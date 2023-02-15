ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ໃນເທີກີ ແລະ ຊີເຣຍ ຍ້ອນແຜ່ນດິນໄຫວ ໃນວັນທີ 6 ກຸມພາ ສູງຂຶ້ນເກີນກວ່າ 40,000 ຄົນ

ຈຳນວນຄົນທີ່ເສຍຊີວິດຍ້ອນແຜ່ນດິນໄຫວຂະໜາດແຮງ ໃນເທີກີ ແລະຊີເຣຍ ເມື່ອອາທິດແລ້ວນີ້ ລວມທັງໝົດ ປັດຈຸບັນນີ້ ສູງຂຶ້ນເກີນກວ່າ 40,000 ຄົນ.
ປະທານາທິບໍດີເທີກີ ທ່ານຣີເຊັບ ຕາຢິບ ເອີດວນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ ວ່າ ປະຊາຊົນ 35,418 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດໃນແຜ່ນດິນໄຫວຄວາມແຮງ 7.8 ທີ່ໄດ້ກະທົບຢູ່ໃນເມືອງ ຄາຣາມານມາຣາສ ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ເມື່ອວັນທີ 6 ກຸມພາຜ່ານມາ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມັນເປັນແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ຮ້າຍແຮງສຸດໃນປະຫວັດສາດຂອງເທີກີ.
ແປດວັນຫຼັງຈາກເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ ໜ່ວຍກູ້ໄພຍັງສືບຕໍ່ຂຸດຄົ້ນເອົາພວກທີ່ລອດຊີວິດອອກມາຈາກຊາກຫັກພັງຕື່ມອີກໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ທີ່ລວມມີ ທ້າວມູຮຳເມດ ຄາເຟີ ເຊຕິນ (Muhummed Cafer Cetin) ອາຍຸ 18 ປີ ແລະອ້າຍຂອງລາວ ອາຍຸ 21 ປີ ຜູ້ທີ່ຖືກດຶງອອກມາ ຈາກຕຶກທີ່ໄດ້ຍຸບລົງ ໃນເມືອງ ຄາຣາມານມາຣາສ ເກືອບຮອດ 200 ຊົ່ວໂມງ ລຸນຫຼັງທີ່ແຜ່ນດິນໄຫວໄດ້ເກີດຂຶ້ນ. ການຊ່ອຍເຫຼືອທີ່ໜ້າມະຫັດສະຈັນອີກແຫ່ງນຶ່ງ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນເມືອງອານຕາເກຍ (Antakya) ເມື່ອນາຍຄູຜູ້ນຶ່ງໄດ້ຖືກຊ່ອຍອອກມາຈາກຊາກຫັກພັງຂອງຕຶກບ້ານພັກອາພາດເມັນ.
ພາບຕ່າງໆຂອງການຊ່ອຍເຫຼືອ ໄດ້ຖືກຖ່າຍທອດອອກອາກາດໂດຍໂທລະພາບເທີກີ ແຕ່ບັນດານັກຊ່ຽວຊ່ານ ໄດ້ເຕືອນວ່າ ໄລຍະເວລາໃກ້ຈະໝົດລົງ ສຳລັບການຊອກຫາພວກຄົນ ທີ່ອາດຍັງມີຊີວິດຢູ່ ໃນສິ່ງທີ່ຍັງຫລົງເຫຼືອ ຂອງຊາກຫັກພັງຂອງຕຶກທັງຫຼາຍ ພາຍຫຼັງຈາກທີ່ເວລາໄດ້ຜ່ານພົ້ນໄປຫຼາຍມື້ແລ້ວນັ້ນ.
ແຜ່ນດິນໄຫວນີ້ ເຊິ່ງປະທານາທິບໍດີ ເອີດວນ ໄດ້ເອີ້ນມັນວ່າ “ໄພຫາຍະນະແຫ່ງສັດຕະວັດ” ທີ່ໄດ້ທຳລາຍຫຼາຍພັນຕຶກ ແລະສົ່ງຜົນໃຫ້ຈຳນວນເທົ່າໆກັນຂອງຄົນຂາດບ່ອນຢູ່ອາໄສ ແລະເຮັດໃຫ້ພົນລະເມືອງຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍປາດສະຈາກບ່ອນພັກພິງຈາກອຸນຫະພູມທີ່ໜາວເຢັນຂອງລະດູໜາວ. ທາງການໄດ້ຈັບກຸມພວກທີ່ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງຕຶກຈຳນວນນຶ່ງ ແລະໄດ້ຟ້ອງພວກເຂົາ ໃນຂໍ້ຫາລະ ເມີດຕໍ່ກົດລະບຽບຕຶກຂອງເທີກີ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍກວ່າ 5,500 ຄົນ ທີ່ໄດ້ຖືກຢັ້ງຢືນ ຢູ່ໃນປະເທດເພື່ອນບ້ານ ຊີເຣຍ, ອີງຕາມຕົວເລກ ທີ່ໄດ້ຖືກເກັບກຳລວບລວມໂດຍອົງການດ້ານມະນຸດສະທຳຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ແລະອົງການຂ່າວທີ່ດຳເນີນການໂດຍລັດຖະບານຊີເຣຍ. ຢ່າງໜ້ອຍ 1,400 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງລັດຖະບານ ໃນຂະນະທີ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຕື່ມອີກ 4,400 ຄົນຢູ່ໃນເຂດຄຸ້ມຄອງໂດຍພວກຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງຊີເຣຍ.
ຂະບວນລົດບັນທຸກເຄື່ອງຊ່ອຍເຫຼືອ ດ້ານມະນຸດສະທຳ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ 11 ຄັນ ໄດ້ແລ່ນເຂົ້າໄປໃນພື້ນທີ່ຄວບຄຸມໂດຍພວກຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ຈາກເທີກີ ໂດຍຜ່ານດ່ານຂ້າມຊາຍແດນ ບາບ ອາລ-ຊາລາມ ທີ່ໄດ້ເປີດໃໝ່ ເຊິ່ງເປັນຄັ້ງທຳອິດ ນັບຕັ້ງແຕ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງກັບປະທານາທິບໍດີ ບາຊາ ອາລ-ອາຊາດ ຂອງຊີເຣຍ ໃນວັນຈັນຜ່ານມານີ້ ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ພວກພະນັກງານດ້ານມະນຸດສະທຳ ນຳໃຊ້ດ່ານຂ້າມຊາຍແດນອີກສອງແຫ່ງ ຈາກເທີກີ ເຂົ້າໄປໃນພື້ນທີ່ຄຸ້ມຄອງ ໂດຍກຸ່ມຝ່າຍຄ້ານ ເພື່ອຈະໃຫ້ການນຳສົ່ງໄວຂຶ້ນ.