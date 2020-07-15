40 ກວ່າຄົນປ່ວຍ ແລະຫລາຍຄົນເສຍຊີວິດ ຍ້ອນໂຄວິດ-19 ໃນປະຊາຄົມລາວ ຢູ່ເມືອງຮຸສຕັນ ລັດເທັກຊັສ

ທ້າມກາງອາກາດຮ້ອນເອົ້າຍິ່ງຂຶ້ນນັ້ນ ກໍມີການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄ ວິດ-19 ຢູ່ໃນປະຊາຄົມລາວ ຫຼາຍກວ່າ 40 ກໍລະນີ ຢູ່ໃນນະຄອນຮຸສຕັນ, ລັດ ເທັກຊັສ ນັບແຕ່ທ້າຍເດືອນແລ້ວນີ້ ຫລັງຈາກມີການສົ່ງສະການຂອງແມ່ຍິງອາ ຍຸແກ່ທີ່ມີຊື່ສຽງໃນເມືອງດັ່ງກ່າວ ທີ່ມີຄົນປະມານ 60 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມນັ້ນ. ບົວສະ ຫວັນ ມີການສໍາພາດກັບທ່ານຫລ້າ ຍອຍສາຍຄໍາ, ຄະນະກໍາມະການສະມາຄົມ ລາວ-ອາເມຣິກັນ ໃນນະຄອນຮຸສຕັນ, ລັດເທັກຊັສ, ຜູ້ທີ່ລອດຊີວິດ ຈາກການ ເປັນພະຍາດດັ່ງກ່າວພ້ອມກັບລູກສາວຂອງເພິ່ນມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ທ້າມກາງອາກາດທີ່ຮ້ອນເອົ້າ ແລະແຜດເຜົາໄປທົ່ວໃນລັດເທັກຊັສ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງ ພາກໃຕ້ສະຫະລັດນັ້ນ ການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາກໍພຸ້ງຂຶ້ນສູ່ຈຸດດຸເດືອດ ເຊັ່ນກັນລວມຢູ່ໃນປະຊາຄົມລາວໃນນະຄອນຮຸສຕັນອີກດ້ວຍ. ທ່ານຫຼ້າ ຍອຍ ສາຍຄໍາ ພ້ອມພັນລະຍາ ພ້ອມກັບຫລານເຂີຍຂອງເພິ່ນກໍນອນຢູ່ໃນຈໍານວນຄົນ ໃນເມືອງນະຄອນຮຸສຕັນ ທີຕິດເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາ 22,600 ກວ່າ ຄົນຢູ່ແລ້ວ ໃນເວລານີ້. ທ່ານຄິດວ່າ ຕົນເອງຕິດພະຍາດນີ້ ໃນເວລາທີ່ໄປຮ່ວມກິນທານ ແລະສົ່ງສະການຂອງແມ່ຍິງຊະລາທີ່ມີຊື່ສຽງຄົນນຶ່ງໃນປະຊາຄົມລາວ ຊຶ່ງທ່ານ ເລົ່າເຖິງເຫດການຕ່າງໆ ສູ່ຟັງດັ່ງນີ້:
LA-ACT 1-Covid-Cause
ທ່ານຫລ້າ ບອກວ່າ ໃນປະມານ 3 ອາທິດຜ່ານນອກຈາກຄອບຄົວແລະພີ່ນ້ອງ ຂອງທ່ານແລ້ວ ກໍຍັງມີອີກປະມານ 40 ຄົນທີ່ຕິດພະຍາດນີ້ຢູ່ໃນປະຊາຄົມລາວ ແລະສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ກໍແມ່ນຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສົ່ງສະການຄັ້ງນັ້ນ ຊຶ່ງທ່ານເລົ່າ ສູ່ຟັງວ່າ:
LA ACT2: Covid-40 Cases
ນອກນັ້ນແລ້ວ ທ່ານກໍໄດ້ເລົ່າ ເຖິງສະພາບການທີ່ໜ້າເສົ້າໃຈອັນອື່ນທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຍ້ອນພະຍາດດັ່ງກ່າວໄດ້ເອົາຊີວິດຂອງຄົນລາວ ທີ່ເປັນຊາຍໜຸ່ມລາວ-ອາເມ ຣິກັນ ໄວ 37 ປີ ຄົນນຶ່ງ ຄື ທ້າວດອນ ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນອາພາດເມັນຜູ້ດຽວນັ້ນ ໄປ ຫລັງຈາກຜູ້ກ່ຽວຂັບລົດໄປເຂົ້າໂຮງໝໍເອງ ແລະກໍເສຍຊີວິດຢູ່ໂຮງໝໍ ເລີຍ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ໂດຍໄດ້ປະລົດຂອງຕົນຈອດໄວ້ຢູ່ທີ່ໂຮງໝໍນັ້ນ ຊຶ່ງທ່ານຫລ້າ ເລົ່າສູ່ຟັງດັ່ງນີ້:
ອີກເຫດ ການນຶ່ງ ທີ່ເສຍຊີວິດແບບໜ້າອະໜາດໃຈ ຂອງທ່ານ ຄໍາປະສົງ ທີ່ເປັນພີ່ນ້ອງ ກັບແມ່ຍິງອາຍຸສູງ ທີ່ມີການສົ່ງສະການໃນກາງເດືອນແລ້ວນີ້ນັ້ນ ແບບບໍ່ມີໃຜ ຮູ້ວ່າ ເສຍຊີວິດຕອນໃດແລະຍ້ອນສາເຫດຫຍັງກັນແທ້ ເພາະຜູ້ກ່ຽວອາໄສຢູ່ກັບ ຫລານຊາຍຄົນນຶ່ງ ທີ່ເປັນພະຍາດໂຄວິ ດ-19 ແລ້ວໄປ ໂຮງໝໍແຫ່ງນຶ່ງ ໃນເມືອງນັ້ນ. ຈາກນັ້ນ ກໍມີການເສຍຊີວິດຂອງ ທ່ານສະຖິດທີ່ເປັນໝູ່ ຂອງຜູ້ກ່ຽວອີກໃນສອງມື້ຕໍ່ມາ ຊຶ່ງທ່ານຫລ້າເລົ່າລະລາຍລະອຽດໃຫ້ຟັງ ດັ່ງນີ້:
LA ACT3-Death Without Reasons
ອາການຂອງຄົນເປັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ນີ້ ແມ່ນມີຫລາຍແບບແລະມີຄວາມ ຮ້າຍແຮງຢູ່ຫລາຍລະດັບ ແລະໃນກໍລະນີ ຂອງ ທ່ານຫລ້າ ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງ ຮ້າຍແຮງ ແລະແກ່ຍາວມາໄດ້ອາທິດກວ່າໆ ຈຶ່ງຮູ້ສຶກໄຄຂຶ້ນ ຊຶ່ງທ່ານຫລ້າ ເລົ່າເຖິງອາການຂອງເພິ່ນສູ່ຟັງວ່າ:
LA ACT4-Symptom
ແຕ່ກົງການຂ້າມ ມີຫລາຍຄົນກໍບໍ່ມີອາການ. ຕາມຄໍາລາຍງານຂອງສູນກາງ ຄວບຄຸມແລະປ້ອງກັນພະຍາດສະຫະລັດທີ່ເຜີຍແຜ່ຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ ຂອງອົງ ການດັ່ງກ່າວບອກວ່າ 40 ເປີເຊັນ ຂອງຄົນເປັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນສະ ຫະລັດແມ່ນບໍ່ມີອາການ. ເຊັ່ນດຽວກັນພັນລະຍາຂອງທ່ານຫລ້າຜູ້ທີ່ໄປກວດ
ຄັ້ງທໍາອິດ ກັບລູກສາວພົບວ່າ ບໍ່ມີໄວຣັສນັ້ນ ກັບພົບວ່າມີໄວຣັສໃນການໄປ ກວດອາທິດແລ້ວນີ້ ແຕ່ຜູ້ກ່ຽວກໍບໍ່ໄດ້ມີອາການໃດໆເລີຍ ນອກຈາກຮູ້ສຶກ ຂ້ອນຂ້າງອິດເມື່ອຍເລັກນ້ອຍໃນມື້ດຽວແລ້ວຜູ້ກ່ຽວກໍໄປກວດ ແລະພົບ ວ່າ ຕິດພະຍາດໂຄວິດ-19 ນີ້ ເທົ່ານັ້ນ ຊຶ່ງທ່ານອະທິບາຍສູ່ຟັງວ່າ:
LA ACT5-Wife Asymptom
ທ້າຍສຸດນາງລີລີ, ລູກສາວຂອງທ່ານຫລ້າ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມເປັນຫ່ວງຕໍ່ການລະບາດ ຂອງພະຍາດນີ້ຫລາຍ ຂະນະທີ່ເຫັນພໍ່ແມ່ ແລະພີ່ນ້ອງຂອງຕົນ ຫລາຍຄົນກໍາ ລັງປ່ວຍຍ້ອນຕິດເຊື້ອໂຣກນີ້ຢູ່ ກໍເວົ້າຜ່ານທາງວີດິໂອຝາກເຖິງພີ່ນ້ອງຊາວລາວ ທຸກຄົນທັງໃກ້ ແລະໄກໃຫ້ປະຕິບັດຕາມມາດຕະການທາງການແພດ ໃນການສະກັດກັ້ນພະຍາດໂຄວິດ-19 ດັ່ງນີ້:
Lily-ACT6-Covid-prevention
ພາຍຫລັງທີ່ລັດດັ່ງກ່າວເລີ້ມເປີດເສດຖະກິດຄືນໃນຕົ້ນເດືອນ ມິຖຸນາເປັນຕົ້ນມາ ລັດເທັກຊັສ ລວມທັງເມືອງຮຸສຕັນ ມີກໍລະນີຄົນປ່ວຍຍ້ອນ ໄວຣັສໂຄໂຣນາ ເພີ້ມຂຶ້ນ ຢ່າງໄວວາ ໂດຍ ສະເພາະແມ່ນໃນຊ່ວງ 3 ອາທິດມານີ້ ຊຶ່ງໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນຈາກ 157 ຄົນ ຕໍ່ມື້ ໃນ ວັນທີ 26 ມິຖຸນາມາເປັນ 185 ຄົນຕໍ່ມື້ ໃນວັນທີ 12 ກໍລະກົດຜ່ານ. ສະພາບ ການນີ້ ເຮັດໃຫ້ລັດດັ່ງກ່າວ ກາຍເປັນນຶ່ງໃນ 4 ລັດຂອງປະເທດທີ່ນໍາໜ້າໂລກ ດ້ານການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ໃນເວລານີ້. ດັ່ງນັ້ນຜູ້ປົກຄອງລັດ ເກຣກ ແອບບອດ (Greg Abbott) ຈຶ່ງໄດ້ປະກາດໃຊ້ມາດຕະການຢູ່ຫ່າງກັນ ຄືນອີກ ແລະໃຫ້ຄົນໃສ່ໜ້າກາກປິດປາກໄວ້ ໃນເວລາອອກໄປຂ້າງນອກ.
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