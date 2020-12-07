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ໂຮງກັ່ນນໍ້າມັນແຫ່ງທຳອິດໃນ ລາວ ເລີ້ມຕົ້ນຜະລິດນໍ້າມັນແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ເຮັດໃຫ້ລາຄານໍ້າມັນໃນ ລາວ ຖືກລົງແຕ່ຢ່າງໃດ 

ໂຮງກັ່ນນໍ່ມັນ ໃນ ສປປ ລາວ.

ໂຮງກັ່ນນໍ້າມັນ ແຫ່ງທຳອິດໃນລາວ ທີ່ໄດ້ເລີ້ມຜະລິດນໍ້າມັນທົດລອງແລ້ວໃນວັນທີ 30
ພະຈິກຜ່ານມາ ອາດຈະບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດຫລາຍປານໃດ ແຕ່
ກໍຄົງຈະບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍ ເຮັດໃຫ້ລາຄານໍ້າມັນໃນລາວຖືກລົງແຕ່ຢ່າງໃດ, ອີງຕາມການໂອ້
ລົມຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະປະຊາຊົນໃນເຂດໃຫ້ຄຽງ. ກິ່ງສະຫວັນ ມີລາຍງານ
ເລື້ອງນີ້ ຈາກນັກຂ່າວວີໂອເອມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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ເຊີນຟັງລາຍງານຈາກ ສປປ ລາວ.
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ


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ລິງໂດຍກົງ

ໂຮງກັ່ນນໍ້າມັນແຫ່ງທໍາອິດໃນລາວ ທີ່ໄດ້ເລີ່ມກໍ່ສ້າງໃນປີ 2015 ໃນເນື້ອທີ່ທັງໝົດ
280,000 ຕາແມັດໃນເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊເສດຖາກໍຄືເຂດຫລັກ 21 ໃນນະ
ຄອນຫລວງວຽງຈັນນັ້ນ ໄດ້ເລີ້ມຜະລິດ ເປັນການທົດລອງແລ້ວໃນ ວັນທີ 30 ພະຈິກ
ຜ່ານມານີ້. ໂຮງງານກັ່ນນໍ້າມັນດັ່ງກ່າວໃຊ້ເງິນລົງທຶນທັງໝົດ 179 ລ້ານໂດລາ ໂດຍ
ທີ່ບໍລິສັດເປໂຕຣເຄມີລາວ-ຈີນ ແຂວງຢຸນນານ ກັບກຸ່ມບໍລິສັດກໍ່ສ້າງ ແລະ ລົງທຶນ
ແຂວງຢຸນນານຮຸ້ນສ່ວນຈຳກັດຖືຮຸ້ນ 75 ເປີເຊັນ, ລັດວິສາຫະກິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟລາວ
ຖືຮຸ້ນ 20 ເປີເຊັນ ແລະ ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນລາວ-ຈີນຈຳກັດ ຊຶ່ງເປັນບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຮັບສໍາ
ປະທານເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊເສດຖານັ້ນ ຖືຫຸ້ນ 5 ເປີເຊັນ.

ຖ້າຫາກການເປີດຜະລິດທົດລອງສໍາເລັດຜົນແລ້ວ ໂຮງກັ່ນນໍ້າມັນແຫ່ງນີ້ກໍຈະສາມາດ
ກັ່ນນໍ້າມັນ ໄດ້ເຖິງ 950 ລ້ານລິດຕໍ່ປີ ໂດຍແບ່ງເປັນນໍ້າມັນແອັດຊັງ 390 ລ້ານລິດ ແລະ
ນໍ້າມັນກາຊວນ 560 ລ້ານລິດ ທັງຍັງຈະມີຜົນຜະລິດເປັນແກ໊ສແຫຼວ LPG ຢູ່ 18,000
ໂຕນ, ນໍ້າມັນສັງເຄາະ 12,600 ໂຕນ ແລະນໍ້າມັນເຕົາສຳລັບໂຮງງານອຸດສາຫະກຳອີກ 5,000 ໂຕນ, ອີງຕາມເຈົ້າ ໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງທ່ານນຶ່ງ ຈາກລັດວິສາຫະກິດນໍ້າມັນເຊື້ອ
ໄຟລາວທີ່ຖືຫຸ້ນ 20 ເປີ ເຊັນໃນໂຮງກັ່ນນໍ້າມັນແຫ່ງນັ້ນ.

ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ຜູ້ບໍລິຫານທ່ານນຶ່ງຈາກບໍລິສັດນໍ້າມັນເປໂຕຣລາວ ຄິດວ່າ ການທີ່
ລາວມີໂຮງກັ່ນນໍ້າມັນດັ່ງກ່າວ ກໍຈະບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ລາຄານໍ້າມັນ ໃນລາວ ຖືກລົງໄດ້ຫລາຍປານໃດ ຍ້ອນຫລາຍໆປັດໄຈ ດັ່ງທີ່ທ່ານອະທິບາຍວ່າ:

“ໂອ້ຍມັນກະບໍ່ຖືກດອກ. ຄ່າຂົນສົ່ງມັນກະກິນໄປໝົດຫລະເນາະ. ແກ່ວັດຖຸດິບມາແຕ່
ພຸ້ນ ມັນກະຄືແກ່ນໍ້າມັນສໍາເລັດຮູບມາຫັ້ນລະ. ເຈົ້າແກ່ນໍ້າມັນດິບມາກັ່ນມູນຄ່າຜະລິດ
ກະເພີ້ມ ຜະລິດຄຸນນະພາບຊິໄດ້ບໍສົມມຸດວ່າ, ແກ່ນໍ້າມັນສໍາເລັດຮູບມາຂາຍຂາດທຶນ
ເວົ້າວຽກອັນນີ້ເຂົາວ່າວຽກວິຊາສະເພາະ ຄັນບໍ່ແມ່ນວິຊາສະເພາະມັນກະຍາກ ຄືພວກ
ເຮົາມາເຮັດນໍາເຂົານີ້ມັນກະຍາກ ຕ້ອງໄດ້ຮຽນໃໝ່ໝົດ ການລະເຫີຍອາຍແນວໃດ
ການບົກແຫ້ງ ການສູນເສຍຈາກການຂົນສົ່ງ ການເກັບຮັກສາແນວໃດ ບໍ່ແມ່ນເລື້ອງ
ງ່າຍກ່ຽວກັບການເຮັດນໍ້າມັນໜິ້. ຄ່າທໍານຽມກະສູງ ຄ່າທໍານຽມທາງ ຄ່າທໍານຽມໂຄງ
ສ້າງ ແມ່ນຫຍັງກະເກັບໝົດ ຄ່າກວດກະເກັບ ຄ່າບໍລິມາດ. ຄ່າຜ່ານກະເກັບ ຄ່າກອງ
ທຶນທາງກະເກັບ ລະບາດນີ້ຄ່າອາກອນກະເກັບ. ມັນສິບປາຍລາຍການ ມັນເລີຍເຮັດ
ໃຫ້ຄ່ານໍ້າມັນສູງຂຶ້ນ, ມັນອັນດຽວກັນຫັ້ນລະ ຊື້ບ່ອນດຽວຈາກໄທມາຂາຍແຂ່ງກັນ. ມັນ
27 ບໍລິສັດໃນລາວພຸ້ນດຽວນີ້. ເມືອງລາວນີ້ໜະ 27 ບໍລິສັດພຸ້ນ. ຜູ້ໃດຊິກແຊກໄດ້
ຫລາຍຜູ້ນັ້ນກະໄດ້ກິນກໍາໄລ ເທົ່ານັ້ນແຫລະ.”

ນອກຈາກນັ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງ ຈາກບໍລິສັດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟລາວ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງ ເທິງ
ນັ້ນເວົ້າວ່າວັດຖຸດິບທີ່ນໍາເຂົ້າມາປ້ອນໂຮງງານດັ່ງກ່າວ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ແມ່ນ ນໍາເຂົ້າ
ມາຜ່ານທາງຫວຽດນາມ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ທັນຮູ້ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງແນ່ນອນເທື່ອວ່າ ອະນາຄົດຈະ
ເອົາມາຈາກໃສ ແລະລາຄານໍ້າມັນຈະຫລຸດຈາກລາຄາໃນຕະຫຼາດ ປັດຈຸບັນຄືແນວໃດ
ເພາະວ່າທຸກຢ່າງແມ່ນຂຶ້ນກັບບໍລິສັດຈີນ ທີ່ເປັນຜູ້ຖືຮຸ້ນລາຍໃຫຍ່ ຊຶ່ງທ່ານໃຫ້ຄໍ
າເຫັນດັ່ງນີ້:

"ນໍ້າມັນດິບກະບໍ່ມີແຫລະ ໃນບ້ານເຮົາ. ມັນກະນໍາເຂົ້າຄືກັນ ຕ່າງແຕ່ວ່າເອົາ ນໍ້າມັນດິບ
ມາກັ່ນ ຂອງພວກຢູນນານຈີນເດ່ ບໍລິສັດກໍ່ສ້າງເຂົາມາລົງທຶນ ມາຮ່ວມຮຸ້ນກັບລັດວິສາ
ຫະກິດເຮົາໜີ້ ມາເຂົ້າຮຸ້ນກັບລັດເຮົາ ຊຶ່ງລັດເຮົາຖືຮຸ້ນ 20 ເປີເຊັນ ເຫລືອນັ້ນ ແມ່ນຂອງ
ເຂົາ, ຂອງເຮົາບໍ່ມີເງິນເດະ ເຮົາກະມີແຕ່ເນື້ອທີ່ໃຫ້ເຂົາ. ຕອນນີ້ນໍ້າມັນ ດິບໜີ້ເອົາເຂົ້າ
ມາທາງເບື້ອງຫວຽດນາມ, ມາຜ່ານຫວຽດນາມ ໄລຍະນີ້ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າ ອະນາຄົດມັນຈະ
ເອົາຈັ່ງໃດ ເພາະໃນໂຕຫັ້ນ ບໍ່ເຫັນເພິ່ນ ໄປເຊັນສັນຍາຊື້ນໍ້າມັນດິບ ກໍຊິວ່າເພິ່ນຊິເອົາ
ຈັ່ງໃດຫັ້ນເກາະ. ຊ່ວງອຸ່ນເຄື່ອງໜິ້ ກາອຸ່ນຊື່ໆຫັ້ນແຫລະ ລະໃນອະນາຄົດເຂົາຊິດໍາ
ເນີນ ຈັ່ງໃດກາຍັງບໍ່ທັນຮູ້ ນໍາເຂົາ. ມັນເປັນທຶນເຂົາເອງໝົດເດ່ ເຮົາບໍ່ຢາກວົນວາຍເຂົາ.
ເລື້ອງລາຄາຫັ້ນ ຕອນເວົ້າຢູ່ກະຊວງຫັ້ນກາເວົ້າວ່າ ພວກເຮົາເຫັນດີຊື້ຂາຍນໍາກັນ ແຕ່
ລາຄາໜິ້ຕ້ອງໃຫ້ສູ້ໄທ, ສູ້ຫວຽດນາມໄດ້ ຫລືວ່າຢ່າງຂີ້ລ້າຍ ລາຄາມັນກະຕ້ອງ ຖືວ່າ
ເທົ່າກັນວ່າຊັ້ນຊະ ຫລືວ່າ ຫລຸດໄດ້ກາຍິ່ງດີ ຕາມທີ່ເວົ້າກັນຫັ້ນໜາ. ແຕ່ກາບໍ່ຮູ້ວ່າຊິ
ຫລຸດຊໍ່າໃດແຫລ້ວ ເພາະວ່າໂຄງສ້າງ ລາຄາມັນບໍ່ໃຫ້ເຮົາຮູ້ ມັນມີແຕ່ບອກວ່າ ຊິໃຫ້
ຫລຸດ ເພາະວ່າຄັນບໍ່ຫລຸດມັນກາ ຊື້-ຂາຍກັນບໍ່ໄດ້ມັນການໍາເຂົ້າດີກວ່າ. ສະນັ້ນກໍຍັງ
ເຈລະຈາກັນຢູ່ດຽວນີ້.”

ເມື່ອເວົ້າເຖິງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ທາງທໍາມະຊາດນັ້ນ ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ ທັງ
ສອງທ່ານກໍບອກວ່າ ຄົງຈະບໍ່ມີເພາະໂຮງກັ່ນນໍ້າມັນດັ່ງກ່າວໄດ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບ
ກົດໝາຍ ແລະມາດຕະຖານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ທາງການລາວ ໄດ້ກຳ ນົດໄວ້ຢ່າງ
ຄົບຖ້ວນ.

ພ້ອມກັນນັ້ນ ປະຊາຊົນທ່ານນຶ່ງທີ່ຢູ່ໃກ້ເຂດນັ້ນ ກໍເວົ້າວ່າເລື້ອງລາຄານໍ້າມັນນັ້ນ ກໍຍັງ
ຄົງຈະບໍ່ຖືກລົງໄດ້ງ່າຍ ແຕ່ເມື່ອເວົ້າເຖິງເລື້ອງມົນລະພິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຕໍ່ ທໍາມະຊາດ
ຢູ່ໃນເຂດໃກ້ຄຽງແລ້ວນັ້ນ ຄົງຈະບໍ່ມີຫຍັງພໍປານໃດ ຊຶ່ງທ່ານບອກ ວ່າ:

“ ເອີ່ໜີ້ໜາ ຢູ່ບ້ານໃໝ່ຫັ້ນໜາ. ແຖວໆເຮົາໜີ້ບໍ່ມີບັນຫາດອກ. ຄືຊິບໍ່ເປັນຫຍັງດອກ,
ມັນກະຊິບໍ່ກ່ຽວກັນດອກເບິ່ງໜິ”

ສະຫລຸບແລ້ວການທີ່ລາວມີໂຮງກັ່ນນໍ້າມັນແຫ່ງທໍາອິດ ທີ່ໄດ້ທໍາການຜະລິດເພື່ອ ທົດ
ລອງແລ້ວ ໃນອາທິດຜ່ານມານີ້ ອາດຈະບໍ່ປ່ອຍມົນລະພິດອອກມາ ກະທົບ ໃສ່ສິ່ງແວດ
ລ້ອມທໍາມະຊາດ ຢູ່ໃນເຂດອ້ອມແອ້ມໂຮງກັ່ນນັ້ນພໍປານໃດ ແຕ່ວ່າ ມັນຍັງເປັນການ
ຍາກຢູ່ທີ່ຈະສາມາດແຂ່ງຂັນກັບນໍ້າມັນສໍາເລັດຮູບ ທີ່ນໍາເຂົ້າມາ ຂາຍ ສະນັ້ນ ມັນຈະ
ບໍ່ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ລາຄານໍ້າມັນໃນລາວຖືກລົງແຕ່ຢ່າງໃດ ສະ ເພາະໃນອະນາຄົດຂອງ
ລາວອັນໃກ້ໆນີ້.

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ລາຍງານບລອກສົດ! ຜົນການເລືອກຕັ້ງ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ 2020

ລາຍງານບລອກສົດ! ການເລືອກຕັ້ງ ໃນ ສະຫະລັດ ປີ 2020

ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີິສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຊຶ່ງເປັນບຸກຄົນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນວົງການເມືອງຂອງນະຄອນ ຫຼວງວໍຊິງຕັນ ເກືອບເຄິ່ງສັດຕະວັດແລ້ວນັ້ນ ຄາດຄະເນກັນວ່າ ຈະເປັນຜູ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ ແລະຈະໄດ້ສາບານຕົວເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໃນວັນທີ 20 ມັງກອນຈະມາ ເປັນປະທານາທິບໍດີທີ່ມີອາຍຸແກ່ທີ່ສຸດ ໃນປະຫວັດສາດ. ທ່ານໄບເດັນ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ໄດ້ເປັນສະມາຊິກສະພາສູງມາ 36 ປີ ແລະ 8 ປີ ເປັນຮອງປະທານາທິບໍດີ ໃນສະໄໝປະທານາທິບໍດີບາຣັກໂອບາມາ ແມ່ນຄາດກັນໂດຍອົງການຂ່າວຕ່າງໆ ໄດ້ເອົາຊະນະປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ລົງສະໝັກແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ ໃນການໂຄສະນາຫາສຽງທີ່ຂົມຂື່ນ ແລະຫຼັງຈາກໄດ້ມີການນັບບັດຄະແນນສຽງຫຼັງຈາກການເລືອກຕັ້ງມາໄດ້ຫຼາຍມື້ແລ້ວ. ຄະແນນສຽງແມ່ນຍັງຈະໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຢ່າງເປັນທາງການ ແລະພວມໄດ້ຮັບການທ້າທາຍຢູ່ໃນສານ ແຕ່ກໍຄາດກັນວ່າ ຈະຜ່ານຜ່າໄປໄດ້. ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ໂດຍໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ຢ່າງໜ້ອຍ 270 ຄະແນນ ຂອງຈຳນວນທັງໝົດ 538 ຄະແນນ. ການໄດ້ຮັບໄຊຊະຂອງທ່ານໄບເດັນ ເຮັດໃຫ້ທ່ານທຣຳເປັນປະທານາທິບໍດີຄົນທີ 3 ໃນຮອບສີ່ທົດສະວັດ ທີ່ບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບເລືອກ ໃຫ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ ຫຼັງຈາກໄດ້ຂຶ້ນເປັນປະທານາທິບໍດີ 4 ປີແລ້ວ.

00:30 8.11.2020

ລາຍງານຂ່າວຫຼ້າສຸດ ໃນເຊົ້າວັນເສົາມື້ນີ້ແຈ້ງວ່າ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະທ່ານນາງຄາມາມາ ແຮຣິສ ຜູ້ສະໝັກເປັນປະທານາທິບໍດີ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ຮັບຄະແນນ 273 ຄະແນນສຽງຂອງຜູ້ຕາງໜ້າລັດແລ້ວ ເຊີນເບິ່ງແຜນທີ່ການເລືອກຕັ້ງໃນສະຫະລັດຂອງເຮົາຕື່ມ!

23:51 7.11.2020

ມາຮອດເຊົ້າວັນເສົາມື້ນີ້ ຕາມເວລາໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ ຄະແນນສຽງກໍຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍງານໄປແລ້ວ ຄື ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຮັບ 253 ຄະແນນ ແລະປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ຮັບ 214 ຄະແນນ. ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນ ຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາ ແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນຈຶ່ງຈະຮອດ 270 ຄະແນນເພື່ອຈະເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ 4 ປີ. ເວລານີ້ຫຼາຍລັດຍັງສືບຕໍ່ນັບຄະແນນກັນຢູ່ ແລະລັດຈໍເຈຍ ໄດ້ປະກາດໃນວັນສຸກມື້ວານນີ້ວ່າ ຕົນຈະນັບຄະແນນ ຄືນໃໝ່ທັງໝົດ ຍ້ອນວ່າ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຜູ້ສະໝັກຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ແລະຜູ້ທ້າຊິງ ຫຼືຄູ່ແຂ່ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ມີຄະແນນໃກ້ຄຽງກັນຫຼາຍ.

18:52 7.11.2020

ໃນຕອນຄ່ຳຂອງວັນພະຫັດວານນີ້ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວອ້າງ ໂດຍບໍ່ມີຫຼັກຖານວ່າ ທ່ານໄດ້ຖືກສໍ້ໂກງ ໃຫ້ອອກຈາກຕໍາແໜ່ງ ໃນສະໄໝທີສອງ. ທ່ານກ່າວວ່າ “ຖ້າທ່ານນັບບັດຄະແນນສຽງທີ່ປ່ອນແບບຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ຊະນະຢ່າງງ່າຍໆ.” ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າ "ຖ້າທ່ານນັບບັດຄະແນນສຽງທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ພວກເຂົາສາມາດພະຍາຍາມລັກເອົາການເລືອກຕັ້ງໄປ ຈາກພວກເຮົາໄດ້." ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ໃຊ້ເວລາ 16 ນາທີ ຢືນກ່າວຄໍາປາໄສ ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ ໃນທຳນຽບຂາວ ໂດຍກ່າວວ່າ ຄະແນນນຳໜ້າຂອງທ່ານທີ່ມີຢູ່ໃນລັດຕ່າງໆກຳລັງຖືກ "ລັກເອົາອອກໄປຢ່າງລັບໆ ເທື່ອລະເລັກລະນ້ອຍ" ໃນຂະນະທີ່ມີການນັບຄະແນນສຽງຍັງສືບຕໍ່ດໍາເນີນໄປຢູ່ນັ້ນ. ມາຮອດວັນສຸກ ຄະແນນສຽງກໍຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຮັບ 253 ຄະແນນ ແລະປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ຮັບ 214. ຂະນະນີ້ ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາແໜ່ງໄວ້ ໃນອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ.

19:29 6.11.2020

ໃນຕອນບ່າຍວັນພະຫັດມື້ນີ້ ຕາມເວລາໃນເຂດພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ປາກົດຕົວເປັນເວລາສັ້ນໆ ທີ່ນະຄອນວິລມິງຕັນ ໃນລັດເດລາແວ ໂດຍກ່າວວ່າ "ບັດທຸກໆບັດຈະຕ້ອງໄດ້ຖືກນັບ." ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ "ມັນແມ່ນກ່ຽວກັບວ່າ ປະຊາຊົນໃນປະເທດນີ້ ໄດ້ສະແດງອອກເຖິງການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແບບໃດ ແລະມັນເປັນຄວາມປະສົງຂອງຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດ ບໍ່ມີໃຜ ແລະບໍ່ມີສິ່ງໃດທັງໝົດ ທີ່ໄດ້ເລືອກເອົາປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ."

06:13 6.11.2020

ໃນເວລາ 12 ໂມງເຄິ່ງຂອງວັນພະຫັດ, ທີ 5 ພະຈິກ (ຕາມເວລາວໍຊິງຕັນ) ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຄູ່ແຂ່ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ຍັງມີຄະແນນເທົ່າເດີມ ຕາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື 253 ແຕ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບຕື່ມອີກນຶ່ງຄະແນນ ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 214. ຂະນະນີ້ ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນຊຶ່ງຄາດໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້. ລາຍງານຂ່າວແຈ້ງວ່າ ມາຮອດວັນພະຫັດມື້ນີ້ ທ່ານໄບເດັນແມ່ນນຳໜ້າ ໃນຄະແນນສຽງຂອງປະຊາຊົນ ຄືໄດ້ 71 ລ້ານ 6 ແສນຄົນ ປຽບທຽບໃສ່ທ່ານທຣຳ ທີ່ໄດ້ຮັບ​ແຕ່ 68​ ລ້ານ 1 ແສນຄົນ ອີງຕາມອົງການຄົ້ນຄວ້າເອດີສັນແລະອົງການຂ່າວເອພີ.

00:38 6.11.2020

ມາຮອດ 7:00 ຕອນເຊົ້າຂອງວັນພະຫັດ, ທີ 5 ພະຈິກ (ຕາມເວລາວໍຊິງຕັນ) ທັງທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຍັງມີຄະແນນເທົ່າເດີມ ຕາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື 253 ຕໍ່ 213 ຄະແນນ. ຂະນະນີ້ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 57 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້ ແຕ່ພວກທ່ານກໍສາມາດຕິດຕາມເບິ່ງໜ້າເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບຄະແນນຫລ້າສຸດ.

19:20 5.11.2020

ມາຮອດ 9:00 ຕອນຄໍ່າຂອງວັນພຸດ, ທີ 4 ພະຈິກ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນໄດ້ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດຕື່ມອີກສອງລັດ ຄືມິຊິແກນ ແລະວິສຄັນຊິນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທ່ານນໍາໜ້າ ທ່ານທຣໍາ ໂດຍມີ 253 ຕໍ່ 213 ຄະແນນ. ຂະນະນີ້ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 57 ຄະແນນຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້!

ທ. ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ 253 ຄະແນນ ແລະ ປ. ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບ 213 ຄະແນນ
ທ. ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ 253 ຄະແນນ ແລະ ປ. ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບ 213 ຄະແນນ

08:42 5.11.2020
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະໃນ 3 ລັດ ເທັກຊັສ ມອນຕານາ ແລະ ໄອໂອວາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະໃນ 3 ລັດ ເທັກຊັສ ມອນຕານາ ແລະ ໄອໂອວາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ຟລໍຣິດາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ຟລໍຣິດາ
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ມິນເນໂຊຕາ
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ມິນເນໂຊຕາ

ມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນ ຂອງທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ແລະທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ສູສີກັນ 213 ຕໍ່ 220 ໃນຂະນະນີ້ ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 9 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນສຽງເທື່ອ ປະກອບດ້ວຍລັດ ເມນ ເພັນຊີລເວເນຍ ຄາໂຣໄລນາເໜືອ ຈໍເຈຍ ມິຊິແກນ ວິສຄັນຊິນ ເນວາດາ ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ ຄາດກັນວ່າ ຜົນການນັບບັດເລືອກຕັ້ງ ທີ່ສົ່ງເຂົ້າໄປທາງໄປສະນີ ຈະເລີ້ມຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 4 ພະຈິກນີ້ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແລະຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍສົມຄວນ ບໍ່ຮູ້ວ່າ ຈະແລ້ວເສັດໃນມື້ນີ້ຫຼືບໍ່!

16:01 4.11.2020

ລາຍງານກ່ຽວກັບການນັບຄະແນນສຽງໃນເບື້ອງຕົ້ນຈາກລັດຕ່າງໆທາງພາກຕາເວັນອອກ ທີ່ໄດ້ປິດໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງ

ມື້ນີ້ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາທີ່ສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນ ແລະຄູ່ແຂ່ງຂອງ ທ່ານກໍຄື ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນຫລາຍລັດ ແລ້ວ ຂະນະທີ່ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງກໍາລັງອອກມາເລື້ອຍໆຢູ່ ແລະຊາວອາເມຣິ ກັນຕັດສິນໃຈວ່າໃຜຈະບໍລິຫານປະເທດຈາກທໍານຽບຂາວໃນນຶ່ງສະໄໝກໍຄື 4 ປີຕໍ່ໜ້າ ຊຶ່ງເລີ້ມຈາກເດືອນມັງກອນຈະມາເຖິງນີ້.

ໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງຂອງບັນດາລັດຢູ່ໃນເຂດແຄມຝັ່ງທະເລທາງຕາເວັນອອກ ແລະ ຫລາຍໆລັດໃນເຂດພາກໃຕ້ ແລະພາກຕາເວັນຕົກຕອນກາງ ຂອງປະເທດ ໄດ້ປິດລົງ ແລະກໍໄດ້ເລີ້ມນັບຄະແນນສຽງແລ້ວ. ສ່ວນບັນດາລັດໃນພາກຕາເວັນ ຕົກຂອງປະເທດກໍກໍາລັງປິດໜ່ວຍປ່ອນບັດລົງ ແລະກໍຈະເລີ້ມນັບບັດເລືອກຕັ້ງ ໃນໄວໆນີ້.

ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ຄວນເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມການນັບຄະແນນສຽງໃນລັດທີ່ຕັ້ງແຄມມະຫາສະໝຸດແອດແລນຕິກ ຄືລັດຟລໍຣິດາ ແລະ ຄາໂລໄຣນາເໜືອ- ເຊິ່ງທັງສອງລັດນີ້ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນປີ 2016 ແລະບ່ອນທີ່ການຢັ່ງຫາງສຽງທ້າຍປີນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານທຣໍາ ແລະທ່ານໄບເດັນມີ ຄະແນນສູສີກັນ. ລັດເພັນໂຊວາເນຍ ທີ່ເປັນລັດຍາດແຍ່ງກັນ ກໍ່ແມ່ນຈຸດສຸມຂອງຄວາມສົນໃຈອີກແຫ່ງນຶ່ງ ແຕ່ອາດຈະບໍ່ລາຍງານຜົນເລືອກຕັ້ງທີ່ສົມບູນເປັນເວລາຫຼາຍມື້. ນັກວິເຄາະກ່າວວ່າທັງສາມລັດແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ສຳລັບທ່ານທຣໍາ ຖ້າເພິ່ນຕ້ອງການດຳລົງຕຳແໜ່ງ ເປັນສະໄໝທີສອງແລະຫລີກລ້ຽງການເປັນປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ຄົນທີສາມໃນສີ່ທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາທີ່ຈະເສຍໄຊຢູ່ໃນການເລືອກຕັ້ງຄືນ.

ສຳລັບທ່ານໄບເດັນແລ້ວ ການໄດ້ໄຊຊະນະໃນລັດໃດກໍ່ຕາມໃນ 3 ລັດນັ້ນແມ່ນຈະເພີ່ມໂອກາດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີໃນການພະຍາຍາມຄັ້ງທີສາມຂອງທ່ານ. ທ່ານໄດ້ສູນເສຍການແຂ່ງຂັນເປັນຜູ້ຕາງໜ້າພັກເດໂມແຄຣັດ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ໃນປີ 1988 ແລະ 2008 ມາແລ້ວ.

ໃນການເລືອກເອົາຜູ້ນໍາປະເທດນັ້ນສະຫະລັດແມ່ນໃຊ້ລະບົບປະຊາທິປະໄຕແບບທາງອ້ອມ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ເອົາຕາມຄະແນນນິຍົມຂອງປະຊາຊົນທັງຊາດ. ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງແມ່ນຖືກຕັດສິນໂດຍການເລືອກຕັ້ງຢູ່ໃນແຕ່ລະລັດໃນທົ່ວປະເທດ ທີ່ມີ 50 ລັດ ແລະນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ. ເພື່ອຈະໃຫ້ໄດ້ໄຊຊະນະ ໃນການເລືອກຕັ້ງ, ຜູ້ສະໝັກປະທານາທິບໍດີຕ້ອງໄດ້ຮັບ 270 ຄະແນນສຽງ ຈາກຜູ້ແທນໃນລັດ ທີ່ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 538 ຄົນ ກໍຄື 538 ສຽງນັ້ນ.

ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດຈັດຂຶ້ນໃນທຸກໆ 4 ປີໃນວັນອັງຄານທໍາອິດຂອງເດືອນພະຈິກ ຊຶ່ງປີນີ້ກໍກົງກັບວັນທີ 3 ກໍຄືມື້ນີ້ເອງ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວປະຊາຊົນອາເມຣິກັນພາກັນໄປປ່ອນບັດດ້ວຍຕົວເອງຢູ່ສະຖານທີ່ບ່ອນບັດຕ່າງໆ. ແຕ່ວ່າໃນປີນີ້ຍ້ອນການລະບາດຂອງໄວຣຣັສໂຄໂຣນາຫລາຍໆ ລັດແມ່ນຈັດໃຫ້ມີການປ່ອນບັດກ່ອນການເລືອກຕັ້ງ ຊຶ່ງຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດ ເລືອກຕັ້ງ ສາມາດສົ່ງບັດລົງຄະແນນສຽງຂອງຕົນໄປທາງໄປສະນີ ຫລືໄປປ່ອນບັດດ້ວຍ ຕົວເອງກ່ອນວັນເລືອກຕັ້ງຕາມສະຖານທີ່ທີ່ຈັດໄວ້ໃຫ້ໃນເມືອງ ແລະເຂດເລືອກ ຕັ້ງຕ່າງໆ ອີງຕາມກົດລະບຽບຂອງແຕ່ລະລັດ.

10:47 4.11.2020
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