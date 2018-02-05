ຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນ ຫົວອະນຸລັກນິຍົມ ໄດ້ຮັບຄະແນນນຳໜ້າ ໃນການເລືອກຕັ້ງ ປະທານາທິບໍດີຂອງ ປະເທດ ຄັອສຕາ ຣີກາ

ຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນທີ່ຕໍ່ຕ້ານການແຕ່ງງານຂອງຄົນຮັກຮ່ວມເພດ ໄດ້ຄອບງຳຄະແນນນຳໜ້າ
ໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຂອງປະເທດ ຄັອສຕາ ຣີກາ "Costa Rica," ແຕ່
ທ່ານຍັງຂາດຄະແນນ ທີ່ຈະຫຼີກລ່ຽງການແຂ່ງຂັນຂັ້ນຊີ້ຂາດຢູ່.
ດ້ວຍຄະແນນສຽງປະມານ 70 ເປີເຊັນຖືກນັບແລ້ວນັ້ນ, ນັກຮ້ອງເພງສາສະໜາ ຄຣິສ
ຕຽນ ແລະ ນັກຂ່າວໂທລະພາບ ທ່ານ ຟາບຣິຊີໂອ ອາລວາຣາໂດ "Fabricio
Alvarado" ຈາກພັກປີກຂວາ ສ້າງສາປະເທດໃໝ່ ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງ 25 ເປີເຊັນ,
ອີງຕາມການນັບຄະແນນທີ່ຖືກເປີດເຜີຍໂດຍສານການເລືອກຕັ້ງສູງສຸດຂອງປະເທດ.
ຄູ່ແຂ່ງທີ່ສູສີທີ່ສຸດຂອງທ່ານ ອາລວາຣາໂດ ທ່ານ ຄາລັອສ ອາລວາຣາໂດ ເກຊາດາ
"Carlos Alvarado Quesada, ອະດີດລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ຈາກພັກການ
ປະຕິບັດການຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ກຳລັງປົກຄອງປະເທດຢູ່ນັ້ນ, ມີຄະແນນສຽງ 21 ເປີ
ເຊັນ.
ຜົນຄະແນນຄັ້ງສຸດທ້າຍຂອງຮອບທຳອິດແມ່ນຄາດວ່າຈະຖືກເປີດເຜີຍໃນວັນຈັນມື້ນີ້.
ບັນດາຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນ 13 ທ່ານ ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະສືບທອດຕຳແໜ່ງຂອງປະທານາທິ
ບໍດີ ລູອິສ ກີເຢໂມ ໂຊລິສ "Luis Guillermo Solis" ທີ່ຈະພົ້ນຈາກການດຳລົງຕຳ
ແໜ່ງ, ຜູ້ທີ່ຖືກຫ້າມຈາກການດຳລົງຕຳແໜ່ງສອງສະໄໝລຽນຕິດໂດຍລັດຖະທຳມະ
ນູນ. ໃນເມື່ອບໍ່ມີຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນຄົນໃດ ທີ່ເບິ່ງຄືວ່າຈະໄດ້ຊະນະ 40 ເປີເຊັນຂອງຄະແນນ
ສຽງນັ້ນ, ຜູ້ແຂ່ງຂັນນຳໜ້າສອງຄົນ ກໍຈະໄດ້ພົບກັນໃນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຊີ້ຂາດໃນວັນ
ທີ 1 ເມສາ.
ການຢັ່ງຫາງສຽງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າປະຊາຊົນ ຄັອສຕາ ຣີກາ ປະມານ 2 ສ່ວນ 3
ຄັດຄ້ານການແຕ່ງງານຂອງຄົນເພດດຽວກັນ, ເຖິງແມ່ນວ່າຄູ່ຮັກຮ່ວມເພດ ຊາຍ ແລະ
ຍິງ ຈະສາມາດແຕ່ງງານກັນໃນປະເທດ ອາເຈັນຕີນາ, ບຣາຊິລ, ໂຄລົມເບຍ,
ອູຣູກວາຍ ແລະ ຫຼາຍພາກສ່ວນຂອງປະເທດ ເມັກຊິໂກ ກໍຕາມ.
ມີປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ສາມາດລົງຄະແນນສຽງ 3 ລ້ານ 3 ແສນຄົນໃນປະເທດ ຄັອສຕາ ຣີກາ.
ເຂົາເຈົ້າສ່ວນໃຫຍ່ ນັບຖືສາສະໜາ ໂຣມັນ ກາໂຕລິກ ແລະ ມັກຈະອະທິບາຍຕົນເອງ
ວ່າເປັນນັກອະນຸລັກນິຍົມ.
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