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ໂລກ

ອີຣ່ານ ທຳການຮຽກຮ້ອງໃໝ່ ໃນການເຈລະຈານິວເຄລຍ

ໃນພາບຈາກອົງການຂ່າວ IRNA ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຫົວໜ້ານັກເຈລະຈາ ອີຣ່ານ ທ່ານ ອາລີ ບາເກຣີ ຄານີ, ຂວາ, ປະຊຸມກັບຜູ້ປະສານງານການເຈລະຈານິວເຄລຍ ສະຫະພາບຢູໂຣບ ທ່ານ ເອັນຣິເກ ມໍຣາ, ນະຄອນຫຼວງ ໂດຮາ, ປະເທດ ກາຕ້າ, 28 ພຶດສະພາ, 2022.

ນຶ່ງວັນຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ທາງ​ອ້ອມ​ລະ​ຫວ່າງ ສະ​ຫະ​ລັດ ກັບ ອີ​ຣ່ານ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ກັບ​ຄືນ​ສູ່​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ນິວ​ເຄ​ລຍ 2015 ໄດ້​ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ​ຢ່າງບໍ່​ປະ​ສົບຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ນັ້ນ, ບັນ​ດາ​ນັກ​ການ​ທູດ ​ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້​ວ່າ ເຕ​ຫະ​ຣ່ານ ໄດ້​ນຳ​ເອົາ​ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃໝ່ ​ຂຶ້ນ​ມາ​ເຈ​ລະ​ຈາ.

ທູດ​ຝ​ຣັ່ງ​ປະ​ຈຳ​ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ທ່ານ ນິ​ໂຄ​ລາ ເດີ ຣີ​ວີ​ແອ (Nicolas de Riviere) ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ກ່ຽວ​ກັບ ແຜນ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຮ່ວມ​ຮອບ​ດ້ານ​ ຫຼື JCPOA ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ວ່າ ອີ​ຣ່ານ ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ໄດ້​ນຳ​ເອົາ​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ ​ຂຶ້ນ​ມາ​ເຈ​ລະ​ຈາເທົ່າ​ນັ້ນ, ແຕ່ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຍັງ​ໄດ້​ຕື່ມ​ອີກຫຼາຍ​ບັນ​ຫາ ເຊິ່ງ​ຢູ່ນອກ​ຂອບ​ເຂດ​ຂອງ JCPOA, ດ້ວຍ​ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງທີ່ຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ ແລະ ບໍ່​ເປັນ​ຈິງ.”

ທ່ານ ແລະ ນັກ​ການ​ທູດ​ຄົນ​ອື່ນໆ, ບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ວ່າ ​ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ນັ້ນ​ມີ​ຫຍັງ​ແດ່.

ສະ​ພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ​ຈະ​ປະ​ຊຸມ​ກັນ​ສອງ​ຄັ້ງ​ຕໍ່​ປີ ເພື່ອ​ທົບ​ທວນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ຂອງ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ນິວ​ເຄ​ລຍ, ເຊິ່ງ​ເຮົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ໃນ​ການ​ລົງ​ມະ​ຕິ. ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ປີ 2015 ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ສະ​ໜອງ​ການ​ຜ່ອນ​ຜັນ​ມາດ​ຕະ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ໃຫ້ ອີ​ຣ່ານ​ ໃນ​ການ​ແລກ​ປ່ຽນ​ສຳ​ລັບ​ຂໍ້​ຈຳ​ກັດ​ຕໍ່​ໂຄງ​ການ​ນິວ​ເຄ​ລຍ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ. ເຕ​ຫະ​ຣ່ານ ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ການ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ສ້າງ​ອາ​ວຸດ​ນິວ​ເຄ​ລຍ.

ພາຍ​ໃຕ້​ລັດ​ຖະ​ບານ​ທ່ານ ທ​ຣຳ, ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ຕອນ​ຕົວ​ອອກ​ຈາກ JCPOA ໃນ​ປີ 2018 ແລະ ໄດ້​ວາ​ງ​ມາດ​ຕະ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ຄືນ. ໃນ​ປີ 2019, ເຕ​ຫະ​ຣ່ານ ໄດ້​ສືບ​ຕໍ່​ພັດ​ທະ​ນາ​ໂຄງ​ການ​ນິວ​ເຄ​ລຍ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ, ກັ່ນ​ທາດ​ຢູ​ເຣ​ນຽມ​ຫຼາຍກວ່າ​ຂະ​ໜາດ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ ​ຖືກ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້, ແລະ ບາດ​ກ້າວ​ອື່ນໆ.

ນອກ​ຈາກ​ ອີ​ຣ່ານ ແລ້ວ, ປະ​ເທດ​ອື່ນໆ​ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ນັ້ນຍັງ​ມີ ອັງ​ກິດ, ຈີນ, ຝ​ຣັ່ງ ແລະ ຣັດ​ເຊຍ, ບວກ​ກັບ ເຢຍ​ຣະ​ມັນ.

ສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ​ຖືຕຳ​ແໜ່ງ​ເປັນ​ຜູ້​ປະ​ສານ​ງານ. ເຂົາ​ເຈົ້າ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່ເປັນ​ຜູ້​ໄກ່​ເກ່ຍ​ໃນ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ທາງ​ອ້ອມ ​ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ໂດ​ຮາ ປະ​ເທດ ກາ​ຕ້າ ໃນ​ຕົ້ນ​ອາ​ທິດນີ້​ລະ​ຫວ່າງ ທູດ​ພິ​ເສດ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ ໂຣ​ເບີດ ມອ​ລ​ລີ (Robert Malley) ແລະ ຫົວ​ໜ້າ​ນັກ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ຂອງ ອີ​ຣ່ານ ທ່ານ ອາ​ລີ ບາ​ເກ​ຣີ ຄາ​ນີ.

ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ ທ່ານ ໂອ​ລອ​ຟ ສ​ກູກ (Olof Skoog) ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ສະ​ພາ​ວ່າ​ຈາກ​ທັດ​ສະ​ນະ​ຄະ​ຕິ​ຂອງ​ຜູ້​ປະ​ສານ​ງານ, ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເຊື່ອ​ວ່າ​ ມັນ​ມີ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ທີ່​ດີ ​ຢູ່​ເທິງ​ໂຕະ​ເຈ​ລະ​ຈາ, ທີ່ມັນ​ໄດ້​ມາ​ຮອດຫຼັງ​ຈາກ​ດົນ​ກວ່າ​ນຶ່ງ​ປີ​ຂອງ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາຫຼາຍ​ຝ່າຍ ແລະ “ພື້ນ​ທີ່​ສຳ​ລັບ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຄັ້ງ​ສຳ​ຄັນ​ຕື່ມ​ອີກ ​ທີ່ໄດ້​ໝົດ​ໄປ.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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