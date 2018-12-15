ການເສຍຊີວິດຂອງຊາວອີຣ່ານ ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີຊື່ສຽງພໍປານໃດ ທີ່ບໍ່ເຫັນດີເຫັນພ້ອມກັບລັດ
ຖະບານ ໄດ້ປະທ້ວງດ້ວຍການອົດອາຫານ ຕໍ່ການກັກຂັງທ່ານ ໂດຍອີຣ່ານ ຊຶ່ງໄດ້ກໍ່
ໃຫ້ເກີດໂວຍວາຍຈາກ ສະຫະລັດ ບັນດານັກເຄື່ອນໄຫວເພື່ອສິດທິ ແລະພວກທີ່ຊົມ
ໃຊ້ສື່ສັງຄົມອື່ນໆດ້ວຍ.
ບັນດາຍາດຕິພີ່ນ້ອງຂອງທ່ານ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອ ພະແນກພາສາເປີເຊຍວ່າ ພວກ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງຄຸກ ໃນເມືອງໂກມ ທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດ ໄດ້ໂທລະສັບຫາ
ພວກເຂົາເຈົ້າໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທ້າວ ວາຮີດ ໄຊຢາດີ-ນາຊີຣີ
ໄດ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ ຢູ່ໃນໂຮງໝໍທ້ອງຖິ່ນ ເມື່ອຕອນເຊົ້າຂອງວັນດຽວກັນນັ້ນ. ແມ່ຂອງ
ລາວ ແລະອ້າຍຄົນນຶ່ງ ກ່າວວ່າ ລຸນຫຼັງຈາກນັ້ນ ພວກເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ພະຍາຍາມຊອກຫາ
ສົບຂອງລາວ ແຕ່ພະນັກງານໂຮງໝໍບອກເຂົາເຈົ້າວ່າ ໄດ້ນຳເອົາສົບໄປໄວ້ຢູ່ໂຮງເຢັນ
ໃນສຸສານຂອງເມືອງໂກມແລ້ວ.
ສູນກາງເພື່ອສິດທິມະນຸດຢູ່ໃນອີຣ່ານ (CHRI) ທີ່ມີຫ້ອງການຢູ່ໃນນິຢອກ ໄດ້ອະທິ
ບາຍວ່າ ທ້າວໄຊຢາດີ-ນາຊີຣີ ອາຍຸ 28 ປີ ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານອະສັງຫາລິມະຊັບ ທີ່ໄດ້ຕິ
ຕຽນນະໂຍບາຍ ລັດຖະບານຂອງອີຣ່ານ ໃນສື່ສັງຄົມ ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ລາວມີຊື່ສຽງ
ຢູ່ໃນປະເທດ ຈົນກວ່າວ່າ ລາວໄດ້ເສຍຊີວິດ.
ອົງການຂ່າວທີ່ເຄື່ອນໄຫວເພື່ອສິດທິມະນຸດຂອງອີຣ່ານ ຫຼື (HRANA) ກ່າວວ່າພວກ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບຂອງອີຣ່ານ ໄດ້ຄວບຄຸມຕົວ ທ້າວໄຊຍາດີ-ນາຊິຣິ ຢູ່ໃນເມືອງໂກມ
ເມື່ອເດືອນກໍລະກົດ ແລະພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ໄດ້ນຳເອົາລາວໄປດຳເນີນຄະດີ ໃນເດືອນ
ກັນຍາໃນຂໍ້ຫາເຜີຍແຜ່ໂຄສະນາຊວນເຊື່ອຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ແລະດູໝິ່ນຜູ້ນຳສູງສຸດ
ອາຢາໂຕລາຮ ອາລີ ຄາເມນີ. ລາຍງານກ່າວວ່າ ລຸນຫຼັງຈາກນັ້ນ ສານປະຕິວັດ ຈຶ່ງໄດ້
ຕັດສິນລົງໂທດລາວ ໃຫ້ຈຳຄຸກ ສີ່ປີເຄິ່ງ.
ບັນດາກຸ່ມສິດທິມະນຸດກ່າວວ່າ ທ້າວ ໄຊຢາດີ-ນາຊິີຣີ ໄດ້ຕິດຄຸກເປັນເວລາສອງປີມາ
ແລ້ວ ໃນຂໍ້ຫາທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ແລ້ວໄດ້ຖືກປ່ອຍໂຕ ໃນເດືອນມີນາ. ເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ
ລາວໄດ້ເລີ້ມປະທ້ວງດ້ວຍການອົດອາຫານ ຕໍ່ຕ້ານການກັກຂັງລາວ ໃນເທື່ອລ້າສຸດນີ້
ໃນວັນທີ 13 ເດືອນຕຸລາ ແລະເພື່ອປະທ້ວງສະພາບການເປັນຢູ່ໃນຄຸກ ທີ່ບໍ່ມີມະນຸດ
ສະທຳ ແລະການຂາດແຄນໃນການຕິດຕໍ່ກັບທະນາຍຄວາມ ແລະລາວໄດ້ເສຍຊີວິດ
ໃນມື້ທີ 60 ຂອງການປະທ້ວງຂອງລາວ.
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