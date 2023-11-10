ແຜ່ນດິນທີ່ກວ້າງຂວາງແຫ່ງນຶ່ງພ້ອມດ້ວຍເຮືອນທີ່ຖືກທຳລາຍຈຳນວນນຶ່ງຍາວຢຽດໄປສູ່ຂອບຟ້າ ແລະ ໄປສູ່ແມ່ນ້ຳ ດນິບໂປຣ ສີຟ້າທີ່ກວ້າງຂວາງ, ບ່ອນທີ່ກອງກຳລັງ ຢູເຄຣນ ແມ່ນຢູ່ໃນສະພາບທີ່ກຽມພ້ອມສຳລັບການໂຈມຕີຂອງ ຣັດເຊຍ.
ແມ່ນ້ຳ ດນິບໂປຣ, ເຊິ່ງແມ່ນແມ່ນ້ຳທີ່ຍາວທີ່ສຸດເປັນອັນດັບສີ່ຂອງ ຢູໂຣບ ແລະ ເປັນເສັ້ນທາງການຄ້າໃນປະຫວັດສາດ, ໄດ້ກາຍເປັນແນວໜ້າທີ່ສຳຄັນນັບຕັ້ງແຕ່ກອງທະຫານ ຢູເຄຣນ ໄດ້ຕ້ານຢັນກອງກຳລັງ ຣັດເຊຍ ໃຫ້ກັບຄືນໄປແຄມຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງພວກເຂົາໃນພາກໃຕ້ ເມື່ອປີກາຍນີ້.
ແມ່ນ້ຳດັ່ງກ່າວ ຄົດລ້ຽວໄປຕາມລວງຍາວຂອງປະເທດຈາກເໜືອຫາໃຕ້, ແລະ ໃນທີ່ສຸດກໍໄຫຼເຂົ້າໄປໃນທະເລດຳ ຈາກພາກພື້ນ ເຄີສັນ, ບ່ອນທີ່ແບ່ງແຍກກອງທັບຂອງສອງຝ່າຍນັ້ນອອກຈາກກັນ.
ດ້ວຍການຍຶດຄືນເມືອງເຄີສັນຂອງ ຢູເຄຣນ ໃນເດືອນພະຈິກທີ່ຜ່ານມາ ເປັນຄວາມຜ່າຍແພ້ສຳລັບ ວັງເຄຣັມລິນ ນັ້ນ, ກອງກຳລັງ ຣັດເຊຍ ໃນຝັ່ງກົງກັນຂ້າມ ແມ່ນຍັງຄົງຄວບຄຸມເຂດແດນທີ່ກວ້າງຂວາງ ແລະ ລະດົມຍິງໃສ່ເມືອງ ແລະ ໝູ່ບ້ານທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຖອນອອກໄປ.
ສິບເອກທະຫານບົກ ທີ່ມີລະຫັດເພື່ອເອີ້ນຕົນເອງວ່າ ໂວສ໌ (Vozhd) ຫຼື ຜູ້ນຳ, ໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ AFP ວ່າ “ພວກຣັດເຊຍ ໄດ້ໂຍນທຸກຢ່າງທີ່ພວກເຂົາມີໃສ່ພວກເຮົາ: ມີປືນໃຫຍ່, ການໂຈມຕີດ້ວຍໂດຣນ, ແລະ ທາດ ຟົດສະຟໍຣັສ (phosphorus).”
ໜ່ວຍຂອງທ່ານແມ່ນຕິດຕາມເຝົ້າຍາມແຄມແມ່ນ້ຳທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງເມືອງ ເຄີສັນ, ກຽມພ້ອມທີ່ຈະແຈ້ງໜ່ວຍປືນໃຫຍ່ ຖ້າກອງກຳລັງ ຣັດເຊຍ ທຳການບຸກຂ້າມແມ່ນ້ຳດັ່ງກ່າວ.