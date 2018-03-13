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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ປ. ​ທຣໍາ ກີດກັ້ນ ບໍ່ໃຫ້ ​ບໍລິສັດ​ບຣອດຄຳ ເຂົ້າ​ຄວບ​ຄຸ​ມ​ ​ບໍລິສັດຄາລ​ຄຳ

ປ້າຍຕຶກ​ບໍລິສັດ​ບຣອດຄຳ ທີ່ຜະລິດເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ທີ່ເມືອງ ເອີວາຍ ລັດຄາລີຟໍເນຍ.

ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣໍາ ກຳລັງກີດກັ້ນ​ບໍລິສັດ​ບຣອດຄຳ (Broad-
com) ຊຶ່ງ​ມີ​ຫ້ອງການ​ຢູ່​ສິງກະ​ໂປ​ແລະ​ເປັນ​ຜູ້​ຜະລິດ​ເຄື່ອງ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ ​ພ້ອມທັງແຜ່ນ
ຊິບ​ຂອງ​ໂທລະສັບ​ສະຫລາດ ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າ​ຄວບ​ຄຸ​ມ​ ​ບໍລິສັດຄາລ​ຄຳ (Qualcomm) ທີ່​
ເປັນ​ຜູ້​ຜະລິດ​ແຜ່ນຊິບຂອງ​ສະຫະລັດນັ້ນ.

ປະທານາທິບໍດີ​ທຣໍາ ​ໄດ້​ອ້າງເຫດຜົນທາງດ້ານຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ​ໃນ​ການ​ກີດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວເຂົ້າ​ຄວບຄຸມ​ ຫລັງ​ຈາກ​ໄດ້ມີການແນະນຳຂອງ ຄະນະ​ກຳ
ມະການ​ລົງທຶນ​ຂອງຕ່າງປະ​ເທດ​ຢູ່​ໃນ​ສະຫະລັດ ຫຼື CFIUS. ຄະນະ​ກຳມະການທີ່ວ່າ​
ນີ້ ທົບ​ທວນ​ເບິ່ງຜົນສະຫລຸບ ທີ່ອາດຄຸມເຄືອເຖິງຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ​ແຫ່ງ​ຊາດ ​ເວລາບໍລິສັດ
​ຕ່າງປະ​ເທດ ​ຊື້​ເອົາ​ບໍລິສັດ​ຂອງ​ສະຫະລັດ.

ດຳລັດ​ຂອງ​ປະທານາທິບໍດີ ​ກ່າວ​ວ່າ ມີ “ຫລັກ​ຖານ​ທີ່​ໜ້າ​ເຊື່ອ​ຖືໄດ້” ທີ່ວ່າການ​ເຂົ້າ
ຄວບ​ຄຸມ​ນີ້ “ອາດ​ພາໃຫ້ມີການເອົາບາດກ້າວທີ່​ຈະເປັນໄພ​ຂົ່ມຂູ່​ເປັນ​ຕໍ່ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ​ແຫ່ງຊາດຂອງ​ສະຫະລັດ.”

ບໍລິສັດ​ບຣອດຄຳ ​ໄດ້​ຂໍປະມູນຊື້ບໍລິສັດ​ຄາລ​ຄຳ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ປະກາດຂາຍ ໃນ​ມີ​ມູນ​ຄ່າ
177 ພັນ​ລ້ານ​ໂດ​ລາ.

​ປ້າຍບໍລິສັດຄາລ​ຄຳ (Qualcomm) ທີ່ເຫັນຢູ່ເມືອງແຊນດິເອໂກ ລັດຄາລີຟໍເນຍ.
​ປ້າຍບໍລິສັດຄາລ​ຄຳ (Qualcomm) ທີ່ເຫັນຢູ່ເມືອງແຊນດິເອໂກ ລັດຄາລີຟໍເນຍ.

ບໍ​ລິສັດ​ດັ່ງກ່າວ ພວມ​ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຍົກຍ້າຍ​ຫ້ອງການ​ໃຫຍ່ທາງ​ກົດໝາຍຂອງຕົນ
ຈາກ​ສິງກະໂປ ມາຍັງສະ​ຫະລັດ ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ຕົນໄດ້​ຊະນະ​ການເຂົ້າ​ຄວບ​ຄຸມບໍລິ
ສັດຄາລ​ຄຳ.

ບໍລິສັດ​ຄາລຄຳ (Qualcomm) ທີ່​ມີ​ຫ້ອງການ​ຢູ່​ນະຄອນແຊນ​ດີ​ເອ​ໂກ ​ໄດ້ກາຍເປັນ
​ນຶ່ງ​ຂອງຄູ່ແຂ່ງ​ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງບັນດາ​ບໍລິສັດ​ຈີນ ​ເຊັ່ນ​ວ່າ ບໍລິ​ສັດ​ຮົວ​ເວ ​ເທັກ​ໂນ​
ໂລ​ຈີ (Huawei Technologies) ໂດຍເຮັດ​ໃຫ້​ ເ​ປັນ​ບໍລິສັດ​ທີ່​ໜ້າ​ສົນໃຈ ສຳລັບ​
ພວກ​ທີ່ອາດເຂົ້າມາລົງທຶນ ໃນອຸດສາຫະກຳ​ເຊມີຄອນດັກເຕີ້.

ບັນດາ​ບໍລິສັດ​ທີ່ຢູ່​ໃນ​ອຸດສາຫະກຳດັ່ງກ່າວ ກຳລັງ​ພາກັນ​ແຂ່ງຂັນ​ຊຶ່ງກັນ​ແລະ​ກັນ ​
ເພື່ອ​ພັດທະນາ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ສາຍ 5G ​ສຳລັບສົ່ງ​ຂໍ້​ມູນ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ໄວທີ່ສູງ​ຂຶ້ນ.

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