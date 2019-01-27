ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ໂລກ

ຈຳ​ນວນ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ​ຈາກ​ເຂື່ອນ​ແຕກ ທີ່​ປະ​ເທດ ບ​ຣາ​ຊີ​ລ ເພີ່ມຂຶ້ນ​ເຖິງ 34 ຄົນ

ພວກ​ກູ້​ໄພ​ກຳ​ລັດ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຢູ່​ບ່ອນ​ເຂື່ອນ​ແຕກ ທີ່​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ໂດຍ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ ວາ​ເລັ​ສ ທີ່​ເມືອງ ບ​ຣູ​ມາ​ດິນ​ໂນ ປະ​ເທດ ບ​ຣາ​ຊິ​ລ ວັນ​ທີ 25 ມັງ​ກອນ 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ຈຳ​ນວນ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ຈາ​ກ​ເຂື່ອນ​ແຕກ​ຢູ່ບໍ່​ແຮ ທີ່​ໄດ້ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ດິນ​ເຈື່ອນໃນ​ປະ​ເທດ
ບ​ຣາ​ຊີ​ລ ນັ້ນໄດ້​ເພີ້ມ​ຂື້ນ​ເຖິງ 34 ຄົນ, ອີງ​ຕາມ​ການ​ກ່າວ​ຂອງໜ່ວຍ​ດັບ​ເພີງ​ໃນ​ວັນ
​ເສົາ​ວານ​ນີ້.

ກະ​ຊວງ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ບ​ຣາ​ຊິ​ລ ໄດ້​ປັບ​ໄໝ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ບໍ່​ແຮ່ ວາ​ເລັ​ສ ດ້ວຍ​ເງິນ 66 ລ້ານ​
ໂດ​ລາ ຫຼັງ​ຈາກ​ເຂື່ອນທີ່​ແຕກ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ໄດ້ສົ່ງ​ຄື້ນ​ຂີ້​ຕົມ​ເຂົ້າ​ສູ່ຊຸ​ມ​ຊົນ​ທີ່​ຢູ່​
ໃກ້ຄ​ຽງ​ນັ້ນ. ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກ່າວ​ວ່າ​ປະ​ມານ 300 ຄົນ​ໄດ້​ຕິດ​ຄ້າງ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ນໍ້​າຖ້ວມ​
ຈາກ​ແມ່​ນ້ຳຂີ້​ຕົມ​ທີ່​ຖືກປ່ອຍ​ລົງ​ມາ​ຈາກ​ເຂື່ອນ ໃກ້​ກັບ​ເມືອງ ບ​ຣູ​ມາ​ດິນ​ໂຮ ຢູ່​ທາງ​ພາກ
ໃຕ້​ຂອງ​ລັດ ​ມິ​ນາ​ສ ເກີ​ແຣ​ສ.

ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ກູ້​ໄພ​ກຳ​ລັງ​ດຳ​ເນີນຢູ່​ຕໍ່​ໄປ ແຕ່​ວ່າ​ຜູ້​ປົກ​ຄອງ​ລັດ ທ່ານ​ ໂຣ​ເມີ ເຊີ​ມາ
ໄດ້ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ຕອນ​ເຊົ້າວານ​ນີ້​ວ່າ ມີ​ໂອ​ກາດ​ໜ້ອຍ​ທີ່​ຈະ​ເຫັນ​ຄົນ​ຍັງ​ມີ​ຊີ​ວິດ​ຢູ່.

ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ “ຈາກ​ນີ້ ໂອ​ກາດ​ແມ່ນມີ​ໜ້ອຍ​ທີ່​ສຸດ ແລະ ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ຈະ​ເປັນ​ການ​ຄົ້ນ​
ຫາ​ຊາກ​ສົບ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.”

ກະ​ຊວງ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ໄດ້​ປັບ​ໄໝ​ບໍ​ລິ​ສັດ ​ວາເ​ລັ​ສ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ບໍ​ລິ​ສັດ​ໄດ້​ຖືກກ​ວດ​ພົບ
​ວ່າ​ມີ​ຄວາມ​ຜິດ ສຳ​ລັບ​ການ​ລ່ວງ​ລະ​ເມີດ​ກົດ​ລະ​ບຽບ ແລະ ການ​ສ້າງ​ມົນ​ລະ​ພິດ ຍ້ອນ
​ໄພ​ພິ​ບັດ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ດັບ​ເພີງ​ກ່າວ​ວ່າ ໃນພວກ​ທີ່​ຫາຍ​ສາບ​ສູນ​ 200 ຄົນ​ແມ່ນ​ພະ​ນັກ​ງານ
ຜູ້​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ກິນ​ເຂົ້າ​ທ່ຽງ​ຢູ່​ເຂດປົກ​ຄອງ​ຂອງ​ເຂື່ອນ ໃນເວ​ລາ​ເຂື່ອນ​ແຕກ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ນັ້ນ.

ຫ້ອງ​ການ​ເລ​ຂາ​ທິ​ຫານ​ໃຫຍ່ອົງ​ການສະ​ຫະ​ປ​ະ​ຊາ​ຊາດ ກ່າວ​ວ່າ​ເ​ຂົ​າ​ເຈົ້າ “ເສຍ​ໃຈ​ຢ່າງ
​ເລິກ​ເຊິ່ງ” ຈາກ​ໂ​ສກ​ນາດ​ຕະ​ກຳ​ດັ່ງ​ກ່າວ ແລະ ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ເສົ້າ​ສະ​ລົດ​ໃຈ​ໄປ​ຍັງ​ບັນ
ຄອບ​ຄົວຜູ້​ຖືກເຄາະ​ຮ້າຍ.

ທ່ານ ​ຟາ​ຮານ ຮັກ ຮອງ​ໂຄ​ສົກ​ເລ​ຂາ​ທິ​ຫານ​ໃຫຍ່​ສະ​ຫະ​ປ​ະ​ຊາ​ຊາດ ກ່າວ​ວ່າ “ລະ​ບົບ
​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ​ຕຽມ​ພ້ອມ​ແລ້ວ​ທີ່​ຈະ​ໃຫ້​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ແກ່​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່
ບ​ຣາ​ຊີ​ລ ໃນ​ການ​ຊອກ​ຫາ ແລ​ະ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ບັນ​ເທົ່າ​ທຸກ​ສຸກ​ເສີນ.”

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້​ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG