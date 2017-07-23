ສະມາຊິກສະພາ ສະຫະລັດ ບັນລຸ ຂໍ້ຕົກລົງກັນ ກ່ຽວກັບ ການລົງໂທດ ຣັດເຊຍ

ກຸ່ມປະສົມສອງພັກຂອງຜູ້ນຳສະພາຕໍ່າ ສະຫະລັດ ໄດ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງ ໃນການລົງໂທດ
ເທື່ອໃໝ່ຕໍ່ ຣັດເຊຍ ເພື່ອເປັນການໂຕ້ຕອບຕໍ່ການເຂົ້າຫຍຸ້ງກ່ຽວ ໃນການເລືອກຕັ້ງປະ
ທານາທິບໍດີໃນປີ 2016 ພ້ອມກັບຂໍ້ກຳນົດ ທີ່ຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ
ທຣຳ ພະຍາຍາມບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ການລົງໂທດດ່ັງກ່າວຕໍ່ ມົສກູ.
ສ່ວນຍັດຕິ ຕ້ານການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ອີຣ່ານ ທີ່ສະພາສູງຮັບຜ່ານເມື່ອດົນກວ່ານຶ່ງ
ເດືອນຜ່ານມາ ກໍຍັງມີລວມທັງການລົງໂທດເທື່ອໃໝ່ຕໍ່ ອີຣ່ານ ນຳ ເພື່ອຫ້າມການທົດ
ລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂອງເຂົາ.
ແຕ່ເມື່ອຍັດຕິດັ່ງກ່າວຕົກໄປເຖິງສະພາຕໍ່າ ມັນກໍຕົກຄ້າງຢູ່ຫັ້ນ ຍ້ອນບັນຫາຫຼາຍຢ່າງ
ຊຶ່ງອັນນຶ່ງ ກໍແມ່ນວ່າ ສະພາຕໍ່າຢາກເພີ່ມເຂົ້າໃສ່ຍັດຕິອີກອັນນຶ່ງ ທີ່ຈະລົງໂທດທາງ
ດ້ານເສດກິດຕໍ່ ເກົາຫຼີເໜືອ ແລະ ຕໍ່ໂຄງການນິວເຄຼຍຂອງເຂົາໃຫ້ໜັກຂຶ້ນ.
ໃນວັນເສົາວານນີ້ ພວກນັກເຈລະຈາທັງສອງພັກເວົ້າວ່າ ພວກເພິ່ນໄດ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງອັນ
ນຶ່ງ ທີ່ແກ້ໄຂບັນຫາການດຳເນີນງານທີ່ບໍ່ໄປບໍ່ມາ ພ້ອມທັງໄດ້ເພີ່ມການລົງໂທດຕໍ່ ເກົາ
ຫຼີເໜືອ ເຂົ້າໃສ່ນຳ.
ມີກໍານົດວ່າ ຈະມີການລົງຄະແນນສຽງກັນ ໃນວັນອັງຄານນີ້ ສຳລັບຮ່າງກົດໝາຍທີ່ປະ
ກອບດ້ວຍການລົງໂທດຕໍ່ ຣັດເຊຍ, ອີຣ່ານ ແລະເກົາຫຼີເໜືອ. ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວນີ້
ຈະຖືກພິຈາລະນາ ພາຍໃຕ້ການດຳເນີນງານແບບຟ້າວຟັ່ງ ຊຶ່ງບົ່ງວ່າ ຈະຕ້ອງໃຫ້ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງສອງສ່ວນສາມເພື່ອໃຫ້ຮັບຜ່ານ, ໝາຍຄວາມວ່າ ຈະຜ່ານໂດຍສຽງສ່ວນ
ຫຼາຍ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ມີສຽງຄັດຄ້ານ ຫຼື ວີໂຕ້ໄດ້.
ມີທ່າທາງວ່າ ການຮັບຜ່ານຂອງຮ່າງກົດໝາຍນີ້ ຈະມີຂຶ້ນກ່ອນການຢຸດພັກ ຂອງ ລັດຖະ
ສະພາໃນເດືອນສິງຫາທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.
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