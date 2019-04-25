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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ປ. ທ​ຣຳ ຂູ່​ວ່າຈະເອົາ​ຄະ​ດີ​ຂຶ້ນໄປຫາ ​ສານ​ສູງ​ສຸດ ຖ້າ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາຕ່ຳ ຈະ​ດຳເ​ນີນ​ການ ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ທ່ານ

ຕຶກ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ທີ່​ຫລຽວ​ເຫັນ​ເມື່ອ​ເບິ່ງ​ຈາກ​ຫ້​ອງ​ການ​ຂອງ​ສານ​ສູງ​ສຸດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງວໍ​ຊິງ​ຕັນ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ປະ​ທານ​າ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຢູ່​ໃນ​ສະພາບທີ່​ຂັດ​ກັບ​ກົດ​ໝາຍລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນຄັ້ງ​ຫລ້າ​ສຸດນັ້ນ​ແມ່ນວ່າ ທ່ານພວມນາບ​ຂູ່​ວ່າ​ ຈະ​ເອົານຳ​ຄະ​ດີ​ຂອງ​ເພິ່ນຂຶ້ນໄປຫາ​ສານ​ສູງ​ສຸດ ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ສະ​ມາ​ຊິກສະ​ພາຕ່ຳ​ຄິດວ່າຈະ​ດຳເ​ນີນ​ການຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ທ່ານ​.

"ຖ້​າຫາກພວກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ​ທີ່​ດຳ​ເນີນ​ການ​ແຕ່​ຟ່າຍດຽວ ຫາກ​ຄິດ​ວ່າ​ຈະ​ທຳ​ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​, ກ່ອນ​ອື່ນ​ໝົດ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ມຸ້ງ​ໜ້າ​ໄປ​ຫາ​ສານ​ສູງ​ສຸດ" ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ປະ​ກາດ​ຂອງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ ທີ່​ຂຽນ​ລົງ​ໃນທວີດ​ເຕີ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້.

"ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່ວ່າບໍ່​ມີ​ການ​ກະ​ທຳ​ຜິດ​ທາງ​ອາ​ຍາ​ແບບ​ຮ້າຍ​ແຮງເທົ່າ​ນັ້ນ ແຕ່​ຄວາມ​ຜິດ​ແບບ​ເລັກໆ​ນ້ອຍກໍແມ່ນບໍ່ມີ,' ມັນ​ບໍ່​ມີ​ການ​ກະ​ທຳ​ຜິດ​ທາງ​ອາ​ຍາ​ໂດຍ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ແມ່ນ​ແຕ່​ໜ້ອຍ​ດຽວ​ເລີຍ," ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທີ່​ຂຽນ​ເປັນ​ຂໍ້​ຄວາມ​ຢູ່​ໃນທວີດ​ເຕີ ສອງ​ຄັ້ງຕິດ​ຕໍ່​ກັນ ຢູ່​ໃນ​ການ​ໃຫ້​ຄຳ​ເຫັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ບົດ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ໄອ​ຍະ​ການ​ພິ​ເສດມັ​ລ​ເລີກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສືບ​ສວນເລື້ອງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັນ​ລະ​ຫວ່າງ ຄະ​ນະ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ຫາ​ສຽງ​ເລືອ​ກ​ຕັ້ງ​ປີ 2016 ກັບ​ຣັດ​ເຊຍ​ ​ທີ່ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ໄປ ເປັນ​ເວ​ລາ 2 ປີນັ້ນ.

ນັບ​ແຕ່​ໄດ້ມີ​ການ​ເປີດ​ເຜີຍ​ບົດລາຍ​ງານ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ທີ່ໄດ້ຖືກ​ຕັດ​ບາງ​ສ່ວນ​ອອກ​ແລ້ວ, ພວກ​ສັງ​ກັດ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ທີ່​ຄວບ​ຄຸມ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ ກໍໄດ້​ຖົກ​ຖຽງ​ກັນ​ວ່າ​ຈະ​ເລີ້ມ​ຕົ້ນ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງປ​ະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ.

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ, ທ່ານ​ນາງ ແນນ​ຊີ ເປ​ໂລ​ຊີ (Nancy Pelosi) ກຳ​ລັງ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ, ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ພັກ​ຂອງ​ທ່ານນາງ​ບາງ​ຄົນຈະ​ເປັນ​ຫ່ວງວ່າ ພວກ​ສັງ​ກັດ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດຈະ​ເສຍ​ປຽບ​ທາງ​ການ​ເມືອງ ເມື່ອ​ພວກ​ປ່ອນ​ບັດ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຫົວ​ເສ​ລີ​ນິ​ຍົມ ຫລື​ຫົວ​ກ້າວ​ໜ້າຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ລົງມື​ທຳ​ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ການ​ນາບ​ຂູ່​ຂອງ​ທ່ານ ທ​ຣຳ​ ທີ່​ຈະ​ໄປ​ຫາ​ສານ​ສູງ​ສຸດ​ ເຮັດ​ໃຫ້​ນັກ​ປັນ​ຍາ​ຊົນ​ດ້ານ​ກົດ​ໝາຍລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນ​ສາມ​ທ່ານ ທີ່​ວີ​ໂອ​ເອ​ໄດ້​ຕິດ​ຕໍ່​ລົມ​ນຳໃນວັນພຸດວານນີ້ ທີ່ບໍ່​ເຫັນ​ວ່າ​ສານ​ສູງ​ຈະ​ສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ໄປ​ຫຍຸ້ງ​ກ່ຽວ​ໄດ້.

ສາດ​ສະ​ດາ​ຈານ ໂລ​ເຣັນ​ສ໌ ໄທ​ຣ​ບ໌ (Laurence Tribe) ຈາກໂຮ​ງ​ຮຽນ​ກົດ​ໝາຍ​ຂອງ ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລຮາ​ເວີດ ກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອ​ວ່າ "ຕາມບົດ​ບາດ​ຂອງສານ​ສູງ​ໃນ​ຂະ​ບວນ​ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ແມ່ນໄດ້​ຖືກ​ນຳ​ມາ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ ແຕ່​ວ່າ ໄດ້​ຖືກ​ປະ​ຕິ​ເສດ​ໂດຍ​ບັນດາ​ຄົນ​ທີ່​ຂຽນ​ກົດ​ໝາຍ​ລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນ ໃນ​ປີ 1787," ດັ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ບອກວີໂອ ເອໄປ. ທ່ານ​ກ່າວ​ຕໍ່​ໄປ​ວ່າ "ມີ​ແຕ່ຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາ​ (ໃນ​ສານ​ສູງ​ສຸດ) ຄົນ​ດຽວ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ທີ່​ມີ​ບົດ​ບາດ​ໃນ​ເລື້ອງນີ້​ ຊຶ່ງກໍ​ຄືຫົວ​ໜ້າ​ຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາທີ່​ເປັນ​ປະ​ທານ​ຢູ່​ໃນ​ກ​ານ​ໄຕ່​ສວນ​ຄະ​ດີ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ."

ປະ​ທາ​ນາ​ທີ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ​ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວຢູ່​ເດີນ​ເບື້ອງ​ໃຕ້​ຂອງ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວກ່ອນ​ທ່ານ​ຈະ​ຂຶ້ນເຮືອ​ບິນ​ເຮ​ລິ​ຄອບ​ເຕີປະ​ຈຳ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ໄປ, ວັນ​ທີ 10 ເມ​ສາ, 2019
ປະ​ທາ​ນາ​ທີ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ​ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວຢູ່​ເດີນ​ເບື້ອງ​ໃຕ້​ຂອງ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວກ່ອນ​ທ່ານ​ຈະ​ຂຶ້ນເຮືອ​ບິນ​ເຮ​ລິ​ຄອບ​ເຕີປະ​ຈຳ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ໄປ, ວັນ​ທີ 10 ເມ​ສາ, 2019

ທ່ານ ໂຣ​ເບີດ ພຸ​ສ​ຊໍ (Robert Pushaw) ສາດ​ສະ​ດາ​ຈານ​ດ້ານ​ກົດ​ໝາຍ ທີ່​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ ແພັບ​ເພີ​ດິນ (Pepperdine) ທີ່​ເຫັນ​ພ້ອມ​ກັບ​ຄຳ​ເຫັນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ເວົ້າ​ວ່າ "​ສານ​ສູງ​ສຸດໄດ້ເວົ້າ​ໄວ້​ຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງ, ຕາມ​ຄ​ວາມ​ຄິດ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ — ທີ່​ເວົ້າ​ວ່າ ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ລົງ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ເປັນ​ຄຳ​ຖາມ​ທາງ​ການ​ເມືອງ ທີ່ລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນມີ​ຄວາມ​ຕັ້ງ​ໃຈ​ເອົາ​ໃຫ້​ ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ເປັນ​ຜູ້​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ, ມັນ​ບໍ່​ແມ່ນ​ບັນ​ຫາ​ທາງ​ກົດ​ໝາຍທີ່​ຈະ 'ສ​າ​ມາດ​ເອົາ​ໄປດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ' ຢູ່​ໃນ​ສານ​ໄດ້. ສະ​ນັ້ນ, ການ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ເຊັ່ນ​ນັ້ນ​ຈາກ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີທ​ຣຳ ເກືອບ​ວ່າ​ຈະ​ເປັນ​ເລື້ອງ​ທີ່​ຖືກ​ປະ​ຕິ​ເສດ​ຈາກ​ສານ​ຢ່າງ​ແນ່​ນອນ​ເລີຍ."

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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