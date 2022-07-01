ອີຣ່ານ ທຳການຮຽກຮ້ອງໃໝ່ ໃນການເຈລະຈານິວເຄລຍ

ນຶ່ງວັນຫຼັງຈາກການເຈລະຈາທາງອ້ອມລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ກັບ ອີຣ່ານ ກ່ຽວກັບ ການກັບຄືນສູ່ຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍ 2015 ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງຢ່າງບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດນັ້ນ, ບັນດານັກການທູດ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ເຕຫະຣ່ານ ໄດ້ນຳເອົາການຮຽກຮ້ອງໃໝ່ ຂຶ້ນມາເຈລະຈາ.
ທູດຝຣັ່ງປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານ ນິໂຄລາ ເດີ ຣີວີແອ (Nicolas de Riviere) ໄດ້ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບ ແຜນປະຕິບັດງານຮ່ວມຮອບດ້ານ ຫຼື JCPOA ວ່າ “ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈວ່າ ອີຣ່ານ ບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ນຳເອົາຂໍ້ສະເໜີ ຂຶ້ນມາເຈລະຈາເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ຕື່ມອີກຫຼາຍບັນຫາ ເຊິ່ງຢູ່ນອກຂອບເຂດຂອງ JCPOA, ດ້ວຍການຮຽກຮ້ອງທີ່ຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ບໍ່ເປັນຈິງ.”
ທ່ານ ແລະ ນັກການທູດຄົນອື່ນໆ, ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດວ່າ ການຮຽກຮ້ອງນັ້ນມີຫຍັງແດ່.
ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດຈະປະຊຸມກັນສອງຄັ້ງຕໍ່ປີ ເພື່ອທົບທວນການປະຕິບັດການຂອງຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍ, ເຊິ່ງເຮົາເຈົ້າໄດ້ຮັບຮອງເອົາໃນການລົງມະຕິ. ຂໍ້ຕົກລົງປີ 2015 ທີ່ສຳຄັນດັ່ງກ່າວໄດ້ສະໜອງການຜ່ອນຜັນມາດຕະການລົງໂທດໃຫ້ ອີຣ່ານ ໃນການແລກປ່ຽນສຳລັບຂໍ້ຈຳກັດຕໍ່ໂຄງການນິວເຄລຍຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເຕຫະຣ່ານ ໄດ້ປະຕິເສດການພະຍາຍາມສ້າງອາວຸດນິວເຄລຍ.
ພາຍໃຕ້ລັດຖະບານທ່ານ ທຣຳ, ສະຫະລັດ ໄດ້ຕອນຕົວອອກຈາກ JCPOA ໃນປີ 2018 ແລະ ໄດ້ວາງມາດຕະການລົງໂທດຄືນ. ໃນປີ 2019, ເຕຫະຣ່ານ ໄດ້ສືບຕໍ່ພັດທະນາໂຄງການນິວເຄລຍຂອງເຂົາເຈົ້າ, ກັ່ນທາດຢູເຣນຽມຫຼາຍກວ່າຂະໜາດທີ່ເຂົາເຈົ້າ ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້, ແລະ ບາດກ້າວອື່ນໆ.
ນອກຈາກ ອີຣ່ານ ແລ້ວ, ປະເທດອື່ນໆທີ່ຢູ່ໃນຂໍ້ຕົກລົງນັ້ນຍັງມີ ອັງກິດ, ຈີນ, ຝຣັ່ງ ແລະ ຣັດເຊຍ, ບວກກັບ ເຢຍຣະມັນ.
ສະຫະພາບຢູໂຣບຖືຕຳແໜ່ງເປັນຜູ້ປະສານງານ. ເຂົາເຈົ້າປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ໄກ່ເກ່ຍໃນການເຈລະຈາທາງອ້ອມ ໃນນະຄອນຫຼວງ ໂດຮາ ປະເທດ ກາຕ້າ ໃນຕົ້ນອາທິດນີ້ລະຫວ່າງ ທູດພິເສດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຣເບີດ ມອລລີ (Robert Malley) ແລະ ຫົວໜ້ານັກເຈລະຈາຂອງ ອີຣ່ານ ທ່ານ ອາລີ ບາເກຣີ ຄານີ.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະພາບຢູໂຣບ ທ່ານ ໂອລອຟ ສກູກ (Olof Skoog) ໄດ້ກ່າວຕໍ່ສະພາວ່າຈາກທັດສະນະຄະຕິຂອງຜູ້ປະສານງານ, ເຂົາເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ມັນມີຂໍ້ຕົກລົງທີ່ດີ ຢູ່ເທິງໂຕະເຈລະຈາ, ທີ່ມັນໄດ້ມາຮອດຫຼັງຈາກດົນກວ່ານຶ່ງປີຂອງການເຈລະຈາຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ “ພື້ນທີ່ສຳລັບການປ່ຽນແປງຄັ້ງສຳຄັນຕື່ມອີກ ທີ່ໄດ້ໝົດໄປ.”