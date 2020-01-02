ນັກແກວ່ງໝາກບານເບັສບອລຂອງສະຫະລັດ ທ່ານດອນ ລາເສັນ ຜູ້ທີ່ເປັນຄົນດຽວເທົ່ານັ້ນ ທີ່ແກວ່ງເກມທີ່ສົມບູນແບບ ໝາຍຄວາມວ່າ ບໍ່ມີຜູ້ໃດສາມາດຕີບານໄດ້ ບໍ່ມີຜູ້ໃດແລ່ນອ້ອມເບສໄດ້ ບໍ່ມີຜູ້ໃດຍ່າງໄດ້ ຕະຫຼອດໄລຍະ 9 ຮອບເຕັມຂອງເກມເບສບອລ ຊຶ່ງຜູ້ກ່ຽວໄດ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ ໂດຍມີອາຍຸຄົບ 90 ປີ.
ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງທ່ານ ລາເສັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານເສຍຊີວິດ ໃນວັນປີໃໝ່ ຍ້ອນໂຣກມະເຮັງໃນທໍ່ອາຫານຈາກຄໍຫາກະເພາະ ຢູ່ທີ່ບ້ານພັກຂອງທ່ານເອງ ໃນເມືອງເຮເດັນ ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງລັດໄອດາໂຮ.
ທ່ານລາເສັນ ຖ້າບໍ່ແມ່ນຍ້ອນການແກວ່ງດັ່ງກ່າວ ກໍບໍ່ໜ້າແປກໃຈເລີຍ ທ່ານເປັນສະມາຊິກຂອງທີມ ນິວ ຢອກ ແຢ່ງກີ້ສ໌ ທີ່ມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງ ໃນລະຫວ່າງຊຸມປີ 1950 ເມື່ອທີມເບສບອລດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຊະນະຕຳແໜ່ງແຊ້ມໂລກ ຫຼື World Series 27 ຄັ້ງ. ໃນການແຂ່ງຂັນຊີງແຊ້ມ World Series ປີ 1956 ທ່ານໄດ້ຖືກທາບທາມໂດຍຜູ້ຈັດການທີມ ທ່ານເຄຊີ ສເຕັນໂຈລ ໃຫ້ມາແກວ່ງໃນເກມທີ 5 ແຂ່ງກັບທີມ ບຣຸກກລີນ ດອດເຈີ້ສ໌ ຊຶ່ງເປັນທີມຄູ່ແຂ່ງຂ້າມເມືອງໃກ້ຄຽງ ໃນແຕ່ລະປີ ເຖິງແມ່ນວ່າ ເພິ່ນແກວ່ງໄດ້ພຽງສອງຮອບເທົ່ານັ້ນກໍຕາມ ໃນເກມທີສອງ.
ແຕ່ໃນເດືອນຕຸລາ ເກມທີ 8 ນັ້ນ ທ່ານລາເສັນ ໄດ້ອອກມາແກວ່ງໂດຍທີ່ນັກຕີຂອງທີມບຣຸກກລີນສ໌ ບໍ່ສາມາດຕີບານເບສບອລໄດ້ 3 ເທື່ອ ຫຼືເອີ້ນວ່າ ສະໄຕຣເອົ້າ ຈຶ່ງຖືວ່າ ເສຍແລ້ວຕ້ອງອອກນັ້ນ ໄດ້ 7 ຄົນ ໃນຈຳນວນນັກຕີ 27 ຄົນຂອງທີມ ທີ່ທ່ານໄດ້ປະເຊີນໜ້າ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ສຸດທ້າຍທີ່ເປັນນັກຕີຄັດເລືອກມາໂດຍສະເພາະ ຄື ທ້າວແດລ ມິຕໂຊລ ໃນຕອນທ້າຍຮອບທີເກົ້າ ທີ່ເຮັດໃຫ້ທີມ ນິວ ຢອກ ແຢ່ງກີ້ສ໌ ເອົຳຊະນະ ທີມບຣຸກກລີນສ໌ ດ້ວຍຄະແນນ 2 ຕໍ່ 0 ໄປໄດ້. ຫຼັງຈາກ ການໄດ້ສະໄຕຣເອົ້າ ຄົນສຸດທ້າຍນັ້ນ ທີ່ໄດ້ຖືກເອີ້ນໂດຍກຳມະການ ຜູ້ຮັບບານ ທີ່ຢູ່ໃນຫໍນັກເບສບອລທີ່ມີຊື່ສຽງ ທ່ານໂຢກີ ແບຣາ ກໍໄດ້ແລ່ນເຂົ້າໄປກອດໃນອ້ອມແຂນຂອງທ່ານລາເສັນທີ່ໄດ້ສ້າງພາບທີ່ເປັນສັນຍາລັກທີ່ສຸດຂອງເກມເບສບອລພາບນຶ່ງ. ທີມແຍ່ງກີ້ສ໌ ໃນທີ່ສຸດ ກໍໄດ້ຊະນະເປັນແຊ້ມປຽນ ໂດຍທີ່ທ່ານລາເສັນ ກໍໄດ້ຖືກສະເໜີຊື່ ໃຫ້ເປັນນັກກິລາດີເດັ່ນທີ່ສຸດ.
ທີມແຢ່ງກີ້ສ໌ ໄດ້ອອກຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງໃນວັນພຸດມື້ວານນີ້ ໂດຍເອີ້ນການແກວ່ງເກມທີ່ສົມບູນແບບນັ້ນ ວ່າ “ເປັນເຫດການທີ່ໄດ້ກຳນົດຄວາມສຳເລັດໃນຍຸກສະໄໝປະຫວັດສາດຂອງທີມແຢ່ງກີ້ສ໌ ແລະເຮັດໃຫ້ຕຳແໜ່ງການຫຼິ້ນເກມຂອງທີມຕິດປະຫວັດສາດ ວ່າ ເປັນເກມທີ່ສຸດຍອດທີ່ສຸດຂອງສະມາຄົມເບສບອລ.”
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