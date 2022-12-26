ປີທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນທະເລສໍາລັບຊາວໂຣຮິງຢາ ເປັນປີທີ່ຄາດການວ່າ 180 ຄົນຈົມນໍ້າໄປແລ້ວ

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຈົມຂອງເຮືອທີ່ບັນທຸກຊາວມຸສລິມໂຣຮິງຢາ 180 ຄົນ ຈະເຮັດໃຫ້ປີ 2022 ເປັນປີນຶ່ງທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດສໍາລັບກຸ່ມຄົນດັ່ງກ່າວ ໃນຂະນະທີ່ ຜູ້ອົບພະຍົບພະຍາຍາມລົບໜີຈາກສະພາບຄວາມສິ້ນຫວັງຢູ່ທີ່ສູນໃນປະເທດ ບັງກລາແດັສ, ເຊິ່ງໜ່ວຍງານຜູ້ລີ້ໄພຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ບອກ ກັບອົງການຂ່າວ Reuters ໃນມື້ວັນຈັນນີ້, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ Reuters.
ມີຊາວໂຣຮິງຢາເກືອບ 1 ລ້ານຄົນຈາກປະເທດມຽນມາ ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນສະຖານທີ່ ທີ່ມີຝູງຊົນໜາແໜ້ນ ໃນປະເທດບັງກລາແດັສ ທີ່ມີຊາວມຸສລິມເປັນຈໍານວນ ໄຫຼວງຫຼາຍ, ລວມທັງປະຊາຊົນອີກຫຼາຍສິນພັນຄົນທີ່ພາກັນໜີອອກຈາກປະ ເທດບ້ານເກີດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ລຸນຫຼັງການດໍາເນີນການປາບປາມຢ່າງຮຸນ ແຮງຂອງພວກທະຫານໃນປີ 2017.
ເນື່ອງຈາກໃນປະເທດມຽນມາມີປະຊາຊົນທີ່ນັບຖືສາສະໜາພຸດເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ນັ້ນ, ປະຊາຊົນຊາວໂຣຮິງຢາສ່ວນຫຼາຍຈຶ່ງຖືກປະຕິເສດຈາກການເປັນສັນ ຊາດຂອງປະເທດ ແລະຖືກມອງວ່າເປັນຊາວອົບພະຍົບທີ່ຜິດກົດໝາຍຈາກ ຂົງເຂດເອເຊຍໃຕ້.
ອົງການຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ສໍາລັບອົບພະຍົບສະຫະປະຊາຊາດ ຫຼື UNHCR ກ່າວໃນທ້າຍອາທິດນີ້ວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຢ້ານວ່າເຮືອທີ່ໄດ້ເລີ້ມອອກເດີນທາງ ຈາກປະເທດບັງກລາແດັສ ໃນທ້າຍເດືອນພະຈິກທີ່ຜ່ານມາ ແລ້ວຫາຍສາບ ສູນໃນທະເລ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ໂດຍສານຈໍານວນ 180 ຄົນຢູ່ເທິງເຮືອນັ້ນຄາດວ່າ ໄດ້ເສຍຊີວິດໝົດແລ້ວ.
ອົງການ UNHCR ກ່າວວ່າ ເຮືອລໍາດັ່ງກ່າວເຊິ່ງບໍ່ແມ່ນເຮືອສໍາລັບເດີນທະເລ ອາດຈະເລີ້ມແຕກໃນຊ່ວງຕົ້ນເດືອນທັນວາ ກ່ອນຂາດການຕິດຕໍ່ກັບພວກເຂົາ ເຈົ້າ.
ມີຄວາມຢ້ານກົວວ່າ ຊາວໂຣຮິງຢາເກືອບ 200 ຄົນອາດຈະເສຍຊີວິດ ຫຼືສູນ ຫາຍຢູ່ໃນທະເລໄປແລ້ວໃນປີນີ້. ໂຄສົກຂອງອົງການ UNHCR ທ່ານ ບາບາ ບາໂລຈ໌ (Babar Baloch) ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຫວັງຢ່າງແຮງວ່າ ຜູ້ທີ່ສູນ ຫາຍ 180 ຄົນຍັງຄົງມີຊີວິດຢູ່ໃນບ່ອນໃດບ່ອນນຶ່ງຢູ່ຂ້າງນອກນັ້ນ.”
ອົງການ UNHCR ໄດ້ປະເມີນວ່າ ມີຊາວໂຣຮິງຢາເກືອບ 900 ຄົນທີ່ເສຍ ຊີວິດ ຫຼືຫາຍສາບສູນໃນທະເລອັນດາມັນ ຫຼື ອ່າວເບັງກໍໃນປີ 2013 ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 700 ຄົນໃນປີ 2014.