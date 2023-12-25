ຫຼາຍປະເທດ ປະເມີນການເລືອກຕັ້ງໄຕ້ຫວັນ ໃນຂະນະທີ່ການໂຄສະນາຫາສຽງກ້າວເຂົ້າສູ່ອາທິດສຸດທ້າຍແລ້ວ

ເຫຼືອເວລາບໍ່ເຖິງສາມອາທິດຈົນກວ່າຈະຮອດການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຂອງ ໄຕ້ຫວັນ ໃນວັນທີ 13 ມັງກອນຈະມາເຖິງນີ້, ການນຳໜ້າຄູ່ແຂ່ງຂັນຫຼັກ ຂອງຜູ້ທີ່ມີຄະແນນນຳໜ້າໝູ່ນັ້ນ ໄດ້ຫຍັບໃກ້ເຂົ້າໃນການຢັ່ງຫາງສຽງຕ່າງໆ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສຳລັບການແຂ່ງຂັນທີ່ດຸເດືອດຮ້ອນແຮງ.
ການເລືອກຕັ້ງບໍ່ພຽງແຕ່ຄອບງຳໃນຫົວຂໍ້ຂ່າວພາຍໃນຂອງປະເທດເກາະແຫ່ງນີ້ ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ມັນຍັງຜັກດັນໃຫ້ບັນດາປະເທດທີ່ຢູ່ໃນພາກພື້ນທັງຫຼາຍເຊັ່ນ ຈີນ, ສະຫະລັດ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ຕິດຕາມເບິ່ງຜົນການເລືອກຕັ້ງຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະຄວາມ ເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນຕາມມາສຳລັບຄວາມເປັນລະບຽບຢູ່ໃນພາກພື້ນ.
ໃນຂະນະທີ່ຜົນການເລືອກຕັ້ງອາດບໍ່ປ່ຽນແປງຄວາມຄິດພື້ນຖານທົ່ວຊ່ອງແຄບ ໄຕ້ຫວັນກໍ່ຕາມ, ແຕ່ບັນດານັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ລັດຖະບານຈີນ ອາດປັບປ່ຽນ ການກົດດັນທີ່ຕົນໄດ້ກຳນົດໄວ້ຕໍ່ໄຕ້ຫວັນ, ຊຶ່ງຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າຜູ້ໃດຈະຊະນະການ ເລືອກຕັ້ງ.
ທ່ານອຽນ ຊອງ ນັກລັດຖະສາດຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຂອງສິງກະໂປ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອທາງໂທລະສັບວ່າ “ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າຄຶດວ່າ ການກົດດັນຂອງຈີນຕໍ່ໄຕ້ຫວັນ ອາດຈະບໍ່ຫລຸດລົງ ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ໃດຈະຊະນະກໍ່ຕາມ ເພາະວ່າໃນທີ່ສຸດເປົ້າໝາຍຂອງປັກກິ່ງ ກໍຄືການໃຊ້ອຳນາດເພື່ອ ຄວບຄຸມໄຕ້ຫວັນ” ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ຖ້າມັນເປັນໄຊຊະນະຂອງພັກ ປະຊາທິປະໄຕກ້າວໜ້າ ຫຼື DPP, ປັກກິ່ງ ອາດເອົາມາດຕະການຕ່າງໆທີ່ອາດ ຈະຄືວ່າເກາະຜິດຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະຖ້າຫາກເປັນໄຊຊະນະຂອງພັກ ໂຄມິນຕັງ ຫຼື KMT, ຈີນ ອາດພະຍາຍາມບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງບາງຢ່າງກັບພັກດັ່ງກ່າວ ທີ່ຈະເຮັດ ໃຫ້ ໄຕ້ຫວັນເພິ່ງພາຈີນຫຼາຍຂຶ້ນ.”