເວັນຕົກ ແລະ ພາກໃຕ້ຂອງໂລກ.”
ທ່ານບໍ່ໄດ້ຢືນຢັນວັນສຳລັບກອງປະຊຸມສຸດຍອດນັ້ນ, ແຕ່ໜັງສືພິມ Wall Street Journal ໄດ້ລາຍງານວ່າມັນຈະຖືກຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 5 ຫາ 6 ສິງຫາ ແລະ ຈະປະກອບມີ 30 ປະເທດ. ອົງການຂ່າວ AP ໄດ້ອ້າງຄຳເວົ້າຂອງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ວ່າ ສະຫະລັດ, ບຣາຊິລ, ອິນເດຍ ແລະ ອາຟຣິກາໃຕ້ ຈະເຂົ້າຮ່ວມ.
ທ່ານ ເຢີມັກ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ຫຼັກສູດສັນຕິພາບຂອງ ຢູເຄຣນ ປະກອບມີ 10 ຈຸດພື້ນຖານ, ເຊິ່ງການປະຕິບັດການຂອງມັນຈະບໍ່ພຽງແຕ່ຮັບປະກັນສັນຕິພາບສຳລັບ ຢູເຄຣນ ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຈະສ້າງກົນໄກເພື່ອຕອບໂຕ້ຄວມຂັດແຍ້ງໃນອະນາຄົດໃນໂລກ. ພວກເຮົາໝັ້ນໃຈຢ່າງແຮງວ່າແຜນການສັນຕິພາບ ຢູເຄຣນ ຈະຖືກໃຊ້ເປັນພື້ນຖານ, ເພາະວ່າສົງຄາມໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນດິນແດນຂອງພວກເຮົາ.”
ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ