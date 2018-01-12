ປ. ທຣໍາ ໃຫ້ຄໍາເຫັນວ່າ ສຫລ ບໍ່ຄວນມີຄົນ ຈາກປະເທດ ທຸກຈົນ ເຂົ້າມາໃນປະເທດ ຫລາຍ

ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ສ້າງຄວາມຕື່ນຕົກໃຈໃຫ້ແກ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາ
ຢູ່່ທີ່ກອງປະຊຸມ ກ່ຽວກັບຄົນເຂົ້າເມືອງ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ທີ່ທຳນຽບຂາວ ເວລາມີ
ລາຍງານວ່າ ທ່ານໄດ້ກ່າວອ້າງເຖິງປະເທດເຮຕີ ແລະບັນດາປະເທດໃນອາຟຣິກາວ່າ
ເປັນປະເທດ “ຮູ ຕົວ s.”
“ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈຶ່ງມີຜູ້ຄົນທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ ຈາກບັນດາປະເທດຮູຕົວ s ມາທີ່ນີ້” ຊຶ່ງປະທານາທິບໍດີໄດ້ຖາມຄໍາຖາມນີ້ ດັ່ງທີ່ມີການລາຍງານເປັນເທື່ອທຳອິດໂດຍສື່ມວນ
ຊົນຕ່າງໆຮວມທັງ ໜັງສືພິມວໍຊິງຕັນໂພສທ໌, ນິວຢອກທາມ ແລະໂທລະພາບຊີແອນ
ແອນ ແບບຫຍາບໆ ແລ້ວ ແມ່ນໝາຍຄວາມວ່າເປິເປື້ອນ ແລະທຸກຍາກ.
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາກ່າວວ່າ ສະຫະລັດຄວນປ່ອຍໃຫ້ຜູ້ຄົນຈາກບ່ອນຕ່າງໆເຊັ່ນວ່າ
ປະເທດນໍເວ ທີ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫາກໍໄດ້ພົບປະກັບທ່ານຢູ່ທຳນຽບຂາວໃນວັນພຸດ
ທີ່ຜ່ານມານີ້ ເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ.
ຫລັງຈາກໄດ້ຖືກຖາມຈາກສື່ມວນຊົນຮວມທັງວີໂອເອ ຕໍ່ບັນຫານີ້ ໂຄສົກທຳນຽບຂາວ
ທ່ານຣາສ ຊາ ໄດ້ອອກຖະແຫລງການກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີຈະຮັບເອົາຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວ
ກັບຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່ “ໃຫ້ການແກ້ໄຂຢ່າງພຽງພໍຕໍ່ລະບົບການອອກວີຊາແບບຈົກສະ
ຫລາກ ແລະການເຂົ້າເມືອງແບບເປັນຕ່ອງໂສ້ ມີສອງໂຄງການ ທີ່ສ້າງຄວາມເສຍ
ຫາຍໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດພວກເຮົາ ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ພວກກໍ່ການຮ້າຍເຂົ້າມາປະເທດ
ພວກເຮົາ.” ການເຂົ້າເມືອງແບບເປັນຕ່ອງໂສ້ ເປັນຄຳເວົ້າທີ່ໄດ້ໃຊ້ໂດຍພວກຕ້ອງຕິ
ລະບົບຄົນເຂົ້າເມືອງ ທີ່ອະນຸ ຍາດໃຫ້ພວກຍາດຕິພີ່ນ້ອງປະກັນເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງສະມາ
ຊິກຄອບຄົວເຂົ້າມາໃນ ສະຫະລັດ.
ຖະແຫລງການຂອງທ່ານຊາ ບໍ່ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ລາຍງານທີ່ວ່າ ປະທານາທິບໍດີໄດ້ໃຊ້
ພາສາທີ່ບໍ່ສຸພາບ ເວລາເວົ້າເຖິງເຮຕີ ແລະອາຟຣິກາ.
ນອກນັ້ນທ່ານຍັງກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີທຣໍາຈະປະຕິເສດຢູ່ສະເໝີຕໍ່ “ມາດຕະການ
ຊົ່ວຄາວ ທີ່ອ່ອນແອແລະເປັນອັນຕະລາຍທີ່ຈະຫລຸດອຳນາດພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຜູ້
ຊອກຫາຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນໃນສະຫະລັດຜ່ານຊ່ອງທາງທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.
ວີໂອເອ ຍັງໄດ້ຕິດຕໍ່ໄປຫາຫ້ອງການສະມາຊິກສະພາສະຫະລັດຜູ້ທີ່ມີລາຍງານວ່າ ໄດ້
ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ. ບັນດາຜູ້ຊ່ວຍສະມາຊິກສະພາທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມເຫັນໃດໆ ກ່ຽວກັບຄຳເວົ້າຂອງປະທານາທິບໍດີທຣໍາ, ອີງ
ຕາມອົງການຂ່າວເອພີ.
ມີລາຍງານວ່າ ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ໃຫ້ຄວາມເຫັນດັ່ງກ່າວ ໃນຂະນະທີ່ສະມາຊິກສະ
ພາສູງ ດິກ ເດີບິນ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ຈາກລັດອິລີນອຍ ໄດ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບ
ແຜນຂໍ້ຕົກລົງ ທີ່ບັນລຸໂດຍສະມາຊິກສະພາສູງສອງຝ່າຍ 6 ທ່ານ ທີ່ຈະປົກປ້ອງພວກ
ຊາວໜຸ່ມທີ່ເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍ ເກືອບ 800,000 ຄົນ ບໍ່ໃຫ້ຖືກເນລະເທດພ້ອມ
ກັບຊຸກຍູ້ຄວາມປອດໄພຕາມເຂດຊາຍແດນ ອີງຕາມໜັງສືພິມ ວໍຊໍງຕັນໂພສທ໌.
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