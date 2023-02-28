ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ຮັບເງິນ 1.2 ຕື້ໂດລາ ເພື່ອນຳໄປໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານມະນຸດສະທຳແກ່ເຢເມນ ແຕ່ເງິນຈຳນວນດັ່ງກ່າວແມ່ນຕ່ຳກວ່າເປົ້າໝາຍ 4.3 ຕື້ໂດລາ ທີ່ຕັ້ງໄວ້ໂດຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ສຳລັບຊ່ວຍເຫຼືອປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບໄພພິບັດຈາກສົ່ງຄາມດັ່ງກ່າວ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມຜູ້ໃຫ້ການບໍລິຈາກຂອງໂລກ ທີ່ນະຄອນເຈນີວາໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ສະຫະລັດຈະໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານມະນຸດສະທຳແກ່ເຢເມນ 444 ລ້ານໂດລາໃນປີນີ້ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ບໍລິຈາກອື່ນໆ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງເຂົາເຈົ້າເພີ້ມຂຶ້ນ.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ລະດັບຂອງຄວາມທ້າທາຍທີ່ພວກເຮົາກຳລັງປະເຊີນແມ່ນເບິ່ງຄືວ່າມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ທີ່ຈະຮັບມືໄດ້ ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກໆຄົນສືບຕໍ່ເພັ່ງເລັງໃສ່ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ.
ທ່ານບລິງເກັນກ່າວວ່າ ຍ້ອນໄດ້ຮັບທຶນບໍ່ພຽງພໍສຳລັບເຢເມນໃນປີກາຍນີ້ ທາງ ພະແນກການຕ່າງໆຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດຈຶ່ງໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ຫຼຸດການປະຕິບັດງານຢູ່ໃນປະເທດດັ່ງກ່າວລົງ ຮວມທັງການປັນສ່ວນດ້ານອາຫານ.
ດ້ວຍການໃຫ້ບໍລິຈາກສຳລັບປີນີ້ ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງສະຫະລັດທັງໝົດແກ່ເຢເມນນັບແຕ່ສົງຄາມໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນ 5.4 ຕື້ໂດລາແລ້ວ ອີງຕາມທ່ານບລິງເກັນ.
ປະມານສອງສ່ວນສາມຂອງປະຊາຊກອນຊາວເຢເມນ - ຫຼາຍກວ່າ 21 ລ້ານຄົນ - ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານມະນຸດສະທຳແລະການປ້ອງກັນ ອີງຕາມອົງການປະສານງານທາງດ້ານມະນຸດສະທຳຂອງສະຫະປະຊາຊາດ.