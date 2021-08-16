ການກັບຄືນມາໃສ່ໜ້າກາກ ຢູ່ໃນບ່ອນເຮັດວຽກອີກຄັ້ງ, ບໍ່ໄດ້ສ້າງຄວາມກັງວົນໃຈ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານບາງຄົນ ຢູ່ໃນບໍລິສັດນັ້ນເລີຍ

ຫລັງຈາກມີການປະກາດກົດຂໍ້ບັງຂັບໃໝ່ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນໄວຣັສໂຄວິດ-19 ໂດຍສະເພາະການກັບຄືນມາໃສ່ໜ້າກາກຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຄືນໃໝ່ຂອງປະຊາຊົນຊາວອາເມຣິກັນນັ້ນ, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຫລາຍໆຄົນເກີດຄວາມຮູ້ສຶກກັງວົນ ແລະເປັນຫ່ວງເຖິງສະພາບການທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນຕໍ່ໜ້າທີ່ບໍ່ສາມາດຈະແນມເຫັນໄດ້. ເຊິ່ງສິ່ງນີ້ ມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫລາຍໆຄົນທີ່ພ້ອມຈະໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື ມີການກະກຽມໂຕ ແລະກຽມຮັບມືກັບສະຖານະການທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນທຸກເວລາ. ດັ່ງທີ່ທ່ານ ສຸດສາ ຄອນ ສຸວັນນະພາສີ ຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເມືອງພູລເລີ, ລັດ ຈໍເຈຍ ແລະເປັນພະນັກ ງານປະຈໍາຢູ່ບໍລິສັດໃຫຍ່ແຫ່ງນຶ່ງ ໃນເມືອງດັ່ງກ່າວເລົ່າສູ່ວີໂອເອ ຟັງວ່າ ເພິ່ນ ເອງບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກກັງວົນໃຈຫລາຍ ເພາະທ່ານໄດ້ກຽມພ້ອມຢູ່ສະເໝີ ໂດຍສະ ເພາະເລື້ອງຂອງສະພາບຮ່າງກາຍ, ອາຫານການກິນທີ່ມີປະໂຫຍດ ເພື່ອສຸຂະ ພາບ, ໜ້າກາກ ເພິ່ນກໍ່ໃສ່ປະຈໍາ ແລະທີ່ສໍາຄັນເພິ່ນກໍ່ໄດ້ສັກຢາຄົບຖ້ວນແລ້ວ ພ້ອມທັງປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາທີ່ທາງການວາງອອກຢູ່ສະເໝີ. ໂດຍເພິ່ນໄດ້ບອກວ່າ:
“ອ້າຍບໍ່ມີຄວາມກັງວົນໃຈ ເພາະວ່າອ້າຍໄດ້ສັກຢາມາແລ້ວ ແລະກໍ່ຍັງໃສ່ໜ້າກາກຢູ່ຕະຫລອດ ເພື່ອວ່າປ້ອງກັນບັນຫາອາດຈະເກີດຂຶ້ນມາອີກເພາະວ່າຍັງບໍ່ຮູ້ຄັກແນ່ວ່າມັນຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ. ອັນກະກຽມພ້ອມນັ້ນມັນກໍ່ບໍ່ມີຫຍັງຫລາຍ ອັນທີນຶ່ງກໍ່ຄືໃຫ້ສຸຂະພາບເຮົາແຂງແຮງ ອອກກໍາລັງກາຍໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຕະຫລອດໄປ, ອັນທີສອງນັ້ນກໍ່ຫລຸດຜ່ອນການເຂົ້າສັງຄົມ ເຊັ່ນຕົວຢ່າງໄປຊັອບປິ້ງ ເຮົາບໍ່ຢາກເຂົ້າບ່ອນຊຸມນຸມສ່ວນຫລາຍຄົນ ແລະເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າຜູ້ໃດສັກຢາ ຫລືບໍ່ສັກຢາເນາະ, ອັນນ່ະ ເລື້ອງອາຫານການກິນເນາະ ການຫລັບນອນໃຫ້ມັນຖືກເວລາ ໃຫ້ຜັກຜ່ອນພຽງພໍເນາະ ປະຕິບັດຕາມຄໍາປະກາດທາງກະຊວງສາທາລະນະສຸກເພິ່ນອອກມາວ່າ ໄປໃສມາໃສກໍ່ຕ້ອງໃຫ້ໃສ່ໜ້າກາກ”
ປັດຈຸບັນ ຢູ່ໃນສະຫະລັດຍັງມີປະຊາຊົນກາຍເຄິ່ງນຶ່ງ ຂອງຈໍານວນປະຊາກອນໃນທົ່ວປະເທດ ທີ່ຍັງມີຄວາມລັງເລໃຈແລະບໍ່ຢາກສັກຢາ ເຖິງແມ່ນວ່າທາງອົງ ການອາຫານ ແລະຢາ ຈະອອກມາຢັ້ງຢືນແລ້ວວ່າ ຢາວັກຊີນແມ່ນມີປະສິດທິ ພາບທີ່ດີແລະສາມາດສັກໄດ້ ຢ່າງປອດໄພກໍ່ຕາມ. ດັ່ງນັ້ນ ທາງບໍລິສັດທີ່ທ່ານ ສຸດສາຄອນເຮັດວຽກຢູ່ ຈຶ່ງໄດ້ມີມາດຕະການອອກມາ ເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານ ທຸກຄົນໄປສັກຢາໂດຍຈະອອກບັດປະຈໍາໂຕໃໝ່ໃຫ້ບັນດາພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາ ຄົບຖ້ວນສົມບູນແລ້ວ ສ່ວນພະນັກງານທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາເລີຍ ຈະໄດ້ໃຊ້ບັດອັນເກົ່າ.
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