ຮ່າງມະຕິຂອງສະມັດຊາໃຫຍ່ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ຈະລົງຄະແນນສຽງໃນກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນ ໃນອາທິດໜ້ານີ້ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຍຸຕິ ການເຮັດສົງຄາມຢູ່ໃນຢູເຄຣນແລະບັນລຸສັນຕິພາບ ທີ່ຮັບປະກັນ "ອະທິປະໄຕ, ເອກະລາດ, ເອກະພາບ ແລະ ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນ" ຂອງຢູເຄຣນ.
ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ຄາດວ່າ ຈະຮັບຮອງເອົາມະຕິດັ່ງກ່າວໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ ນຶ່ງມື້ກ່ອນວັນຄົບຮອບ 1 ປີ ແຫ່ງການບຸກລຸກຢູເຄຣນ ຢ່າງເຕັມອັດຕາຂອງຣັດເຊຍ.
ຮ່າງມະຕິທີ່ວ່ານີ້ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກສະໜັບສະໜຸນ ຄວາມພະຍາຍາມທາງການທູດ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸສັນຕິ ພາບ.
ມາດຕະການດັ່ງກ່າວ ຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຣັດເຊຍຢຸດໂຈມຕີພື້ນຖານໂຄງລ່າງພົນ ລະເຮືອນຂອງຢູເຄຣນ ແລະໃຫ້ຖອນກຳລັງທະຫານຂອງຕົນທັງໝົດອອກຈາກຢູເຄຣນໂດຍທັນທີ.
ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ບໍ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນທາງກົດໝາຍ, ແຕ່ມີນ້ຳໜັກດ້ານການເມືອງ ຊຶ່ງເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຄິດເຫັນຂອງໂລກ.
ການກະທຳທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້ ຢູ່ໃນສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ເຊິ່ງຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນທາງກົດໝາຍ, ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ທາງເລືອກ ເພາະຣັດເຊຍ ມີບ່ອນນັ່ງຖາວອນ ນຶ່ງໃນ 5 ບ່ອນ ທີ່ມີອຳນາດໃນການໃຊ້ສິດຢັບຢັ້ງ.
ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາມະຕິຫລາຍສະບັບ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ຢູເຄຣນ ແລະ ຕຳໜິການເຄື່ອນໄຫວທາງທະຫານຂອງຣັດເຊຍ.
ຫລາຍມື້ ຫຼັງຈາກມີການບຸກລຸກຂອງຣັດເຊຍ, ອົງການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງ 141 ຕໍ່ 5 ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຢຸດຍິງໃນທັນທີ ແລະໃຫ້ຣັດເຊຍຖອນທະຫານຂອງຕົນທັງໝົດອອກໄປ. ມະຕິອີກອັນນຶ່ງ ໃນອາທິດຕໍ່ມາ ກໍໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ ຣັດເຊຍ ກ່ຽວກັບວິກິດການດ້ານມະນຸດສະທຳຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ແລະຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ມີຊ່ອງທາງເຂົ້າເຖິງການຊ່ວຍເຫຼືອ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານລອຍ ອອສຕິນ ໃນວັນ ພຸດວານນີ້ ໄດ້ສະແດງດ້ວຍຄວາມດີໃຈ ເຖິງໂອກາດຂອງລັດຖະບານກີຢິບ ທີ່ຈະເອົາບາດກ້າວລິເລີ້ມ ໃນສະໜາມລົບ ຕ້ານຢັນທະຫານຣັດເຊຍຄືນ.