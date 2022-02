Welcome to English in a Minute, where we teach you all about idioms in English.

Has this ever happened to you? ເລື້ອງແບບນີ້ເຄີຍເກີດຂຶ້ນກັບທ່ານ​ບໍ່?

What was the name of America's first president?

ປະທານາທິບໍດີຄົນທຳອິດຂອງອາເມຣິກາຊື່ຫຍັງ?

I can't believe you don't remember that.

ຂ້ອຍບໍ່ຢາກ​ເຊື່ອ​ເລີຍວ່າເຈົ້າ​ຈື່ບໍ່​ໄດ້.

I know. I know I'm completely drawing a blank. Draw a blank.

ຮື, ຂ້ອຍ​ຮູ້ຢູ່​. ຂ້ອຍຮູ້, ຂ້ອຍຄິດບໍ່​ອອກ. ມັນ​ມືດ​ແປດ​ດ້ານ​ເລີຍ.

She could not remember that George Washington was America's first president because she drew a blank.

ລາວ​ຈື່ບໍ່ໄດ້ວ່າ George Washington ເປັນປະທານາທິບໍດີຄົນທໍາອິດຂອງ ອາເມຣິກາ ເພາະວ່າລາວ​ຄິດບໍ່​ອ​ອກ. ມັນ​ມີ​ແຕ່​ຄວາມຫວ່າງເປົ່າ.

It's another way of saying I can't remember something.

ມັນ​ເປັນ​ອີກ​ວິ​ທີ​ນຶ່ງທີ່​ເວົ້າ​ວ່າ ​ຂ້ອຍຈື່​ບາງ​ສິ່ງ​ບາງ​ຢ່າງບໍ່​ໄດ້​.

There's another meaning too.

ປະ​ໂຫຍກນີ້​ຍັງມີຄວາມໝາຍອື່ນອີກ.

ຖ້າ​ທ່ານຊອກຫາບາງສິ່ງບາງຢ່າງແຕ່ຊອກ​ກາມັນບໍ່​ເຫັນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ ທ່ານກໍ draw a blank ຊຶ່ງ​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າບໍ່​ເຫັນ​ເລີຍ.

This expression alludes to drawing a lottery ticket with nothing on it (so one cannot win a prize).

ສຳ​ນວນນີ້ແມ່ນ​ໄດ້​ຄວາມ​ໝາຍ​ມາ​ຈາກ​ການ​ຈົກ​ສະ​ຫລາກ ໂດຍ​ທີ່​ຈົກປີ້​ຂຶ້ນມາ​ເປີດ​ເບິ່ງ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ເຫັນ​ເຈ້ຍເປົ່າ ບໍ່​ມີ​ລາງວັນ​ຫຍັງ​ເລີຍ. ສະ​ນັ້ນກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ລາງວັນ​ຫຍັງ​ເລີຍ.

ໃນພາສາອັງກິດແບບອາເມຣິ ກັນ, ທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ປະໂຫຍກນີ້ກັບຫມູ່ເພື່ອນ ຫຼືການ​ເວົ້າໃນວຽກ​ໃນ​ງານ​ຕ່າງໆ​ໄດ້. and that's English in a minute.