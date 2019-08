ພວກຄົນ​ເດີນ​ທາງ​ຫຼາຍ​ພັນ​ຄົນທີ່​ເຂົ້າ​ມາ​ໃນສະ​ຫະ​ລັດໄດ້​ປະ​ສົບ​ກັບການ​ຊັກຊ້າ​ໃນ​ວັນ

​ສຸກວານ​ນີ້ ເພາະ​ວ່າ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ​ເກີດບັນ​ຫາ​ຂັດ​ຂ້ອງ ​ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່ລະ​ບົບເຮັດ​

ວຽກ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ພາ​ສີແລະປ້ອງ​ກັນ​ຊາຍ​ແດນ ຫຼື CBP ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​.

ອົງ​ການ CPB ​ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ວ່າ “ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ຕົນ​ ຍັງ​ສືບ​ຕໍ່​ກວດເອກ

​ກະ​ສານ​ຂອງຄົນ​ເດີນ​ທາງ​ຈາກຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ ໂດຍໃຊ້​ວິ​ທີທາງ​ເລືອກ ອື່ນຈົນ​ກວ່າ​ລະ​ບົບ

ດັ່ງ​ກ່າວ​ກັບ​ຄືນ​ມາ.”



ສະ​ໜາມ​ບິນ JFK ໃນ​ນະ​ຄອນ​ນິວຢອກ ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ທວິດ​ເຕີ​ວ່າ ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ອົງ​ການ

CBP ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກກວດເອກ​ກະ​ສານພວກ​ຄົນ​ເດີນ​ທາງ​ດ້ວຍ​ມື.

ພວກ​ຄົນ​ເດີນ​ທາງ​ໄດ້ນຳ​ຮູບ​ພາບ ແລະ​ວີ​ດີ​ໂອ​ ອອກ​ເຜີຍ​ແຜ່ ຢູ່​ໃນ​ສື່​ສັງ​ຄົມທີ່​ສະ​ແດງ​

ໃຫ້​ເຫັນ​ແຖວ​ຍາວ​ຢຽດ ​ຢູ່​ທີ່​ສະ​ໜາມ​ບິນ​ຕ່າງໆ.

ການຊັກຊ້າ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ເປັນ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່ຊາວ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ມາ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ສະ​ຫະ​ລັດ

ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ທີ່​ເດີນ​ທາງ​ມາ​ຈາກນອກ​ປະ​ເທດ.



​ອົງ​ການ CBP ຊຶ່ງ​ເປັນ​ພາກ​ສ່ວນນຶ່ງ​ຂອງກະ​ຊວງ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ພາຍ​ໃນ​ສະ

​ຫະ​ລັດ ກ່າວ​ວ່າ ຕົນໄດ້​ເອົາ “​ບາດ​ກ້າວ​ໃນ​ທັນ​ທີ ​ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ການ​ຂັດ​ຂ້ອງ​ທາງດ້ານ​

ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ” ແລະ​ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກ ​ເພື່ອກວດ​ເອກ​ກະ​ສານຄົນ

​ເດີນ​ທາງໂດຍໄວເທົ່າ​ທີ່​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຮັກ​ສາ​ລະ​ດັບ​ຄວ​າມ​ປອດ​ໄພໃຫ້​ຢູ່​

ໃນ​ຂັ້ນສູງ​ສຸດ.”

​ການ​ຂັດ​ຂ້ອງ​ທາງ​ດ້ານ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ ​ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ພຽງ​ແຕ່​ຕໍ່​ສາຍ​ການ​ບິນ​ສາ​ກົນທີ່

ເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ​ບໍ່​ໄດ້​ລົບ​ກວນ​ຕໍ່ການ​ເດີນ​ທາງ​ອອກ​ໄປ.



Thousands of travelers entering the United States experienced delays Friday because of a technology outage affecting Customs and Border Protection's (CBP) processing systems.



CBP said in a statement that its "officers continue to process international travelers using alternative procedures until systems are back online."



JFK Airport in New York said on Twitter that CBP agents were manually processing travelers.



Travelers posted images and video to social media showing long lines at airports.



The delays affected both foreign visitors to the United States as well as U.S. citizens arriving from abroad.



CBP, which is part of the U.S. Department of Homeland Security, said it was taking "immediate action to address the technology disruption" and said "officers are working to process travelers as quickly as possible while maintaining the highest levels of security."



The technology outage is only affecting inbound U.S. international flights and not departures.