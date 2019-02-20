ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງທຳນຽບຂາວໄດ້ຊຸກຍູ້ແຜນການມູນຄ່າຫຼາຍພັນລ້ານໂດ
ລາ ທີ່ຈະສ້າງເຕົາແຍກນິວເຄລຍຢູ່ໃນຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ແລະແບ່ງປັນເທັກໂນໂລຈີ
ສະຫະລັດ ໃຫ້ກັບຣາຊະອານາຈັກດັ່ງກ່າວ ເຖິງແມ່ນໄດ້ມີການເຕືອນຈາກພວກເຈົ້າ
ໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດແລະຈັນຍາບັນ ຂອງສະຫະລັດ ອີງຕາມລາຍງານສະບັບໃໝ່
ຂອງສະພາ.
ລາຍງານ ທີ່ໄດ້ນຳເຜີຍແຜ່ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໂດຍຄະນະກຳມະການຄວບຄຸມດູ
ແລຂອງສະພາຕ່ຳ ທີ່ນຳພາໂດຍພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ກ່າວວ່າອະດີດທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມ
ປອດໄພແຫ່ງຊາດ ທ່ານໄມເກີລ ຟລິນ ແລະຜູ້ຊ່ວຍສອງຄົນບໍ່ຫົວຊາ ຕໍ່ການເຕືອນຊ້ຳ
ແລ້ວຊ້ຳອີກໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຢາກສົ່ງເສີມຂອງເຂົ້າເຈົ້າ ທີ່ອາດລະເມີດກົດ
ໝາຍສະຫະລັດ ອີງຕາມລາຍງານທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້.
ບັນດາສະມາຊິກສະພາພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະຣີພັບບລິກັນ ໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງ
ທີ່ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ອາດຈະສາມາດສ້າງອາວຸດນິວເຄລຍ ຖ້າຫາກສະຫະລັດມອບ
ເທັກໂນໂລຈີໃຫ້ ໂດຍປາດສະຈາກການຄວບຄຸມດູແລທີ່ເໝາະສົມ.
ຄະນະກຳມະການໄດ້ເລີ້ມການສືບສວນໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ກ່ຽວກັບການກ່າວອ້າງ
ໂດຍພວກເປີດເຜີຍຫຼາຍຄົນ ທີ່ບໍ່ປະສົງບອກຊື່ ທີ່ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຫັນ “ການປະຕິ
ບັດທີ່ບໍ່ປົກກະຕິ” ຢູ່ໃນທຳນຽບຂາວ ພົວພັນກັບການສະເໜີສ້າງເຕົາແຍກນິວເຄລຍ
ຫຼາຍສິບແຫ່ງ ຢູ່ໃນຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ.
ກ່ອນທ່ານຟລິນໄດ້ຖືກປົດອອກຈາກຕຳແໜ່ງໃນຕົ້ນປີ 2017 ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະພາຄວາມ
ໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດນັ້ນ ທ່ານຟລິນ ໄດ້ນຳເອົາທ່ານດີເຣັກ ຮາຣເວ ມາສືບຕໍ່ການດຳເນີນ
ງານກ່ຽວກັບຂໍ້ສະເໜີດັ່ງກ່າວ ທີ່ຍັງຄ້າງຄາຢູ່ພາຍໃຕ້ການພິຈາລະນາ ໂດຍລັດຖະບານ
ປະທານາທິບໍດີທຣຳ.
ການສືບສວນ ຂອງຄະນະກຳມະການຂອງສະພາຕ່ຳ ເພີ້ມການກວດກາຢ່າງຖີ່ຖ້ວນຕໍ່
ທ່ານຟລິນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບສາລະພາບຜິດໃນທ້າຍປີ 2017 ວ່າ ໄດ້ຕົວະອົງ ການສັນຕິບານ
ກາງ ຫຼື FBI ຂອງສະຫະລັດ ກ່ຽວກັບການສົນທະນາກັບເອກອັກຄະລັດທະທູດຣັດເຊຍ.
ທຳນຽບຂາວຍັງບໍ່ທັນໄດ້ໃຫ້ຄຳເຫັນໃດໆຕໍ່ລາຍງານຂອງສະພາ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ