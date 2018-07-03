ທ່ານທຣຳ ກຳລັງປ່ຽນແປງ ລະບົບ ຕຸລາການ ຂອງສະຫະລັດ ຢ່າງງຽບໆ

ໂອກາດຂອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ຈະສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ພິພາກ
ສາສານສູງສຸດ ເພື່ອມາຮັບໜ້າທີ່ແທນຜູ້ພິພາກສາ ແອນໂທນີ ເຄນເນດີ ທີ່ລາອອກບຳ
ນານນັ້ນ ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການປ່ຽນແປງໃນລະບົບສານຍຸຕິທຳຂອງລັດຖະບານກາງ
ສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ລຳຖ້າມາດົນນານແລ້ວນັ້ນ.
ກ່ອນໜ້າ ການທີ່ທ່ານເຄນເນດີ ໄດ້ປະກາດ ລາອອກບຳນານ ໃນສັບປະດາແລ້ວນີ້,
ທ່ານທຣຳໄດ້ເລີ້ມຄັດເລືອກແບບງຽບໆໃນການເລືອກຊື່ ພວກທີ່ນິຍົມແນວທາງເດີມ
ທີ່ຈະເຂົ້າໄປນັ່ງ ໃນສານສູງສຸດທີ່ມີອິດທິພົນ, ຮວມທັງ ຈຳນວນຜູ້ສະໝັກຫຼວງຫຼາຍເປັນ
ປະຫວັດການ ຈາກສານອຸທອນ ທີ່ຕ່ຳລົງມາພຽງຂັ້ນດຽວ ຂອງສານສູງສຸດນັ້ນ.
ການແຕ່ງຕັ້ງ ພວກຜູ້ພິພາກສາທີ່ຂ້ອນຂ້າງອາຍຸຍັງນ້ອຍ ທີ່ມີປະຫວັດນິຍົມແນວທາງ
ເດີມຢ່າງແຂງຂັນ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຕະຫຼອດຊີວິດ ໃນສານສູງສຸດນັ້ນ ຈະຄ້ຳ ປະກັນບົດບາດ ຂອງປະທານາທິບໍດີທຣຳ ຕໍ່ລະບົບຍຸຕິທຳຂອງລັດຖະບານກາງແລະ
ຕໍ່ສັງຄົມອາເມຣິກັນ ສຳລັບພວກຄົນຮຸ້ນຕໍ່ໄປໃນອະນາຄົດຂ້າງໜ້າ.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວ ທີ່ທຳນຽບຂາວ ໃນເດືອນພຶດສະພາຜ່ານມານີ້ວ່າ “ເລື້ອງຜູ້ພິພາກສາ
ສານນີ້ ແມ່ນເລື້ອງທີ່ບໍ່ຖືກເປີດເຜີຍ. ບໍ່ມີຜູ້ໃດຢາກເວົ້າເຖິງເລື້ອງນີ້.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມອີກ ຂະນະທີ່ຢືນຢູ່ຄຽງຂ້າງ ກັບຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍ ໃນສະພາສູງສະຫະ
ລັດ ທ່ານມິຈ ແມັກຄໍແນລ ວ່າ “ແຕ່ຕອນທີ່ທ່ານຄິດເຖິງເລື້ອງນີ້ ທ່ານມິຈ ກັບຂ້າພະ
ເຈົ້າ ແມ່ນໄດ້ກ່າວວ່າ, ນີ້ແມ່ນຜົນກະທົບຕັ້ງແຕ່ 40 ປີມາແລ້ວ ຊຶ່ງມັນຂຶ້ນຢູ່ກັບອາຍຸ
ຂອງການເປັນຜູ້ພິພາກສາ ແຕ່ປະມານ 40 ປີນີ້ລະ.”
ການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣຳສຳລັບທຳນຽບຂາວ ທີ່ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະແຕ່ງຕັ້ງ
ພວກທີ່ນິຍົມແນວທາງເດີມ ໃຫ້ເຂົ້າໄປກຳຕຳແໜ່ງ ໃນສານສູງສຸດ ແລະຂະແໜງອື່ນໆ
ຂອງລັດຖະບານກາງນຳ.
ເວລາທີ່ທ່ານເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງນັ້ນ ມີຕຳແໜ່ງຫວ່າງຢູ່ຫຼາຍກວ່າ 100 ບ່ອນ ໃນລະບົບ
ຕຸລາການຂອງລັດຖະບານກາງ, ທັງນີ້ກໍຍ້ອນຄວາມພະຍາຍາມຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ
ທີ່ໄດ້ຂັດຂວາງ ເກືອບວ່າທຸກການສະເໜີຊື່ ຂອງພວກທີ່ສະໝັກເຂົ້າໄປຮັບໃຊ້ໃນ
ລະບົບຕຸລາການ ໃນຮອບ 2 ປີສຸດທ້າຍຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີຄົນກ່ອນ ຄືສະໄໝ
ຂອງທ່ານບາຣັກໂອບາມາ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ່ມຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ