ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ
ແຫ່ງຊາດຄົນໃໝ່ ຊຶ່ງເປັນການປ່ຽນແປງຫລ້າສຸດ ໃນການຊັບຊ້ອນເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບ
ສູງຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ນັບແຕ່ທ່ານໄດ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງເປັນເວລາ 14 ເດືອນ.
ຢູ່ໃນການສົ່ງຂໍ້ຄວາມທາງທວິດເຕີ ໃນຕອນແລງວັນພະຫັດວານນີ້ ປະທານາທິບໍດີ
ທຣໍາ ໄດ້ປະກາດວ່າ ທ່ານຈອນ ບອລຕັນ ອະດີດເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ
ປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ ແລະປັດຈຸບັນນີ້ເປັນນັກວິເຄາະໃຫ້ແກ່ໂທລະ ພາບຟັອກສ໌
ນິວສ໌ ທີ່ນິຍົມແນວທາງເດີມ ຈະມາຮັບໜ້າທີ່ແທນນາຍພົນໂທ H.R. ແມັກມາສເຕີ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທຳນຽບຂາວຄົນນຶ່ງກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ແລະນາຍພົນແມັກ
ມາສເຕີ “ເຫັນພ້ອມດ້ວກັນ” ນາຍທະຫານອາຊີບທ່ານນີ້ຈະລາອອກຈາກໜ້າທີ່ ແລະໄປບຳນານ.
ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ແລ້ວ “ທັງສອງທ່ານ ໄດ້ສົນທະນາກັນມາ ເປັນເວລາດົນສົມຄວນ.
ກຳນົດເວລາໄດ້ເລັ່ງໃຫ້ໄວຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ພວກທ່ານທັງສອງຮູ້ສຶກວ່າມີ ຄວາມສຳ
ຄັນ ທີ່ຈະໃຫ້ທີມງາມໃໝ່ເຂົ້າປະຈຳໜ້າທີ່ ແທນທີ່ຈະມີການຄາດຄະເນກັນຢ່າງບໍ່
ຂາດໄລຍະ. ນີ້ບໍ່ໄດ້ພົວພັນ ກັບເວລາ ຫຼືເຫດການໃດໆ ແຕ່ຫາກ ເປັນຜົນຂອງການ
ໂອ້ລົມສົນທະນາກັນ ລະຫວ່າງບຸກຄົນທັງສອງ.”
ນາຍພົນແມັກມາສເຕີ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການວ່າ “ຫຼັງຈາກ 34 ປີຂອງການຮັບ
ໃຊ້ປະເທດຊາດຂອງພວກເຮົາ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍອອກກິນເບ້ຍບໍານານຈາກກອງ ທັບ
ສະຫະລັດ ຊຶ່ງຈະເລີ້ມມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນລະດູຮ້ອນປີນີ້ ຫຼັງຈາກອັນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ
ຈະລາອອກຈາກການຮັບໃຊ້ລັດຖະການ.”
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການ ທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໃນເວລາດຽວກັນກັບທີ່
ທ່ານສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ທາງທວິດເຕີຂອງທ່ານ ໂດຍກ່າວວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານອາຊີບທ່ານ
ນີ້ ໄດ້ຊ່ວຍ “ພັດທະນາຍຸດທະສາດຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງອາເມ ຣິກາສະບັບທຳ
ອິດຂອງພວກເຮົາກ່ອນ ຟື້ນຟູພັນທະມິດຂອງພວກເຮົາຄືນໃໝ່ຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກ
ກາງ ທັບມ້າງກຸ່ມ ISIS ນຳເອົາເກົາຫຼີເໜືອ ມາສູ່ໂຕະເຈ ລະຈາ ແລະເຮັດໃຫ້ເສດຖະ
ກິດຂອງປະເທດພວກເຮົາອຸດົມຮັ່ງມີ. ວຽກການດັ່ງ ກ່າວ ແລະຜົນສຳເລັດອື່ນໆຈະຄໍ້າ
ປະກັນວ່າ ສະຫະລັດຈະໄດ້ຮັບການເສີມສ້າງ ຢູ່ບົນພື້ນຖານເສດຖະກິດ ແລະຄວາມ
ກ້າວໜ້າທາງກອງທັບ.”
ຫົວໜ້າທີ່ປຶກສາຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານຈອນ ແຄລລີ ທີ່ເປັນນາຍພົນເບ້ຍບຳນານ
ເຊັ່ນດຽວກັນ ກ່າວວ່າ ນາຍພົນແມັກມາສເຕີ ໄດ້ພັດທະນາທາງເລືອກຫຼາຍຢ່າງໃຫ້
ແກ່ປະທານາທິບໍດີ ແລະໃຫ້ການຄໍ້າປະກັນວ່າ ບັນດາທາງເລືອກເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ຖືກ
ສະເໜີຢ່າງເຕັມທີ່ ແລະແບບເປັນກາງ.”
ທ່ານບອລຕັນ ຊຶ່ງເຄີຍເປັນຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຮັບຜິດຊອບໃນການ
ຄວບຄຸມອາວຸດ ແລະຄວາມປອດໄພລະຫວ່າງປະເທດ ແຕ່ປີ 2001 ຫາ 2005 ນັ້ນ
ແມ່ນຖືວ່່າເປັນຜູ້ທີ່ບໍ່ມີການຜ່ອນຜັນ ແລະມັກແຊກແຊງໃນດ້ານນະໂຍຍາຍຕ່າງປະ
ເທດ ແລະປ້ອງກັນປະເທດ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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