ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ຈາກເຫດລະເບີດແຕກ ໃນນະຄອນຫຼວງ ກາບູລ ຂອງອັຟການິສຖານ ເພີ້ມສູງຂຶ້ນເກີນກວ່າ 60 ຄົນ

ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊິວິດຈາກເຫດລະເບີດແຕກ ທີ່ຮ້າຍແຮງ ຢູ່ໃກ້ກັບໂຮງຮຽນຂອງເດັກຍິງໃນນະຄອນຫຼວງກາບູລຂອງອັຟການິສຖານ ໄດ້ເພີ້ມສູງຂຶ້ນ ຫຼາຍກວ່າ 60 ຄົນ ໂດຍມີອີກຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ເຫດລະເບີດແຕກ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນເມື່ອຕອນແລງ ຢູ່ໃນເຂດຄຸ້ມ ດັສຕ໌-ອີ-ບາຣຈີ (Dasht-e-Barchi) ທີ່ມີຊາວມຸສລິມນິກາຍຊີໄອ້ຕ໌ອາໄສຢູ່ເປັນສ່ວນໃຫຍ່.
ໂຄສົກກະຊວງພາຍໃນຂອງອັຟການິສຖານ ທ່ານທາຣິກ ອາຣຽນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນນັກຮຽນໜຸ່ມນ້ອຍ ຮວມຢູ່ໃນພວກຜູ້ເຄາະຮ້າຍ.
ພວກຜູ້ທີ່ເຫັນເຫດການ ກ່າວວ່່າ ການສັງຫານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສ້າງຄວາມໂກດແຄ້ນສຳລັບພົນລະເມືອງໃນພື້ນທີ່ ຜູ້ທີ່ແມ່ນກະທັງພາກັນໂຈມຕີລົດສຸກເສີນຫຼາຍຄັນ ເຮັດໃຫ້ຄວາມພະຍາຍາມຊ່ອຍກອບກູ້ຊີວິດນັ້ນຍາກລຳບາກ ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາໃຈຮ້າຍແທ້ໆເລີຍກັບລັດຖະບານທີ່ບໍ່ສາມາດສະໜອງຄວາມປອດໄພທີ່ດີຂຶ້ນ.
ຍັງບໍ່ທັນຮູ້ໃນທັນທີວ່າ ເຫດລະເບີດແຕກນັ້ນ ເກີດຈາກການວາງລະເບີດ ຫຼືວ່າ ການໂຈມຕີດ້ວຍສະເບີດສະຫລະຊີບ.
ບໍ່ມີໃຜອອກມາອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນທັນທີທັນໃດສຳລັບການໂຈມຕີທີ່ຮ້າຍແຮງດັ່ງກ່າວ. ໂຄສົກຜູ້ນຶ່ງຂອງກຸ່ມກະບົດຕາລີບານ ໄດ້ປະຕິເສດວ່າ ບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍກ່າວວ່າ ພວກເຂົາປະນາມໃນການໂຈມຕີໃດໆຕໍ່ພົນລະເຮືອນຊາວອັຟການິສຖານ.
ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານແອນໂຕນິໂອ ກູເຕເຣັສ ໄດ້ກ່າວປະນາມຕໍ່ອັນທີ່ທ່ານເອີ້ນວ່າ ການໂຈມຕີທີ່ໂຮດຮ້າຍທາລຸນ ອີງຕາມທ່ານ ສເຕັບຟານ ດູຈາຣຣິກ ໂຄສົກຂອງທ່ານກູເຕເຣັສ. ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກທີ່ຮັບຜິດຊອບສຳລັບອາຊະຍາກຳທີ່ປ່າເຖື່ອນນີ້ ຕ້ອງຖືກນຳມາລົງໂທດ.”
ສຳນັກງານຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນນະຄອນຫຼວງກາບູລ ໄດ້ກ່າວປະນາມການໂຈມຕີນັ້ນວ່າ ເປັນ “ການກໍ່ໂທດກຳ” ແລະໄດ້ສະແດງ “ຄວາມລັງກຽດຢ່າງເລິກເຊິ່ງ” ຂອງຕົນຕໍ່ການກະທຳດັ່ງກ່າວນັ້ນ.
ຂໍ້ຄວາມໃນທວິດເຕີ້ຂອງສຳນັກງາານ UNAMA https://twitter.com/UNAMAnews/status/1391043124718407681?s=20
ສ່ວນທ່ານຣອສ ວີລສັນ ຮັກສາການເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດປະຈຳກາບູລ ໄດ້ກ່າວປະນາມຕໍ່ການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍໃນວັນເສົາຜ່ານມາວ່າ “ເປັນຕາລັງກຽດ.”
ທ່ານວີລສັນ ໄດ້ຂຽນລົງໃນທະວິດເຕີ້ວ່າ “ໂດຍມີຜູ້ຖືກຄາດຕະກຳຫຼາຍຄົນ ການໂຈມຕີຕໍ່ພວກເດັກນ້ອຍທີ່ບໍ່ສາມາດໃຫ້ອະໄພໄດ້ ແມ່ນເປັນຄືການໂຈມຕີຕໍ່ອະນາຄົດຂອງອັຟການິສຖານ ຊຶ່ງບໍ່ສາມາດຮັບໄດ້. ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ຕໍ່ພວກນັກຮຽນທັງຫຼາຍ ແລະຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມທຸກທໍລະມານ.”
ຂໍ້ຄວາມໃນທວິດເຕີ້ຂອງທ່ານວີລສັນ: https://twitter.com/usambkabul/status/1391070909218312192?s=21