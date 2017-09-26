ສະມາຊິກ ສະພາຕ່ຳ ພັກເດໂມແຄຣັດ ກົດດັນ ໃຫ້ຫາທາງອອກ ກ່ຽວກັບ DACA

ສະມາຊິກພັກ Democrats ໃນສະພາຕ່ຳ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເອົາບາດກ້າວໃນທັນທີກ່ຽວກັບ
ຊະຕາກຳຂອງພວກເດັກນ້ອຍ ທີ່ເຂົ້າມາໃນປະເທດໂດຍບໍ່ມີເອກກະສານ ຫຼື DACA
ຈຳນວນແປດແສນຄົນ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໂດຍໃຊ້ການເຄື່ອນໄຫວແບບບໍ່ປົກກະຕິ
ທີ່ຈະກົດດັນໃຫ້ບັນດາຜູ້ນຳພັກ Republican ໃຫ້ນຳເອົາຮ່າງກົດໝາຍ ເພື່ອແກ້ໄຂ
ສະຖານະພາບຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ມາລົງຄະແນນ.
“ນີ້ແມ່ນບູລິມມະສິດທີ່ສຳຄັນສຸດຂອງພວກເຮົາ, ມັນຕ້ອງໄດ້ສຳເລັດຜົນ ແລະພວກ
ເຮົາບໍ່ຄວນຈະລໍຖ້າ ຈົນເທົ່ານາທີສຸດທ້າຍ. ພວກເຮົາຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງແກ້ໄຂຄວາມ
ຢາກຮູ້ຢາກເຫັນ ແລະຄວາມກັງວົນຂອງພວກຊາວໜຸ່ມເຫຼົ່ານັ້ນ ແລະຄອບຄົວຂອງ
ພວກເຂົາເຈົ້ານຳ,” ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ Steny Hoyer ຮອງຜູ້ນຳສຽງສ່ວນນ້ອຍ
ພັກ Democrats ຈາກລັດ Maryland ທີ່ໄດ້ບອກກັບພວກນັກຂ່າວໄວ້.
ບັນດາສະມາຊິກພັກ Democrats ພາກັນຢືນເຂົ້າແຖວໃນສະພາຕ່ຳ ລໍຖ້າເຖິງທີຂອງ
ຕົວເອງທີ່ຈະລົງນາມໃນອັນທີ່ເອີ້ນວ່າຄຳຮ້ອງ ເພື່ອໃຫ້ນຳເອົາຮ່າງກົດໝາຍຄວາມ
ໄຝ່ຝັນ ຫລື DREAM Act ຂຶ້ນມາລົງຄະແນນ. ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ແຈ່ມແຈ້ງເທື່ອວ່າ
ພວກເຂົາເຈົ້າຈະສາມາດຊັກຊວນໃຫ້ສະມາຊິກພັກ Republican ໃຫ້ລົງນາມໃນເອກ
ກະສານດັ່ງກ່າວເພື່ອໃຫ້ໄດ້ 218 ລາຍເຊັນ ທີ່ຈຳເປັນເພື່ອບັງຄັບໃຫ້ມີການລົງຄະແນນ
ສຽງໄດ້.
ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະສະພາຊອກຫາທາງອອກແບບ
ຖາວອນ ໃຫ້ແກ່ພວກເດັກນ້ອຍທີ່ເຂົ້າມາໃນປະເທດໂດຍບໍ່ມີເອກກະສານຫຼື DACA
ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຍົກເລີກມາດຕະການປ້ອງກັນພວກກ່ຽວຊຶ່ງໄດ້ຮັບຜ່ານ
ໂດຍລັດຖະບານອະດີດປະທານາທິບໍດີໂອບາມາ.
ບັນດາສະມາຊິກຈາກທັງສອງພັກ ໄດ້ປະກາດຢ່າງເປັນການເປີດເຜີຍ ເຖິງການສະໜັບ
ສະໜຸນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອຫາທາງອອກໃນດ້ານກົດໝາຍ ຕໍ່ອັນທີ່ເອີ້ນວ່າພວກທີ່
ມີຄວາມ ຝັນທັງຫຼາຍ ແລະການຢັ່ງຫາງສຽງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຊາວອາເມຣິກັນແມ່ນ
ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງຖ້ວມລົ້ນ ຕໍ່ການເອົາບາດກ້າວດັ່ງກ່າວ.
ແຕ່ສະມາຊິກພັກ Republican ບາງທ່ານໃນລັດຖະສະພາ ມີຄຳຖາມສະເພາະເຈາະຈົງ
ກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍ DREAM Act ທີ່ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຕໍ່
ພວກອົບພະຍົບເຂົ້າເມືອງແບບລູກໂສ້ ຫຼືການໃຫ້ອະໄພຍະໂທດຕໍ່ພວກເຂົ້າເມືອງ
ທີ່ຜິດກົດໝາຍນັ້ນ.
ປະທານສະພາຕ່ຳ ທ່ານ Paul Ryan ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານແມ່ນສະໜັບສະໜູນສະຖານະພາບຂອງພວກທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກໂຄງການ DACA ແຕ່ກ່າວເພີ່ມຕື່ມວ່າ
ກົດໝາຍໃດໆກໍຕາມ ຕ້ອງໄດ້ນຳຂຶ້ນມາເວົ້າເຖິງຮາກເຫງົ້າຫຼັກໆຂອງສາເຫດ ໃນການ
ເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍ.
ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນນ້ອຍໃນສະພາສູງ ທ່ານ Chuck Schumer ແລະທ່ານນາງ Nancy
Pelosi ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນນ້ອຍໃນສະພາຕ່ຳ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານທຣຳ ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້
ເພື່ອເຮັດວຽກກ່ຽວກັບຂໍ້ກຳນົດຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ຮັບຜ່ານກົດໝາຍ DACA ໃນການ
ແລກປ່ຽນກັບການໃຫ້ງົບປະມານເພີ້ມຂຶ້ນໃນການຮັກສາຊາຍແດນ. ທ່ານນາງ Pelosi
ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານທຣຳ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ທ່ານນາງຊາບວ່າ ທ່ານຈະລົງນາມໃນຮ່າງກົດໝາຍ
DREAM Act ຖ້າຫາກທາງລັດຖະສະພາຮັບຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍນີ້.
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