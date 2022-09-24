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ວັນເສົາ, 24 ກັນຍາ 2022
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ມີຄວາມແຕກແຍກກັນ ໃນອອສເຕຣເລຍ ຍ້ອນແຜນການເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄົນພື້ນເມືອງ ມີປາກສຽງ ໃນສະພາ

ແຟ້ມພາບ - ພວກປະທ້ວງເຂົ້າຮ່ວມໃນອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ "ການເດີນຂະບວນທີ່ມິດງຽບ" ໃນລະຫວ່າງການໂຮມຊຸມນຸມ ທີ່ເອີ້ນວ່າ "ການຍົກເລີກວັນທີ" ໃນນະຄອນຊິດນີ, ວັນທີ 26 ມັງກອນ 2022, ເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ວັນແຫ່ງອອສເຕຣເລຍ ປ່ຽນເປັນວັນຊາດຂອງປະເທດ.

ອອສເຕຣເລຍ ວາງແຜນທີ່ຈະຈັດການລົງປະຊາມະຕິ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງທັງຫຼາຍມີປາກມີສຽງຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໃນເລື້ອງການເມືອງຂອງປະເທດ. ພວກນັກ​ສົ່ງ​ເສີມກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ມັນຈະຊ່ອຍໃນການແກ້ໄຂຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບທີ່ຝັງເລີກຢູ່ນີ້ໄດ້ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນໝົດທຸກຄົນເຊື່ອວ່າຈະເປັນຄືດັ່ງນັ້ນ. ຟີລ ເມີເຊີ ມີລາຍງານຈາກນະຄອນຊິດນີ ຊຶ່ງ ໄຊຈະເລີນສຸກ ຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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ເຊີນຟັງລາຍງານ ມີຄວາມແຕກແຍກ ໃນອອສເຕຣເລຍ ຍ້ອນແຜນການເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກຄົນພື້ນເມືອງ ມີປາກສຽງໃນສະພາແຫ່ງຊາດ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລັດຖະບານພັກແຮງງານທີ່​ຫາ​ກໍ່​ຖືກ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ເອົາ ​ເມື່ອບໍ່​ດົນ​ມານີ້ ຂອງອອສເຕຣເລຍ ຢາກໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງລັດຖະມຳມະນູນ ເພື່ອຮັບຮູ້ຄົນ​ພື້ນ​ເມືອງຂອງປະເທດ. ລັດຖະບານຊຸດນີ້ ຍັງວາງແຜນທີ່ຈະອອກຂໍ້ບັນຍັດໃນການປຶກສາຫາລືກັບພວກເຂົາເຈົ້າ ກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈຕ່າງໆ ທີ່ຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພວກເຂົາ ໂດຍເພີ້ມເອົາອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ ປາກສຽງຂ​ອງຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງເຂົ້າໃນສະພາແຫ່ງຊາດ.

ລັດຖະທຳມະນູນຂອງອອສເຕຣເລຍ ສາມາດດັດແກ້ໄດ້ ດ້ວຍການລົງປະຊາມະຕິ ຫຼື ການລົງຄະແນນສຽງປະຊານິຍົມເທົ່ານັ້ນ.

ພັກແຮງງານໄດ້ລະດົມເອົາການສະໜັບສະໜູນ ທີ່​ເປັນ​ທີ່​ຮູ້​ຈັກກັນ​ດີ​ໃນ​ສາ​ກົນ ສຳລັບຂໍ້ສະເໜີໃນການປະຕິຮູບຂອງຕົນ ເພື່ອຊ່ອຍປະຊາຊົນຊາວພື້ນເມືອງທັງຫຼາຍ.

ອະດີດດາຣານັກກິລາບານບ້ວງສະຫະລັດ ທ່ານ ແຊຄຽວລ໌ ໂອນຽວ (Shaquile O’Neal) ທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີ ສຳລັບການລົນນະລົງໃນເລື້ອງຄວາມຍຸຕິທຳດ້ານສັງຄົມໃນສະຫະລັດ ໄດ້ເດີນທາງໄປນະຄອນຫຼວງແຄນເບີຣາ ເມື່ອທ້າຍສັບປະດາແລ້ວນີ້ ແລະໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະໄປປາກົດໂຕຢູ່ໃນວີດີໂອ ເພື່ອໂຄສະນາສົ່ງເສີມແຜນການຂອງພັກແຮງງານ.

ຍັງບໍ່ມີກຳ​ນົດວັນເວລາເທື່ອ ສຳລັບການລົງປະຊາມະຕິດັ່ງ​ກ່າວ.

ທ່ານແອດດີ ຊາຍນັອດ ຜູ້ນຳຊຸມຊົນພື້ນເມືອງກ່າວວ່າ ມັນເຖິງເວລາແລ້ວ ທີ່ຄົນຜູ້ອາໄສຢູ່ທີ່ແຫ່ງນີ້ຕັ້ງແຕ່ດັ່ງເດີມຈະຖືກ​ຮັບ​ຮູ້ຢ່າງເປັນທາງການ.

ທ່ານຊາຍນັອດ ໄດ້ເວົ້າວ່າ “ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາກຳລັງຮັບມືໃນເວລານີ້ ກໍ​ແມ່ນປະເພດຂອງແນວຄິດຂັ້ນພື້ນຖານທຳອິດທີ່ວ່າ, ທ່ານ​ກໍ​ຮູ້, ມັນມີພາກ​ສ່ວນ​ທີ່​ເປັນສັນຍາລັກຂອງການຮັບຮູ້ ແລະເປັນສະຖານທີ່ທີ່ຖືກຕ້ອງແລ້ວຂອງ​ຄົນ​ພື້​ນ​ເມືອງ. ແຕ່ພ້ອມກັນນັ້ນ, ພື້ນຖານອັນນີ້ ເປັນຄວາມຄິດສາ​ມັນທີ່ປະຊາຊົນພື້ນເມືອງ, ທ່ານ​ກໍ​ຮູ້ວ່າ, ມີບັນຫາ ໂດຍສະເພາະ, ມີສິດທິໃນຖານະເປັນຄົນພື້ນເມືອງ. ທ່ານຮູ້ດີ ປາກສຽງຂອງພວກເຮົາຄວນຖືກຮັບຟັງ ກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈໃດໆທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ພວກເຮົາ.”

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ແຜນການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຢ່າງກວ້າງ​ຂວາງ. ບັນດາຜູ້ນຳຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງບາງຄົນ​ ທີ່ລວມມີສະມາຊິກສະພາສູງ ທ່ານນາງລີເດຍ ຕອບປ໌ (Lidia Thorpe) ສະມາຊິກສະພາລັດຖະບານກາງ ໄດ້ກ່າວວ່າ ມັນເປັນ “ການເສຍເງິນລ້າໆ” ໂດຍກ່າວອີກວ່າ ທຶນທັງຫຼາຍທີ່ຖືກໃຊ້ເພື່ອຈັດການລົງປະຊາມະຕິ ສາ​ມາດ​ນຳໄປໃຊ້ດີກວ່ານີ້ ໃນຊຸມຊົນພື້ນເມືອງ.

ພວກນັກວິຈານທັງຫຼາຍໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ປາກສຽງຂອງຊາວພື້ນເມືອງຕໍ່ສະພາແຫ່ງ​ຊາດ ບໍ່ແມ່ນຄຳຕອບຕໍ່ວິກິດການຕ່າງໆ ທີ່ປະຊາຄົມຊາວພື້ນເມືອງ ກຳລັງປະເຊີນຢູ່.

ທ່ານເດວິດ ລິໂຕພ​ຣາວ (David Littleproud) ຜູ້ນຳພັກຊາດນິຍົມຝ່າຍຄ້ານ ຫຼື Nationalist Party ຍັງມີຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບ ການຂາດລາຍລະອຽດຕ່າງໆຂອງແຜນການດັ່ງ​ກ່າວ.

ທ່ານ ລິໂຕພ​ຣາວ ອະທິບາຍວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຮັບລາຍລະອຽດໃດໆ ຕໍ່ການລົງຄະແນນສຽງຫຍັງ ແລະຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ຊາວອອສເຕຣເລຍ ໝົ​ດ​ທຸກ​ຄົນຈະເລີ້ມຕົ້ນຈາກສູນ ແລະ ຂອບ​ເຂ​ດນະໂຍບາຍນີ້ ແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍເຈດຕະນາທີ່ີດີທັງນັ້ນ ແຕ່ມີບໍ່ຫຼາຍ ໃນແງ່ຂອງການຫັນປ່ຽນຊ່ອງຫວ່າງທີ່ແຕກໂຕນກັນໃຫ້​ຫຍັບໃກ້ເຂົ້າມາ.”

ມັນຍັງ​ມີ​ຊ່ອງ​ຫວ່າງ​ອັນ​ໃຫຍ່​ຫຼວງ​ ໃນ​ດ້ານ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ແລະ​ການຢູ່ດີກິນດີຂອງ​ຄົນ​ພື້ນ​ເມືອງ ​ກັບ​ຊາວ​ອອສເຕຣເລຍ​ອື່ນໆ. ອາ​ຍຸ​ໄຂຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນສັ້ນກວ່າ ເຖິງສິບປີ, ແລະເຂົາເຈົ້າ​ໄດ້ປະສົບກັບຄວາມທຸກຍາກ, ການຫວ່າງງານ ແລະການຖືກຂັງຄຸກໃນອັດຕາທີ່ສູງຢ່າງບໍ່ສົມດຸນ.

ບັນດາຜູ້ນຳຊຸມຊົນ ຍັງມີຂໍ້ໂຕ້ແຍ້ງໃນດ້ານຄວາມຍຸຕິທຳທາງອາຍາ ແລະລະບົບການປະຕິບັດກົດໝາຍ ແມ່ນມີການຈຳແນກສີຜິວຢ່າງເປັນລະບົບ. ການ​ສອບ​ສວນ​ໄດ້​ເລີ້ມ​ຂຶ້ນ​ ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ທີ່ຜ່ານມານີ້​ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ໄວ​ໜຸ່ມ​ຊາວ​ພື້ນເມືອງ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ ທີ່​ຖືກ​ຕຳຫຼວດ​ຍິງ​ຕາຍຢູ່​ໃນ​ພາກ​ກາງ​ຂອງອອ​ສ​ເຕຣ​ເລຍ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດໄດ້ຖືກພົບວ່າ ບໍ່ມີຄວາມຜິດໃນເຫດການຄາດຕະກຳ ເມື່ອເດືອນມີນານັ້ນ, ແຕ່ນັກປຸກລະດົມ ໄດ້ຂໍຮ້ອງຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ສັນນະສູດສົບ ໃຫ້ສອບສວນການກ່າວຫາໃນການໃຊ້ກຳລັງຫຼາຍເກີນໄປ ໂດຍຕຳຫຼວດໃນເຂດຖິ່ນຖານຂອງຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ.

ການປຶກສາຫາລືຂອງອອສເຕຣເລຍ ຊຶ່ງໄດ້ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນປີ 1901 ບໍ່ໄດ້ອ້າງເຖິງພວກຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງຂອງປະເທດ ຜູ້ທີ່ໄດ້ດຳລົງຊີວິດຢູ່ທີ່ແຫ່ງນີ້ ມາໄດ້ 65,000 ປີມາແລ້ວ ຕາມການເລົ່າບອກກັນມາສ່ວນນຶ່ງ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ

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