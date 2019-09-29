ຕຳຫຼວດຮົງກົງ ໄດ້ຍິງແກັສນ້ຳຕາ ເຂົ້າໃສ່ພວກປະທ້ວງເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ ຢູ່ທີ່ເຂດ
ກາວເຊີເວ ເບ (Causeway Bay) ຊຶ່ງເປັນເຂດຕົວເມືອງຮ້ານຊັບພະສິນຄ້າສຳລັບຊື້
ເຄື່ອງຊື້ຂອງ ໃນວັນອາທິດມື້ນີ້.
ພວກປະທ້ວງໃສ່ຊຸດສີດຳ ທີ່ຂັດຄ້ານຄຳສັ່ງ ພາກັນຮ້ອງໂຮວ່າ “ຢືນຄຽງຂ້າງກັບຮົງກົງ
ຕໍ່ສູ້ເພື່ອເສລີພາບ” ໃນຂະນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າ ເດີນຂະບວນໄປຫາຕຶກສຳນັກງານຂອງ
ລັດຖະບານ ເພື່ອສືບຕໍ່ການປະທ້ວງ.
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ພວກສະໜັບສະໜຸນ ອະທິປະໄຕຂອງຈີນຕໍ່ຮົງກົງ ຈຳນວນຫຼາຍ
ຮ້ອຍຄົນ ກໍໄດ້ເຕົ້າໂຮມຊຸມນຸມກັນ ເມື່ອຕອນເຊົ້າວັນອາທິດມື້ນີ້ ຢູ່ທີ່ສູນວັດທະນະທຳ.
ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ ລາຍງານວ່າ ກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ພາກັນຮ້ອງໂຮວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າເປັນພົນລະເມືອງຈີນ” ແລະຮ້ອງເພງວັນເກີດໃຫ້ແກ່ຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່. ຜູ້ຈັດການໂຮມຊຸມນຸມ ທ້າວ
ອິນເນັສ ຕັງ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວນີ້ວ່າ ພວກຝຸງຄົນໄດ້ຕອບສະໜອງ ຄຳເຊື້ອເຊີນໃນ
ສື່ສັງຄົມ ໃຫ້ອອກມາຮ່ວມ ເພື່ອ “ສົ່ງເສີມຄວາມດີງາມ ແລະຄວາມຮັກຊາດ.”
ການເດີນຂະບວນປະທ້ວງໃນວັນອາທິດມື້ນີ້ ມີຂຶ້ນກອນໜ້າ ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງເພື່ອ
ລະລຶກເຖິງ ວັນສ້າງຕັ້ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາຊົນຈີນ ຄົບຮອບ 70 ປີ ໃນວັນອັງຄານ
ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.
ໃນວັນເສົາວານນີ້ ຕຳຫຼວດໄດ້ໃຊ້ແກັສນ້ຳຕາ ແລະປືນນ້ຳ ຍິງໃສ່ພວກແກນນຳສະໜັບ
ສະໜຸນ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາກະແຈກກະຈາຍອອກໄປ.
ເມື່ອຕອນເຊົ້າວັນອາທິດ ພວກປະທ້ວງຫຼາຍພັນຄົນ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນ ຢູ່ດ້ານນອກສະພາ
ເພື່ອເປັນຂີດໝາຍ ວັນຂອງການປະທ້ວງດ້ວຍຄັນຮົ່ມ ຄົບຮອບ 5 ປີ ເມື່ອພວກປະທ້ວງ
ໄດ້ພາກັນລົງສູ່ຖະໜົນສາຍຕ່າງໆຂອງຮົງກົງ ມາໄດ້ຫຼາຍກວ່າສອງເດືອນ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງ
ໃຫ້ມີການເລືອກຕັ້ງຢ່າງເສລີ. ຄວາມເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຂົາ
ເຈົ້າ ກໍໄດ້ຫຼົ້ມແຫຼວໂດຍບໍ່ໄດ້ປະນີປະນອມແຕ່ຢ່າງໃດຈາກບັນດາຜູ້ນຳຂອງຮົງກົງ.
ຮົງກົງໄດ້ປະສົບກັບການປະທ້ວງຫຼາຍຮອບ ມາຍາວນານຫຼາຍເດືອນ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ
ຈະຖືກຈັດຕັ້ງຂຶ້ນໃນທ້າຍສັບປະດາ. ການປະທ້ວງ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ຈະຫັນປ່ຽນກາຍ
ເປັນຄວາມຮຸນແຮງ.
ການເດີນຂະບວຍນປະທ້ວງເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ ຂະໜາດໃຫຍ່ ໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນຄັ້ງທຳອິດ
ໃນເດືອນມິຖຸນາ ຍ້ອນຮ່າງກົດໝາຍສົ່ງຄົນຮ້າຍຂ້າມແດນ ຊຶ່ງ ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ລັດ
ຖະບານ ກໍໄດ້ສັນຍາວ່າ ຈະຖອນຮ່າງກົດໝາຍນີ້. ພວກປະທ້ວງ ກໍສືບຕໍ່ທຳການປະ
ທ້ວງຢູ່ຕໍ່ມາ ຈົນກວ່າວ່າ ຂໍ້ຮຽກຮ້ອງອື່ນ ໄດ້ຮັບການຕອບສະໜອງ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ
ການເລືອກຕັ້ງທ້ອງຖິ່ນໂດຍກົງ ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕຳຫຼວດ.
ການປະທ້ວງທີ່ມີຢູ່ຕໍ່ມານັ້ນ ເປັນການທ້າທ້າຍໃຫຍ່ທີ່ສຸດຕໍ່ການປົງຄອງຂອງຈີນ ນັບ
ຕັ້ງແຕ່ຮົງກົງໄດ້ຖືກສົ່ງມອບໃຫ້ແກ່ຈີນ ຈາກອັງກິດ ໃນປີ 1997.
ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ
Hong Kong police fired tear gas on pro-democracy demonstrators Sunday at Causeway Bay, a downtown shopping mall.
The defiant, black-clad protesters chanted "Stand with Hong Kong, fight for freedom" as they marched towards a government office complex to continue the demonstration.
In contrast, several hundred supporters of Chinese sovereignty over Hong Kong rallied earlier Sunday at a cultural center.Reuters reports the group chanted "I am a citizen of China" and sang happy birthday to China.Organizer Innes Tang told the news agency the crowd responded to an invitation on social media to come out to "promote positivity and patriotism."
The demonstrations Sunday come ahead of Tuesday's commemorations of the 70th anniversary of the People's Republic of China.
Saturday, police used tear gas and water cannons to disperse hardcore pro-democracy supporters.
Earlier Saturday, tens of thousands of demonstrators gathered outside parliament to mark the fifth anniversary of the Umbrella protests when protesters took to the streets of Hong Kong for more than two months to demand free elections.Their efforts, however, failed to win any concessions from city leaders.
Hong Kong has experienced a months-long round of demonstrations, usually staged on the weekends. The protests occasionally have turned violent.
The massive pro-democracy demonstrations first began in June over an extradition bill the government has since promised to withdraw. Protesters are continuing to demonstrate until other demands are met, including direct local elections and police accountability.
The ongoing protests are the biggest challenge to China's rule since Hong Kong's handover from Britain in 1997.
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