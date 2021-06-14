ໂດໂຄວິກ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ ໃນການແຂ່ງຂັນ ເຟຣັນສ໌ ໂອເພັນ ໂດຍເປັນໄຊຊະນະຄັ້ງທີ 19

ນັກເທັນນິສຊາວເຊີເບຍ ໂນວັກ ໂດໂຄວິສ (Novak Djokovic) ເອົາຊະນະນັກເທັນນິສຊາວກຣີສ (Greece) ສະເຕຟາໂນສ ຊິຊິແພສ (Stefanos Tsitsipas) ໃນຮອບຊິງຊະນະເລີດ ເຟຣັນສ໌ ໂອເພັນ (French Open) ໃນ ວັນອາທິດວານນີ້ ໂດຍໄດ້ໄຊຊະນະຄັ້ງທີ 19 ດ້ວຍຄະແນນ 6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4.
“ຂ້ອຍຢາກຂອບໃຈທີມຂອງຂ້ອຍ, ຫີບເຄື່ອງຂອງຂ້ອຍ, ຄອບຄົວຂອງຂ້ອຍ ແລະຄູູຝຶກຂອງຂ້ອຍ,” ໂດໂຄວິກ ກ່າວຫລັງຈາກໄດ້ຮັບໄຊຊະນະແລ້ວ ໂດຍລາວຍອມຮັບວ່າ ໃນລະຫວ່າງການແຂ່ງຂັນ “ແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະຈິດໃຈ” ລາວຮູ້ວ່າ ລາວສາມາດເອົາຊະນະໄດ້.
ການແຂ່ງຂັນໃຊ້ເວລາທັງໝົດ 4 ຊົ່ວໂມງ ກັບ 11 ນາທີ, ໃນຂະນະທີ່ໂດໂຄວິກ ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 34 ປີ ສາມາດກັບຄືນມາ ຫລັງຈາກການສູນເສຍໃນສອງເຊັດ ທໍາອິດ ໃນສິ່ງທີ່ລາວເອີ້ນວ່າ “ໃນສະພາບແວດລ້ອມຂອງກະແສໄຟຟ້າ” ຫລັງຈາກການແຂ່ງຂັນ.
ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ຖືວ່າເປັນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ ຊິຊິແພສ ອາຍຸ 22 ປີສາມາດເຂົ້າມາຮອດຮອບຊິງຊະນະເລີດ ເພື່ອຊິງແຊ້ມເທັນນິສ.
ໂດໂຄວິກ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນເປັນຜູ້ແຂ່ງເພດຊາຍອັນດັບທີ 1 ຂອງໂລກ, ເຊິ່ງເອົາຊະນະ ຄິງ ອອຟ ເຄຣ (King of Clay) ຣາຟາແອລ ນາດອລ (Rafael Nadal) ໃນຮອບຮອງຊະນະເລີດ ເມື່ອອາທິດແລ້ວນີ້.