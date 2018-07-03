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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານທຣຳ ກຳລັງປ່ຽນແປງ ລະບົບ ຕຸລາການ ຂອງສະຫະລັດ ຢ່າງງຽບໆ

ຊາຍຜູ້ນຶ່ງຢືນຢູ່ຂ້າງນອກ ປະຕູໃຫຍ່ ຂອງສານອຸທອນ ເຂດທີ 9 ໃນນະຄອນ ແຊນແຟຣນຊິສໂກ, 9 ກັນຍາ 2017.

ໂອກາດ​ຂອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍ​ໂນ​ລ ທຣຳ ທີ່​ຈະ​ສະເໜີແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ຜູ້ພິພາກ
ສາ​ສານ​ສູງ​ສຸດ ເພື່ອມາຮັບໜ້າທີ່ແທນຜູ້ພິພາກສາ ແອນ​ໂທ​ນີ ​ເຄນ​ເນ​ດີ ທີ່​ລາ​ອອກ​ບຳ
ນານນັ້ນ​ ​ຈະ​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະທົບ​ຕໍ່​ການ​ປ່ຽນ​ແປງໃນ​ລະບົບ​ສານຍຸຕິທຳ​ຂອງລັດຖະບານກາງ
​ສະຫະລັດ ທີ່​ໄດ້​ລຳ​ຖ້າ​ມາ​ດົນ​ນານ​ແລ້ວ​ນັ້ນ.

ກ່ອນ​ໜ້າ ການ​ທີ່​ທ່ານເຄນ​ເນ​ດີ ​ໄດ້​ປະກາດ​ ລາ​ອອກບຳນານ ​ໃນ​ສັບປະດາ​ແລ້ວ​ນີ້,
ທ່ານ​ທຣຳ​ໄດ້​ເລີ້ມ​ຄັດ​ເລືອກ​ແບບ​ງຽບໆ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຊື່ ພວກທີ່ນິຍົມ​ແນວທາງ​ເດີມ
ທີ່ຈະເຂົ້າໄປນັ່ງ​ ໃນສານ​ສູງ​ສຸດທີ່ມີອິດທິພົນ, ​ຮວມທັງ ຈຳນວນ​ຜູ້​ສະໝັກ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ​ເປັນ
​ປະຫວັດ​ການ ຈາກ​ສານ​ອຸ​ທອນ ທີ່​ຕ່ຳ​ລົງ​ມາ​ພຽງ​ຂັ້ນ​ດຽວ ຂອງ​ສານ​ສູງ​ສຸດ​ນັ້ນ.

ການ​ແຕ່ງຕັ້ງ ພວກຜູ້​ພິພາກສາ​ທີ່​ຂ້ອນຂ້າງອາຍຸ​ຍັງ​ນ້ອຍ ທີ່ມີປະຫວັດນິຍົມແນວທາງ
ເດີມຢ່າງແຂງຂັນ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າຮັບ​ຕຳ​ແໜ່​ງ​ຕະຫຼອດ​ຊີວິດ ໃນສານສູງສຸດນັ້ນ ຈະຄ້ຳ ປະກັນບົດບາດ ຂອງ​ປະທານາທິບໍດີ​ທຣຳ ຕໍ່​ລະບົບ​ຍຸຕິ​ທຳ​ຂອງ​ລັດຖະບານ​ກາງແລະ
ຕໍ່ສັງຄົມ​ອາ​ເມຣິກັນ ​ສຳລັບພວກຄົນຮຸ້ນຕໍ່ໄປໃນ​ອະນາຄົດ​ຂ້າງ​ໜ້າ​.

ທ່ານ​ທຣຳ ​ໄດ້​ກ່າວ​ ທີ່ທຳນຽບຂາວ ໃນ​ເດືອນ​ພຶດສະພາ​ຜ່ານ​ມາ​ນີ້ວ່າ “​ເລື້ອງ​ຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາ
​ສານ​ນີ້ ​ແມ່ນ​ເລື້ອງ​ທີ່​ບໍ່​ຖືກ​ເປີດ​ເຜີຍ. ບໍ່​ມີ​ຜູ້​ໃດ​ຢາກ​ເວົ້າ​ເຖິງ​ເລື້ອງ​ນີ້.”

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ຍ່າງຄຽງຂ້າງ ກັບຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍ ໃນສະພາສູງສະ ຫະລັດ ທ່ານມິຈ ແມັກຄໍແນລ ຈາກລັດຄັນເທີກີ, ຊ້າຍ, ເດີນເຂົ້າຮ່ວມຮັບປະທານອາຫານກາງວັນ ທີ່ລັດຖະສະພາ, ວໍຊິງຕັນ, 15 ພຶດສະພາ 2018.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ຍ່າງຄຽງຂ້າງ ກັບຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍ ໃນສະພາສູງສະ ຫະລັດ ທ່ານມິຈ ແມັກຄໍແນລ ຈາກລັດຄັນເທີກີ, ຊ້າຍ, ເດີນເຂົ້າຮ່ວມຮັບປະທານອາຫານກາງວັນ ທີ່ລັດຖະສະພາ, ວໍຊິງຕັນ, 15 ພຶດສະພາ 2018.

ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕື່ມ​ອີກ ຂະນະທີ່​ຢືນ​ຢູ່ຄຽງຂ້າງ ກັບຜູ້ນຳ​ສຽງ​ສ່ວນ​ຫຼາຍ ​ໃນ​ສະພາ​ສູງສະຫະ
ລັດ ທ່ານມິ​ຈ ​ແມັກ​ຄໍ​ແນ​ລ ວ່າ “​ແຕ່​ຕອນ​ທີ່​ທ່ານ​ຄິດ​ເຖິງ​ເລື້ອງ​ນີ້ ທ່ານມິ​ຈ ກັບ​ຂ້າພະ​
ເຈົ້າ ​ແມ່ນ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ, ນີ້​ແມ່ນ​ຜົນ​ກະທົບຕັ້ງ​ແຕ່ 40 ປີ​ມາ​ແລ້ວ ຊຶ່ງ​ມັນ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ກັບ​ອາຍຸ​
ຂອງ​ການເປັນ​ຜູ້​ພິພາກສາ ​ແຕ່​ປະມານ 40 ປີ​ນີ້​ລະ.”

ການ​ໂຄສະນາ​ຫາ​ສຽງ​ຂອງ​ທ່ານ​ທຣຳ​ສຳ​ລັບ​ທຳນຽບຂາວ ທີ່​ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນສັນຍາ​ຈະແຕ່ງ​ຕັ້ງ
​ພວກທີ່​ນິຍົມ​ແນວທາງ​ເດີມ ​ໃຫ້ເຂົ້າໄປກຳ​ຕຳ​ແໜ່​ງ ​ໃນ​ສານ​ສູງ​ສຸດ​ ແລະ​ຂະແໜງ​ອື່ນໆ​
ຂອງ​ລັດຖະບານ​ກາງ​ນຳ.

ເວລາ​ທີ່​ທ່ານ​ເຂົ້າກຳ​ຕຳ​ແໜ່​ງນັ້ນ ມີ​ຕຳ​ແໜ່​ງຫວ່າງຢູ່ຫຼາຍ​ກວ່າ 100 ບ່ອນ ​ໃນ​ລະບົບ
​ຕຸລາການ​ຂອງ​ລັດຖະບານ​ກາງ, ທັງນີ້ກໍຍ້ອນ​ຄວາມພະຍາຍາມຂອງພັກຣີພັບ​ບລີ​ກັນ
ທີ່​ໄດ້​ຂັດຂວາງ ​ເກືອບ​ວ່າທຸກການສະ​ເໜີ​ຊື່ ​ຂອງ​ພວກ​ທີ່ສະໝັກ​ເຂົ້າໄປຮັບໃຊ້ໃນ​
ລະບົບຕຸລາການ ໃນ​ຮອບ 2 ປີ​ສຸດ​ທ້າຍ​ຂອງ​ອະດີດ​ປະທານາທິບໍ​ດີຄົນ​ກ່ອນ ຄືສະ​ໄໝ
​ຂອງທ່ານ​ບາຣັກໂອ​ບາ​ມາ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

ພວກປະທ້ວງ ພາກັນໂບກທຸງ ແລະໂຮຮ້ອງ ຕໍ່ຕ້ານນະໂຍບາຍການເກືອດຫ້າມ ການເດີນທາງ ຂອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ, ຂ້າງນອກ ນະຄອນຊີອາໂຕ, ລັດວໍຊິງຕັນ, 15 ພຶດສະພາ 2017.
ພວກປະທ້ວງ ພາກັນໂບກທຸງ ແລະໂຮຮ້ອງ ຕໍ່ຕ້ານນະໂຍບາຍການເກືອດຫ້າມ ການເດີນທາງ ຂອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ, ຂ້າງນອກ ນະຄອນຊີອາໂຕ, ລັດວໍຊິງຕັນ, 15 ພຶດສະພາ 2017.

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