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ຜູ້ນຳ ພັກຝ່າຍຄ້ານ ຄອງໂກ ​ຕໍ່ວ່າ ​ມີ​ການໂກງ ຄະ​ແນນ ຫຼັງຈາກ ທ. ຊີເຊເຄດີ ຖືກປະກາດ ​ໃຫ້ເປັນຜູ້ຊະນະ

ທ່ານ ​ເຟລິກສ໌ ຊີເຊເຄດີ, ຜູ້ນຳພັກຝ່າຍຄ້ານຫຼັກ ຂອງຄອງໂກ, ຄືພັກ ສາມັກຄີເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ ແລະຄວາມກ້າວໜ້າ ດ້ານສັງຄົມ ຜູ້ທີ່ຖືກປະກາດ ໃຫ້ເປັນ ຜູ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງ ປະທານາທິບໍດີ, ໂບກມືໃຫ້ແກ່ ພວກສະໜັບສະໜຸນທ່ານ ໃນນະຄອນຫຼວງ ກິນຊາຊາ ຂອງ ສປ ຄອງໂກ, ວັນທີ 10 ມັງກອນ 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ຜູ້ທີ່ໄດ້​ຮັບ​ຄະ​ແນນ​ສຽງເປັນທີສອງ ໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ຂອງສາທາລະ-
ນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ຄອງໂກ ແມ່ນໄດ້ປະຕິເສດ ບໍ່​ຍອມ​ຮັບ​ເອົາ​ຜົນ ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ
ຢ່າງເປັນທາງການ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານ ​ເຟລິກສ໌ ຊີເຊເຄດີ (Felix
Tshisekedi) ໄດ້ຊະນະ ການປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ ໃນວັນທີ 30 ທັນວາ ຜ່ານມານັ້ນ
ວ່າ ເປັນການສໍ້ໂກງ.

ຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງຂອງປະເທດ ທີ່ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ CENI ໄດ້ປະກາດ ໃນຕອນ
ເຊົ້າວັນພະຫັດມື້ນີ້ ວ່າ ທ່ານ ຊີເຊເຄດີ ໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງ ດ້ວຍຄະແນນສຽງກາຍ
38 ເປີເຊັນ ຊຶ່ງໄດ້ສ້າງຄວາມແປກໃຈ ໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ສັງເກດການ ຫຼັງຈາກ ການຢັ່ງ
ຫາງສຽງກ່ອນການເລືອກຕັ້ງ ໄດ້ຄາດຄະເນວ່າ ຜູ້ນຳພັກຝ່າຍຄ້ານ ທ່ານ ມາຕິນ ຟາຢູລູ
ຈະເປັນ​ຜູ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງ.

ທ່ານ ມາຕິນ ຟາຢູລູ ຈາກພັກຝ່າຍຄ້ານ ຜູ້ສະໝັກລົງແຂ່ງເປັນປະທານາທິບໍດີ ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ ຢູ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ ຂອງທ່ານ ໃນນະຄອນຫຼວງ ກິນຊາຊາ ຂອງ ສປ ຄອງໂກ, ວັນທີ 10 ມັງກອນ 2019.
ທ່ານ ມາຕິນ ຟາຢູລູ ຈາກພັກຝ່າຍຄ້ານ ຜູ້ສະໝັກລົງແຂ່ງເປັນປະທານາທິບໍດີ ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ ຢູ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ ຂອງທ່ານ ໃນນະຄອນຫຼວງ ກິນຊາຊາ ຂອງ ສປ ຄອງໂກ, ວັນທີ 10 ມັງກອນ 2019.

ທ່ານ ຟາຢູລູ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງ 34 ເປີເຊັນ ໄດ້ກ່າວຫາ ຄະນະກຳມະ ການວ່າ
ດຳເນີນການ “ສໍ້ໂກງການເລືອກຕັ້ງ” ແລະໄດ້ຮຽກຮ້ອງຕໍ່ສາສະໜາ ກາທໍລິກ ໃຫ້ເປີດ
ເຜີຍຜົນການນັບຄະແນນສຽງທີ່ເປັນອິດສະຫລະຂອງຕົນນັ້ນ. ນັກການທູນຈຳນວນນຶ່ງ
ໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວຕ່າງໆ ວ່າ ການນັບຄະແນນສຽງ ໂດຍພວກຄະ​ນະສັງເກດການ
ຂອງ​ສາ​ສະ​ໜາ​ ກາ​ທໍ​ລິກ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ວ່າ ທ່ານ ຟາຢູລູ ເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ.

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຝ​ຣັ່ງ ທ່ານ​ຊັງ ອີ​ແວັດ ເລີດ​ຣຽນ ກໍ​ມີ​ຄວາມ​ສົງໄສ​ ກ່ຽວ​ກັບ
​ຜົນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ເຊັ່ນ​ກັນ ໂດຍ​ກ່າວ​ຕໍ່​ໂທ​ລະ​ພາບ​ ຊ່ອງ CNews ​ຂອງ​ຝ​ຣັ່ງ
ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ມື້ນີ້​ວ່າ ຜົນ​ການ​ນັບ​ຄະ​ແນນ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງການ ​ແມ່ນ​ຂັດ​ກັບ​ການ​ນັບ​
ບັດ​ຄະ​ແນນ​ຕົວ​ຈິງ.

ຜົນ​ການ​ນັບ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ຂອງ​ທາງ​ການ ອາດ​ພາ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ກັນ​ຕື່ມ ວ່າ
ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ໂຈ​ເຊັ​ຟ ກາ​ບີ​ລາ ທີ່​ກຳ​ລັງ​ພົ້ນ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ ໄດ້​ຕົກ​ລົງ​ກັນ​ກັບ ​ທ່ານ
ຊີເຊເຄດີ ທີ່​ຈະ​ປະ​ກາດ​ໃຫ້​ທ່ານ​ ເປັນ​ຜູ້​ຊະ​ນະ.

ພວກຜູ້ສະໜັບສະໜຸນ ທ່ານ ​ເຟລິກສ໌ ຊີເຊເຄດີ, ຜູ້ນຳພັກຝ່າຍຄ້ານຫຼັກ ຂອງຄອງໂກ, ຄືພັກ ສາມັກຄືເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ ແລະຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານສັງຄົມ ຜູ້ທີ່ໄດ້ປະກາດ ໃຫ້ເປັນຜູ້ຊະນະ ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ, ພາກັນສະເຫຼີມສະຫຼອງ ຢູ່ໃນຖະໜົນຕ່າງໆ ຂອງນະຄອນຫຼວງ ກິນຊາຊາ ຂອງ ສປ ຄອງໂກ, ວັນທີ 10 ມັງກອນ 2019.
ພວກຜູ້ສະໜັບສະໜຸນ ທ່ານ ​ເຟລິກສ໌ ຊີເຊເຄດີ, ຜູ້ນຳພັກຝ່າຍຄ້ານຫຼັກ ຂອງຄອງໂກ, ຄືພັກ ສາມັກຄືເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ ແລະຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານສັງຄົມ ຜູ້ທີ່ໄດ້ປະກາດ ໃຫ້ເປັນຜູ້ຊະນະ ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ, ພາກັນສະເຫຼີມສະຫຼອງ ຢູ່ໃນຖະໜົນຕ່າງໆ ຂອງນະຄອນຫຼວງ ກິນຊາຊາ ຂອງ ສປ ຄອງໂກ, ວັນທີ 10 ມັງກອນ 2019.

ທ່ານ ເອັມແມນນູແອລ ຣາມາຊານີ ຊາດາຣີ ຜູ້ທີ່ ປະທານາທິບໍດີ ຄາບີລາ ເລືອກດ້ວຍ
ຕົວທ່ານເອງ ໃຫ້ເປັນຜູ້ສືບຕຳແໜ່ງຕໍ່ໄປນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ຄະ​ແນນ​ສຽງເປັນທີສາມ.

ຖ້າຜົນການປະກາດຖືກຢືນຢັນ ມັນກໍຈະນຳໄປສູ່ ການປ່ຽນອຳນາດແບບປະຊາທິປະໄຕ
ຄັ້ງທຳອິດຂອງປະເທດ ນັບຕັ້ງແຕ່ປະເທດດັ່ງ​ກ່າວ ໄດ້ເອກກະລາດ ຈາກແບລຈ້ຽມ ໃນປີ
1960 ເປັນຕົ້ນມາ. ທ່ານ ສແຕັບຟານ ດູຈາຣິກ ໂຄສົກ ຂອງເລຂາທິການໃຫຍ່ ສະຫະ
ປະຊາຊາດ ທ່ານແອນໂຕນີໂອ ກູແຕເຣັສ ໄດ້ ກ່າວຍົກຍ້ອງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາ-
ທິປະໄຕ ຄອງໂກ ກ່ຽວ​ກັບການຈັດການ ເລືອກຕັ້ງ ທີ່ “ໄດ້ເຫັນການເຂົ້າຮ່ວມ​ ແລະ​ມີ​
ສ່ວນຂອງຫຼາຍພັກການເມືອງຢ່າງ ກວ້າງຂວາງ.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

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