ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທີມ ລອສ ແອນເຈີເລສ ດອດເຈີສ໌ ເອົາຊະນະ ທີມ ແທມປາ ເບ ເລສ໌ ໄດ້ ໂດຍຄອງຕຳແໜ່ງ World Series

ທ້າວ ມູກກີ ເບັຕສ໌ (Mookie Betts) ຂອງທີມ Los Angeles Dodgers ສະຫຼອງໄຊຊະນະ ຫຼັງຈາກຕີໂຮມຣັນ ໃນລະຫວ່າງຮອບທີ 8 ໃນເກມທີ 6 ຂອງການແຂ່ງກັບທີມ ແທມປາ ເບ (Tampa Bay Rays) ໃນ World Series ເມື່ອວັນອັງຄານ ທີ 27 ຕຸລາ 2020, ທີ່ເມືອງອາຣລິງຕັນ ລັດເທັກຊັສ. (AP Photo/Eric Gay)

ທີມ ລອດສ໌ ແອນເຈີເລສ ດອດເຈີສ໌ ໄດ້ຊະນະເລີດໃນການແຂ່ງຂັນ Major League Baseball World Series ຄັ້ງທຳອິດຂອງພວກເຂົາ ໃນຫຼາຍກວ່າ 3 ທົດສະວັດຜ່ານມາ ໃນແລງວັນອັງຄານວານນີ້ ດ້ວຍການເລີ້ມຟື້ນຕົວຄືນຈາກການທຳຄະແນນທີ່ຊັກຊ້າໃນເບື້ອງຕົ້ນ ເພື່ອເອົາຊະນະທີມ ແທມປາ ເບ ເຣສ໌ 3 ຄະແນນຕໍ່ 1 ໃນເກມທີ 6 ນັ້ນ.

ພາຍໃນຫ້າຮອບຂອງທັງໝົດເກົ້າຮອບ ທີມ ເຣສ໌ ປາກົດວ່າ ຄວບຄຸມເກມໄດ້ຢູ່ ໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຂົາທີ່ຈະເອົາຊະນະເພື່ອໄດ້ໄປຫຼິ້ນຕໍ່ໃນເກັມຕັດສິນຊີ້ຂາດຄັ້ງທີເຈັດ ໂດຍຈະມີຜູ້ແກວ່ງບານເບສບອລ ທ້າວ ເບລກ ສແນລ ຜູ້ທີ່ແກວ່ງບານໃຫ້ຕີໄດ້ ພຽງແຕ່ຜູ້ດຽວ ແລະບໍ່ມີຜູ້ໃດແລ່ນທຳຄະແນນໄດ້.

ແຕ່ທີມດອດເຈີສ໌ ໄດ້ພາກັນລຸກຮືຂຶ້ນໃນຮອບທີ 6 ໂດຍການແລ່ນທຳຄະແນນໄດ້ ເມື່ອທ້າວ ນິກ ແອນເດີສັນ ນັກແກວ່ງຜູ້ສຳຮອງຂອງທີມເລສ໌ ເຂົ້າມາເຮັດໜ້າທີ່ແທນນັກແກວ່ງຄົນທຳອິດນັ້ນ ໄດ້ແກວ່ງບານອອກເປົ້າ ແລະຄະແນນທີສອງຕິດຕາມມາ ເມື່ອຜູ້ຕີບານສາມາດຕີໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ຢູ່ຕຳແໜ່ງທີນຶ່ງ ຫຼືເບສນຶ່ງນັ້ນ ແລ່ນເຖິງເບສທີສີ່ໄດ້ ຖືວ່າໄດ້ອີກນຶ່ງຄະແນນ.

ສ່ວນທ້າວ ມູກກີ ເບັຕສ໌ ທີ່ເປັນໂຕເດັ່ນ ຢູ່ຕຳແໜ່ງຄຸມເດີ່ນດ້ານຫຼັງ ຜູ້ທີ່ໄດ້ມາຮ່ວມໃນທີມດອດເຈີສ໌ ດ້ວຍການແລກປ່ຽນ ຜູ້ຫຼິ້ນກັບທີມອື່ນໃນຊ່ວງທີ່ບໍ່ມີການແຂ່ງຂັນນັ້ນ ສາມາດທຳຄະແນນນຳໜ້າໄດ້ 3 ຕໍ່ 1 ດ້ວຍການຕີອອກສະໜາມທີ່ເອີ້ນວ່າ ໂຮມ ຣັນ (home run) ໃນຮອບທີ 8.

ຄະແນນດຽວຂອງທີມ ແທມປາ ເບ ໄດ້ມານັ້ນ ດ້ວຍວິທີການຕີ ໂຮມຣັນ ໂດຍ ທ້າວ ແຣນດີ ອາໂຣຊາເຣນາ ຜູ້ທີ່ໄດ້ກາຍເປັນດາລາດັງ ໃນລະຫວ່າງ ຫລັງລະດູການແຂ່ງຂັນ ໂດຍສາມາດຕີໂຮມຣັນໄດ້ທັງໝົດ 9 ເທື່ອ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG